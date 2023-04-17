Тур: 12.
0:0
Второй тайм: 65'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
26
Carlos
Arrua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Carlos ArruaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Leonel Picco
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Колон
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|4
|0.33
|Nicolas Castro1
|3
|0.25
|Vicente Taborda
|1 (1)
|0.08
|Ronaldo Martinez
|1
|0.08
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.08
|Gaston Suso
|1
|0.08
|Nicolas Morgantini
|1
|0.08
|Franco Baldassarra
|1
|0.08
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.08
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|3
|0.25
|Бенитес Хорхе
|2
|0.17
|Santiago Pierotti
|2
|0.17
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.08
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.08
|Andrew Teuten
|1
|0.08
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|5
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Росси Иван
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Перласа Бальдомеро
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Rafael Delgado
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Andrew Teuten
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Cristian Vega
|1
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Колон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
3
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
4
Атлетико Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
7%
3
30%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
29%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
36%
3
23%
61-75
1
7%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Колон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Колон
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|7.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|12.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|17.
|12
|3
|6
|3
|15 - 11
|15
|18.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|19.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|21.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|22.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|23.
|0:0
|12
|1
|8
|3
|10 - 13
|11
|24.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|25.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|14.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|15.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|16.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|22.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|23.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|25.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|27.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|13.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6