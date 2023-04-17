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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Атлетико Платенсе
0:0
Второй тайм: 65'
Колон
0'

Ход матча

60'
 
Cristian Vega
Julian Chicco
60'
 
Tomas Galvan
Carlos Arrua
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Колон
3.85
3.28
3.80
Все Коэффициенты
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
33
Каччьябуэ
Жеронимо
8
Franco
Diaz
10
Vicente
Taborda
11
Nicolas
Castro1
77
Ronaldo
Martinez
20
Nicolas
Servetto
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
27
Julian
Chicco
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
26
Carlos
Arrua
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
Атлетико Платенсе
4-1-3-2
Колон
3-1-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Колон

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.33
Nicolas Castro1 3 0.25
Vicente Taborda 1 (1) 0.08
Ronaldo Martinez 1 0.08
Mauro Quiroga 1 (1) 0.08
Gaston Suso 1 0.08
Nicolas Morgantini 1 0.08
Franco Baldassarra 1 0.08
Maximiliano Zalazar 1 0.08
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 3 0.25
Бенитес Хорхе 2 0.17
Santiago Pierotti 2 0.17
Перласа Бальдомеро 1 0.08
Joaquin Ibanez III 1 0.08
Andrew Teuten 1 0.08
Rafael Delgado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Eric Meza 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 5 0
Nicolas Castro1 4 0
Franco Diaz 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Vicente Taborda 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Росси Иван 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Sasha Marcich 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Pierotti 4 0
Абила Рамон 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Перласа Бальдомеро 3 0
Julian Chicco 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Rafael Delgado 2 0
Joaquin Ibanez III 2 0
Andrew Teuten 2 0
Carlos Arrua 2 0
Cristian Vega 1 0
Гольц Паоло 1 0
Facundo Garces 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Колон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
3
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
4
Атлетико Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
7%
3
30%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
29%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
36%
3
23%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Колон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Колон

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
5.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Атлетико Платенсе
 0:0 12 4 5 3 14 - 14 17
13.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
18.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
19.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
21.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
23.
Колон
 0:0 12 1 8 3 10 - 13 11
24.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 0:0 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
16.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
20.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
21.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
7.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Колон
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Колон
3.85
3.28
3.80
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Атлетико Платенсе
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