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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Колон
0'
85' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
90' Желтая карточка
Cristian Vega
90'+4
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
33
Каччьябуэ
Жеронимо
8
Franco
Diaz
10
Vicente
Taborda
11
Nicolas
Castro1
77
Ronaldo
Martinez
20
Nicolas
Servetto
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
27
Julian
Chicco
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
26
Carlos
Arrua
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
Атлетико Платенсе
4-1-3-2
Колон
3-1-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Колон

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
1:3

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.33
Nicolas Castro1 3 0.25
Vicente Taborda 1 (1) 0.08
Ronaldo Martinez 1 0.08
Mauro Quiroga 1 (1) 0.08
Gaston Suso 1 0.08
Nicolas Morgantini 1 0.08
Franco Baldassarra 1 0.08
Maximiliano Zalazar 1 0.08
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 3 0.25
Бенитес Хорхе 2 0.17
Santiago Pierotti 2 0.17
Перласа Бальдомеро 1 0.08
Joaquin Ibanez III 1 0.08
Andrew Teuten 1 0.08
Rafael Delgado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Eric Meza 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 5 0
Nicolas Castro1 4 0
Franco Diaz 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Nicolas Morgantini 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Vicente Taborda 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Росси Иван 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Sasha Marcich 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Pierotti 4 0
Абила Рамон 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Перласа Бальдомеро 3 0
Julian Chicco 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Cristian Vega 2 0
Rafael Delgado 2 0
Joaquin Ibanez III 2 0
Andrew Teuten 2 0
Carlos Arrua 2 0
Гольц Паоло 1 0
Facundo Garces 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Колон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
3
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
4
Атлетико Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
7%
3
30%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
29%
3
23%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
36%
3
23%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Колон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Колон

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Ланус
 1:0 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Росарио Сентраль
 0:1 12 6 3 3 14 - 13 21
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
13.
Годой Крус
 0:1 12 5 1 6 11 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 12 4 3 5 13 - 12 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
21.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
22.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
23.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 2 6 4 7 - 13 12
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Колон
 12 1 8 3 10 - 13 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Арсенал Саранди
 12 2 2 8 9 - 18 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 0:1 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 1:0 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 0:1 6 3 1 2 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 2 2 2 5 - 7 8
23.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
24.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Ланус
 1:0 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
6.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 0:1 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
20.
Росарио Сентраль
 0:1 6 1 2 3 5 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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