Тур: 12.
1:0
Конец матча
0'
0:0
11' Не забитый пенальтиЧавес Андрес
28' Желтая карточкаFabio Pereyra
1:0
29' ПенальтиJuan Bisanz
59' Желтая карточкаMateo Perez
76' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
90' Желтая карточкаFacundo Castelli
90' Желтая карточкаHoracio Tijanovich
90' Желтая карточкаGustavo Canto
90' Желтая карточкаJesus Soraire
90'+7
Ход матча
11'
0:0
28'
29'
1:0
59'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Mateo
Perez
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Mateo PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Pedro SoutoПолузащитник
-
17 Juan BisanzНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.08
|Чавес Андрес
|1
|0.08
|Sebastian Sosa II
|1
|0.08
|Milton Gimenez
|1
|0.08
|Aaron Quiroz
|1
|0.08
|Juan Bisanz
|1 (1)
|0.08
|Emanuel Olivera
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|2
|0.17
|Ciro Rius
|1
|0.08
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.08
|Brian Farioli
|1
|0.08
|Торрес Кристиан
|1
|0.08
|Marcelo Benitez II
|1
|0.08
|Jesus Soraire
|1
|0.08
|Lucas Besozzi
|0
|0
|Facundo Castelli
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Алеман Брайн
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Juan Bisanz
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Ciro Rius
|2
|0
|Gustavo Canto
|2
|0
|Facundo Castelli
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сентраль Кордоба Росарио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
5
Банфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1
Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Результаты матчей
Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
66
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|14 - 13
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|0:1
|12
|5
|1
|6
|11 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|8 - 13
|15
|18.
|12
|3
|6
|3
|15 - 11
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|21.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|23.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|7 - 13
|12
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|12
|1
|8
|3
|10 - 13
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|28.
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|9.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|15.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|24.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|25.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|15.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|20.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6