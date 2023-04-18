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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Банфилд
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Чавес Андрес
28' Желтая карточка
Fabio Pereyra
1:0
29' Пенальти
Juan Bisanz
59' Желтая карточка
Mateo Perez
76' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
90' Желтая карточка
Facundo Castelli
90' Желтая карточка
Horacio Tijanovich
90' Желтая карточка
Gustavo Canto
90' Желтая карточка
Jesus Soraire
90'+7
21
Facundo
Cambeses
3
Aaron
Quiroz
22
Emanuel
Olivera
5
Ремеди
Эрик
4
Matias
Romero1
37
Mateo
Perez
16
Alejandro
Cabrera
20
Ignacio
Rodriguez
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
9
Чавес
Андрес
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
25
Масиэль
Леандро
44
Brian
Farioli
18
Lucas
Emanuel
Gamba
11
Торрес
Кристиан
Банфилд
3-5-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-1-3-2

История личных встреч

Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 1 (1) 0.08
Чавес Андрес 1 0.08
Sebastian Sosa II 1 0.08
Milton Gimenez 1 0.08
Aaron Quiroz 1 0.08
Juan Bisanz 1 (1) 0.08
Emanuel Olivera 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масиэль Леандро 2 0.17
Ciro Rius 1 0.08
Lucas Emanuel Gamba 1 0.08
Brian Farioli 1 0.08
Торрес Кристиан 1 0.08
Marcelo Benitez II 1 0.08
Jesus Soraire 1 0.08
Lucas Besozzi 0 0
Facundo Castelli 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Алеман Брайн 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Mateo Perez 1 0
Pedro Souto 1 0
Juan Bisanz 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 4 0
Ciro Rius 2 0
Gustavo Canto 2 0
Facundo Castelli 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Julian Navas 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сентраль Кордоба Росарио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
5
Банфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сентраль Кордоба Росарио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1
Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0

Результаты матчей

Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Сентраль Кордоба Росарио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Ланус
 1:0 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Росарио Сентраль
 0:1 12 6 3 3 14 - 13 21
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
13.
Годой Крус
 0:1 12 5 1 6 11 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 12 4 3 5 13 - 12 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
21.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
22.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
23.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 2 6 4 7 - 13 12
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Колон
 12 1 8 3 10 - 13 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Арсенал Саранди
 12 2 2 8 9 - 18 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 0:1 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 1:0 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 0:1 6 3 1 2 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 2 2 2 5 - 7 8
23.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
24.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Ланус
 1:0 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
6.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 0:1 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
20.
Росарио Сентраль
 0:1 6 1 2 3 5 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Juan Bisanz из команды Банфилд забивает с точки!
    • Желтая карточка
      28'
      Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Чавес Андрес пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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