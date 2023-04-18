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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Годой Крус
0:1
Первый тайм: 8'
Ланус
0'
0:1
1' Гол
Franco Troyansky

Ход матча

1'
0:1
Franco Troyansky
(Jose Maria Canale)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Ланус
2.95
3.17
3.10
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
32
Gonzalo
Abrego
21
Juan
Andres
Meli
11
Tadeo
Allende
8
Hernan
Lopez
20
Salomon
Rodriguez
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
8
Luciano
Boggio
5
Tomas
Belmonte
11
Franco
Orozco
7
Акоста
Лаутаро
20
Franco
Troyansky
18
Leandro
Diaz
III
Годой Крус
4-4-2
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Ланус

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
1:3
ЛП
1:1
ЛП
3:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
П
3:0
П
1:5
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:1
ПА
2:1
КС
0:0
КС
2:2
ПА
2:0
ПА
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:3

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Среднее время на гол

83
60

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 2 0.17
Gonzalo Abrego 2 0.17
Конечни Томас 1 0.08
Hernan Lopez 1 0.08
Silvio Ulariaga 1 0.08
Enzo Larrosa 1 0.08
Tadeo Allende 1 0.08
Родригес Диего II 1 (1) 0.08
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 4 (2) 0.33
Franco Troyansky 3 0.25
Де Ла Вега Педро 2 0.17
Franco Orozco 2 0.17
Jose Maria Canale 1 0.08
Брагьери Диего 1 0.08
Raul Loaiza 1 0.08
Matias Esquivel 1 0.08
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.08
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Salomon Rodriguez 3 0
Thomas Galdames 1 1
Родригес Диего II 2 0
Hernan Lopez 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Lucas Arce 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Bruno Sosa 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 3 2
Tomas Belmonte 5 0
Leandro Diaz III 3 1
Luciano Boggio 2 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Jose Maria Canale 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Juan Caceres 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
8
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Ланус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Годой Крус
Ланус

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Ланус
 1:0 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Росарио Сентраль
 0:1 12 6 3 3 14 - 13 21
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
13.
Годой Крус
 0:1 12 5 1 6 11 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 12 4 3 5 13 - 12 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
21.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
22.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
23.
Атлетико Тукуман
 1:0 12 2 6 4 7 - 13 12
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Колон
 12 1 8 3 10 - 13 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Арсенал Саранди
 12 2 2 8 9 - 18 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 0:1 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 1:0 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 0:1 6 3 1 2 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 2 2 2 5 - 7 8
23.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
24.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Ланус
 1:0 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
6.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 0:1 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
20.
Росарио Сентраль
 0:1 6 1 2 3 5 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Ланус
2.95
3.17
3.10
Все Коэффициенты
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