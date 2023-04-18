Тур: 12.
0:1
Первый тайм: 8'
Ход матча
1'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Нападающий
-
-
22 Julio Soler
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Годой Крус
Ланус
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Среднее время на гол
83
60
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|2
|0.17
|Gonzalo Abrego
|2
|0.17
|Конечни Томас
|1
|0.08
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Silvio Ulariaga
|1
|0.08
|Enzo Larrosa
|1
|0.08
|Tadeo Allende
|1
|0.08
|Родригес Диего II
|1 (1)
|0.08
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|4 (2)
|0.33
|Franco Troyansky
|3
|0.25
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.17
|Franco Orozco
|2
|0.17
|Jose Maria Canale
|1
|0.08
|Брагьери Диего
|1
|0.08
|Raul Loaiza
|1
|0.08
|Matias Esquivel
|1
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.08
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Salomon Rodriguez
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Родригес Диего II
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|3
|2
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Luciano Boggio
|2
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Jose Maria Canale
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
3
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
8
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Ланус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1
Результаты матчей
Годой Крус
Ланус
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
38
56
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|7.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|14 - 13
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|13.
|0:1
|12
|5
|1
|6
|11 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|8 - 13
|15
|18.
|12
|3
|6
|3
|15 - 11
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|21.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|23.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|7 - 13
|12
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|12
|1
|8
|3
|10 - 13
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|28.
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|9.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|15.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|24.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|25.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|15.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|20.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6