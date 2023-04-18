Тур: 12.
4:4
Конец матча
0'
0:1
1' ГолFranco Troyansky
0:2
9' ПенальтиLeandro Diaz III
1:2
17' ГолTadeo Allende
2:2
30' ГолGonzalo Abrego
2:3
34' ГолLeandro Diaz III
2:4
35' ГолFranco Orozco
3:4
39' ГолSalomon Rodriguez
64' Желтая карточкаPier Barrios
77' Желтая карточкаLuciano Boggio
81' Желтая карточкаLeandro Diaz III
90' Желтая карточкаFacundo Perez
4:4
90' ПенальтиРодригес Диего
90'+5
Ход матча
1'
9'
0:2
17'
30'
2:2
34'
35'
2:4
39'
64'
77'
81'
90'
90'
4:4
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Нападающий
-
-
22 Julio Soler
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Годой Крус
Ланус
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Среднее время на гол
83
60
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|3
|0.25
|Gonzalo Abrego
|3
|0.25
|Tadeo Allende
|2
|0.17
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.17
|Конечни Томас
|1
|0.08
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Silvio Ulariaga
|1
|0.08
|Enzo Larrosa
|1
|0.08
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|6 (3)
|0.5
|Franco Troyansky
|3
|0.25
|Franco Orozco
|3
|0.25
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.17
|Jose Maria Canale
|1
|0.08
|Брагьери Диего
|1
|0.08
|Raul Loaiza
|1
|0.08
|Matias Esquivel
|1
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.08
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|4
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Salomon Rodriguez
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Родригес Диего II
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|3
|2
|Leandro Diaz III
|4
|1
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Luciano Boggio
|3
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Jose Maria Canale
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
7
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
8
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
18%
3
27%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
7
10
7 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
4
21%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
5
38%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Ланус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1
Результаты матчей
Годой Крус
Ланус
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
32
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
48
66
39
39
111
111
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6