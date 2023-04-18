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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Годой Крус
4:4
Конец матча
Ланус
0'
0:1
1' Гол
Franco Troyansky
0:2
9' Пенальти
Leandro Diaz III
1:2
17' Гол
Tadeo Allende
2:2
30' Гол
Gonzalo Abrego
2:3
34' Гол
Leandro Diaz III
2:4
35' Гол
Franco Orozco
3:4
39' Гол
Salomon Rodriguez
64' Желтая карточка
Pier Barrios
77' Желтая карточка
Luciano Boggio
81' Желтая карточка
Leandro Diaz III
90' Желтая карточка
Facundo Perez
4:4
90' Пенальти
Родригес Диего
90'+5
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Juan
Andres
Meli
11
Tadeo
Allende
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
20
Salomon
Rodriguez
8
Hernan
Lopez
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
8
Luciano
Boggio
5
Tomas
Belmonte
11
Franco
Orozco
7
Акоста
Лаутаро
20
Franco
Troyansky
18
Leandro
Diaz
III
Годой Крус
4-4-2
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Ланус

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
1:3
ЛП
1:1
ЛП
3:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
П
3:0
П
1:5
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:1
ПА
2:1
КС
0:0
КС
2:2
ПА
2:0
ПА
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:3

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Среднее время на гол

83
60

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 3 0.25
Gonzalo Abrego 3 0.25
Tadeo Allende 2 0.17
Родригес Диего II 2 (2) 0.17
Конечни Томас 1 0.08
Hernan Lopez 1 0.08
Silvio Ulariaga 1 0.08
Enzo Larrosa 1 0.08
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 6 (3) 0.5
Franco Troyansky 3 0.25
Franco Orozco 3 0.25
Де Ла Вега Педро 2 0.17
Jose Maria Canale 1 0.08
Брагьери Диего 1 0.08
Raul Loaiza 1 0.08
Matias Esquivel 1 0.08
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.08
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 4 0
Federico Rasmussen 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Salomon Rodriguez 3 0
Thomas Galdames 1 1
Родригес Диего II 2 0
Hernan Lopez 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Lucas Arce 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Bruno Sosa 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 3 2
Leandro Diaz III 4 1
Tomas Belmonte 5 0
Luciano Boggio 3 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Jose Maria Canale 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Juan Caceres 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
7
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
8
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Ланус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
18%
3
27%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

7
10
7 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
4
21%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
5
38%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1
Ланус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Годой Крус
Ланус

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Росарио Сентраль
 12 6 4 2 16 - 14 22
4.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
5.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Ланус
 12 5 4 3 19 - 13 19
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Годой Крус
 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Атлетико Платенсе
 12 4 5 3 14 - 14 17
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 12 4 3 5 13 - 12 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 12 4 3 5 8 - 13 15
18.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
21.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
22.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
23.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
24.
Колон
 12 1 8 3 10 - 13 11
25.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
27.
Арсенал Саранди
 12 2 2 8 9 - 18 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
7.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
8.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
9.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
15.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
16.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
18.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
21.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
7.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
8.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
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    • 60'
      Nicolas Fernandez уходит с поля. Matias Ramirez выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
    • 35'
      Хуан Касерес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Франко Ороско бьет в цель!
    • 34'
      Брайан Агирре сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Гонсало Абрего бьет в цель!
    • 17'
      Salomon Rodriguez сделал результативную передачу.
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