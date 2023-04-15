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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Эшторил
0:1
Конец матча
Портимоненсе
0'
24' Желтая карточка
Маурисио Жозе
47' Желтая карточка
Велинтон Жуниор
67' Желтая карточка
Nonoca
0:1
79' Гол
Yago Cariello
86' Желтая карточка
Кошта Гонсалу
90'+5

Ход матча

24'
 
Маурисио Жозе
47'
 
Велинтон Жуниор
58'
 
Лукао II
Пак Чжи Су
63'
 
Nonoca
Эштрела Паулу
63'
 
Уаттара Зиэ
Сек Мустафа
67'
 
Nonoca
69'
Араужу Тьягу
Жуанзинью Карлуш
 
69'
Карлос Жоао
Маркес Алехандро
 
78'
 
Yago Cariello
Jony Gonzalez
78'
 
Кошта Гонсалу
Маурисио Жозе
79'
0:1
Yago Cariello
86'
Силики Джеймс
Joao Marques
 
86'
 
Кошта Гонсалу
87'
Кассиано Диас
Ндиайе Мор
 
Прогнозы 103
Эшторил 73.8% (76)
X 24.3% (25)
Портимоненсе 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
33
Joao
Marques
25
Ндиайе
Мор
20
Карвалью
Жоау
28
Carlos
Eduardo
III
9
Маркес
Алехандро
21
Говейя
Тьягу
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
38
Эштрела
Паулу
8
Маурисио
Жозе
14
Сек
Мустафа
93
Велинтон
Жуниор
15
Jony
Gonzalez
Эшторил
4-3-3
Портимоненсе
3-5-2

История личных встреч

Эшторил
Портимоненсе

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
ГЛ
2:1
ГЛ
1:3
ГЛ
1:2
ГЛ
0:0
ГЛ
0:1
ГЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.57

Среднее время на гол

135
57

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.67

Среднее время на гол

105
135

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.77
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

117
78

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.18
Шику Жеральдес 4 (2) 0.14
Силики Джеймс 3 0.11
Карлос Жоао III 2 0.07
Мартинш Родригу 2 0.07
Эрисон 2 0.07
Артур Гомес VIII 1 0.04
Carlos Eduardo III 1 0.04
Маркес Алехандро 1 0.04
Араужу Тьягу 1 0.04
Sergio Andrade 1 0.04
Жуанзинью Карлуш 0 0
Сантос Тиаго 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.21
Yago Cariello 3 0.11
Эштрела Паулу 2 (1) 0.07
Лукинья 2 (1) 0.07
Маурисио Жозе 2 0.07
Эвертон Перейра 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Диаби Мохамед 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Уаттара Зиэ 1 0.04
Энрике Педро VI 1 0.04
Рохес Брайан 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 7 1
Силики Джеймс 8 0
Жуанзинью Карлуш 6 1
Алвару Педру 7 0
Говейя Тьягу 6 0
Ндиайе Мор 4 1
Мешер Андре 5 0
Карвалью Жоау 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Витал Бернардо 4 0
Эштевеш Гонсалу 2 1
Сантос Тиаго 3 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Кассиано Диас 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 11 0
Велинтон Жуниор 9 0
Сек Мустафа 5 1
Nonoca 4 1
Гомес Руи 5 0
Муфи Фахд 3 1
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Эштрела Паулу 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Klismahn 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0

Результаты матчей

Эшторил
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Портимоненсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
3
Эшторил
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

7
10
Эшторил
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Портимоненсе
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
5
50%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
5
23%
4
20%
1-15
5
23%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
5
45%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
7
58%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
10%
2
14%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Забито

24
22
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
25%
12
55%
76-90

Пропущено

43
34
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 21
7
16%
6
18%
1-15
9
21%
6
18%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
2
5%
4
12%
46-60
10
23%
4
12%
61-75
8
19%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2
Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Портимоненсе

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
9 раз 32%
0:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
5
9
2
12
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
14
14
6
22
1.5
6
22
1
27
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 27 20 2 5 60 - 24 62
4.
Спортинг Л
 27 18 3 6 56 - 26 57
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
8.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
9.
Каза Пиа
 27 11 5 11 26 - 31 38
10.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 27 8 9 10 27 - 33 33
13.
Жил Висенте
 27 8 7 12 26 - 32 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Брага
 13 9 2 2 27 - 7 29
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
9.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
12.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Маурисио Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 103
    Эшторил 73.8% (76)
    X 24.3% (25)
    Портимоненсе 1.9% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Эшторил 0:1 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Портимоненсе

    Исход игры
    Эшторил
    73.8% (76)
    Ничья
    24.3% (25)
    Портимоненсе
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.61% (20)
    Меньше
    80.39% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    38.24% (39)
    Нет
    61.76% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    54.4% (56)
    1:1 Ничья
    18.4% (19)
    2:1 Эшторил
    17.5% (18)
    0:0 Ничья
    4.9% (5)
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