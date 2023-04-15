Тур: 28. Стадион: Антонио Коимбра де Мота.
0:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаМаурисио Жозе
47' Желтая карточкаВелинтон Жуниор
67' Желтая карточкаNonoca
0:1
79' ГолYago Cariello
86' Желтая карточкаКошта Гонсалу
90'+5
Ход матча
24'
47'
58'
63'
67'
79'
0:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
62
Сантос
Тиаго
23
Алвару
Педру
33
Joao
Marques
25
Ндиайе
Мор
21
Говейя
Тьягу
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
14
Сек
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
-
33 Joao MarquesПолузащитник
-
25 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Говейя ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
34 Мешер АндреЗащитник
-
22 Делос ШакилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
-
27 Klismahn
-
25 Nonoca
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Эшторил
Портимоненсе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.57
Среднее время на гол
135
57
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.86
0.67
Среднее время на гол
105
135
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.77
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
117
78
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.18
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.14
|Силики Джеймс
|3
|0.11
|Карлос Жоао III
|2
|0.07
|Мартинш Родригу
|2
|0.07
|Эрисон
|2
|0.07
|Артур Гомес VIII
|1
|0.04
|Carlos Eduardo III
|1
|0.04
|Маркес Алехандро
|1
|0.04
|Араужу Тьягу
|1
|0.04
|Sergio Andrade
|1
|0.04
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.21
|Yago Cariello
|3
|0.11
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.07
|Лукинья
|2 (1)
|0.07
|Маурисио Жозе
|2
|0.07
|Эвертон Перейра
|1
|0.04
|Муфи Фахд
|1
|0.04
|Диаби Мохамед
|1
|0.04
|Матуш Рикарду
|1
|0.04
|Уаттара Зиэ
|1
|0.04
|Энрике Педро VI
|1
|0.04
|Рохес Брайан
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|7
|1
|Силики Джеймс
|8
|0
|Жуанзинью Карлуш
|6
|1
|Алвару Педру
|7
|0
|Говейя Тьягу
|6
|0
|Ндиайе Мор
|4
|1
|Мешер Андре
|5
|0
|Карвалью Жоау
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|3
|1
|Витал Бернардо
|4
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Мартинш Родригу
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|11
|0
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Сек Мустафа
|5
|1
|Nonoca
|4
|1
|Гомес Руи
|5
|0
|Муфи Фахд
|3
|1
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Эштрела Паулу
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Klismahn
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Портимоненсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
3
Эшторил
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
7
10
Эшторил
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Портимоненсе
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
5
50%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
5
23%
4
20%
1-15
5
23%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
4
18%
5
25%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
5
45%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
7
58%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
10%
2
14%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Забито
24
22
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
25%
12
55%
76-90
Пропущено
43
34
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 21
7
16%
6
18%
1-15
9
21%
6
18%
16-30
7
16%
5
15%
31-45
2
5%
4
12%
46-60
10
23%
4
12%
61-75
8
19%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2
Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1
Результаты матчей
Эшторил
Портимоненсе
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
9 раз 32%
0:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1414
622
622
127
127
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Портимоненсе
Исход игры
Эшторил
73.8% (76)
Ничья
24.3% (25)
Портимоненсе
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
19.61% (20)
Меньше
80.39% (82)
Обе команды забьют
Да
38.24% (39)
Нет
61.76% (63)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
54.4% (56)
1:1 Ничья
18.4% (19)
2:1 Эшторил
17.5% (18)
0:0 Ничья
4.9% (5)
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