  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Маритиму
3:1
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
1:0
29' Гол
Видигал Андре
36' Желтая карточка
Риаскос Брайан
42' Желтая карточка
Гайтан Николас
2:0
42' Гол
Valdemir
52' Желтая карточка
Афонсо Жоао III
62' Желтая карточка
Marcelo Carne
3:0
69' Гол
Коста Витор
3:1
78' Пенальти
Буцке Адриан
81' Желтая карточка
Дельгадо Хуан
82' Желтая карточка
Маракас
84' Желтая карточка
Паулинью Паулу
85' Желтая карточка
Антунеш Виторину
90'+3

Ход матча

8'
 
Карлос Луис
Холсгров Джордан
29'
Видигал Андре
1:0
36'
Риаскос Брайан
 
42'
 
Гайтан Николас
42'
Valdemir
(Коррея Фелиш)
2:0
52'
Афонсо Жоао III
 
62'
Marcelo Carne
 
64'
 
Гедеш Алешандре
Бернарду Паулу
64'
Мендеш Диогу
Риаскос Брайан
 
64'
Винк Клаудио
Афонсо Жоао III
 
69'
Коста Витор
(Шадаш Бруну)
3:0
71'
 
Зе Уилтон
Томас Найджел
71'
 
Силва Хорхе
Fabio da Silva2
78'
3:1
Буцке Адриан
79'
 
Буцке Адриан
Гайтан Николас
81'
 
Дельгадо Хуан
82'
 
Маракас
84'
Паулинью Паулу
 
84'
Коста Матеуш
Паулинью Паулу
 
84'
Катаму Жени
Коррея Фелиш
 
85'
 
Антунеш Виторину
90'
Кошта Эдгар
Шадаш Бруну
 
Прогнозы 103
Маритиму 70.9% (73)
X 26.2% (27)
Пасуш де Феррейра 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Marcelo
Carne
27
Паулинью
Паулу
5
Зайнадин
Джуниор
3
Moises
Mosquera
94
Коста
Витор
21
Афонсо
Жоао
III
8
Valdemir
7
Видигал
Андре
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
29
Риаскос
Брайан
98
Векич
Игор
15
Дельгадо
Хуан
III
23
Феригра
Эрик
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
6
Холсгров
Джордан
26
Пиреш
Руй
10
Гайтан
Николас
55
Бернарду
Паулу
7
Томас
Найджел
11
Fabio
da
Silva2
Маритиму
4-2-3-1
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1

История личных встреч

Маритиму
Пасуш де Феррейра

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

31 матч

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.86
0.82

Среднее время на гол

48
109

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1.21

Среднее время на гол

63
74

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.61
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 6 0.21
Винк Клаудио 4 (3) 0.14
Шадаш Бруну 3 0.11
Риаскос Брайан 2 0.07
Коррея Фелиш 1 0.04
Рене 1 0.04
Дьедеррик Жоэль 1 0.04
Jesus Ramirez 1 0.04
Андраде Лео 1 0.04
Valdemir 1 0.04
Коста Витор 1 0.04
Лиза Карлос 1 0.04
Морено Пабло 0 0
Moises Mosquera 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 6 (1) 0.21
Томас Найджел 3 0.11
Гайтан Николас 2 0.07
Холсгров Джордан 2 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.07
Бернарду Паулу 1 0.04
Антунеш Виторину 1 (1) 0.04
Зе Уилтон 1 0.04
Джало Матшу 1 0.04
Инфанде Эрнани 1 0.04
Лима Нуно 1 0.04
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 7 1
Коста Витор 7 1
Видигал Андре 6 1
Valdemir 6 0
Кошта Эдгар 4 1
Бриту Рафаэл 5 0
Moises Mosquera 5 0
Рене 3 1
Морено Пабло 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Риаскос Брайан 3 0
Шадаш Бруну 3 0
Андраде Лео 3 0
Коста Матеуш 1 1
Marcelo Carne 2 0
Зайнадин Джуниор 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Лиза Карлос 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 11 1
Антунеш Виторину 9 1
Дельгадо Хуан III 10 0
Маракас 6 2
Пиреш Руй 8 0
Холсгров Джордан 8 0
Марафона Карлош 5 1
Лима Нуно 5 1
Зе Уилтон 4 1
Буцке Адриан 2 1
Гайтан Николас 3 0
Карлос Луис 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Феригра Эрик 2 0
Бернарду Паулу 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Маритиму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Пасуш де Феррейра
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
9
Маритиму
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Пасуш де Феррейра
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

30
22

Волевые поражения

3
5
Маритиму
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Пасуш де Феррейра
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

35
23

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
6
29%
31-45
6
30%
5
24%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

32
25
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
16%
3
12%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
7
22%
5
20%
76-90

Забито

23
24
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
5
22%
0
0%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
5
22%
5
21%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
2
9%
7
29%
29%
61-75
3
13%
3
13%
76-90

Пропущено

52
46
22 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
5
10%
6
13%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
11
21%
9
20%
31-45
11
21%
11
24%
46-60
9
17%
6
13%
61-75
10
19%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2
Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0
Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1

Результаты матчей

Маритиму
Пасуш де Феррейра

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
11 раз 39%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
2
12
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
16
12
3
25
1.5
4
24
3
25
2.5
1
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 27 23 2 2 68 - 16 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 27 20 2 5 60 - 24 62
4.
Спортинг Л
 27 18 3 6 56 - 26 57
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
8.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
9.
Каза Пиа
 27 11 5 11 26 - 31 38
10.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
11.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
12.
Шавиш
 27 8 9 10 27 - 33 33
13.
Жил Висенте
 27 8 7 12 26 - 32 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Брага
 13 9 2 2 27 - 7 29
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
9.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
12.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Коррея Фелиш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Valdemir бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Гайтан Николас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Риаскос Брайан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Видигал Андре бьет в цель!
    • 8'
      Jordan Holsgrove уходит с поля. Луиз Карлос выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 103
    Маритиму 70.9% (73)
    X 26.2% (27)
    Пасуш де Феррейра 2.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Маритиму 3:1 Пасуш де Феррейра онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маритиму 3:1 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Маритиму
    70.9% (73)
    Ничья
    26.2% (27)
    Пасуш де Феррейра
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.51% (25)
    Меньше
    75.49% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    48.04% (49)
    Нет
    51.96% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Маритиму
    45.6% (47)
    1:1 Ничья
    23.3% (24)
    2:1 Маритиму
    22.3% (23)
    2:0 Маритиму
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Пасуш де Феррейра
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     