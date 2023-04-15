Тур: 28. Стадион: Душ Баррейруш.
3:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолВидигал Андре
36' Желтая карточкаРиаскос Брайан
42' Желтая карточкаГайтан Николас
2:0
42' ГолValdemir
52' Желтая карточкаАфонсо Жоао III
62' Желтая карточкаMarcelo Carne
3:0
69' ГолКоста Витор
3:1
78' ПенальтиБуцке Адриан
81' Желтая карточкаДельгадо Хуан
82' Желтая карточкаМаракас
84' Желтая карточкаПаулинью Паулу
85' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
90'+3
Ход матча
29'
1:0
36'
42'
42'
2:0
52'
62'
69'
3:0
78'
3:1
81'
82'
84'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
94
Коста
Витор
8
Valdemir
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
98
Векич
Игор
23
Феригра
Эрик
25
Маракас
26
Пиреш
Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
17 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
-
98 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Вигариу ЖоауЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
- Защитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
История личных встреч
Маритиму
Пасуш де Феррейра
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
31 матч
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.86
0.82
Среднее время на гол
48
109
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
1.21
Среднее время на гол
63
74
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.61
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|6
|0.21
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.14
|Шадаш Бруну
|3
|0.11
|Риаскос Брайан
|2
|0.07
|Коррея Фелиш
|1
|0.04
|Рене
|1
|0.04
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.04
|Jesus Ramirez
|1
|0.04
|Андраде Лео
|1
|0.04
|Valdemir
|1
|0.04
|Коста Витор
|1
|0.04
|Лиза Карлос
|1
|0.04
|Морено Пабло
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|6 (1)
|0.21
|Томас Найджел
|3
|0.11
|Гайтан Николас
|2
|0.07
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.07
|Бернарду Паулу
|1
|0.04
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.04
|Зе Уилтон
|1
|0.04
|Джало Матшу
|1
|0.04
|Инфанде Эрнани
|1
|0.04
|Лима Нуно
|1
|0.04
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|7
|1
|Коста Витор
|7
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Valdemir
|6
|0
|Кошта Эдгар
|4
|1
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Moises Mosquera
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Морено Пабло
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Риаскос Брайан
|3
|0
|Шадаш Бруну
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Коста Матеуш
|1
|1
|Marcelo Carne
|2
|0
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Паулинью Паулу
|1
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|11
|1
|Антунеш Виторину
|9
|1
|Дельгадо Хуан III
|10
|0
|Маракас
|6
|2
|Пиреш Руй
|8
|0
|Холсгров Джордан
|8
|0
|Марафона Карлош
|5
|1
|Лима Нуно
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Гайтан Николас
|3
|0
|Карлос Луис
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Бернарду Паулу
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Пасуш де Феррейра
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
9
Маритиму
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Пасуш де Феррейра
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
30
22
Волевые поражения
3
5
Маритиму
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Пасуш де Феррейра
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
35
23
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
6
29%
31-45
6
30%
5
24%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
32
25
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
16%
3
12%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
5
16%
6
24%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
7
22%
5
20%
76-90
Забито
23
24
15 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
5
22%
0
0%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
5
22%
5
21%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
2
9%
7
29%
29%
61-75
3
13%
3
13%
76-90
Пропущено
52
46
22 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
5
10%
6
13%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
11
21%
9
20%
31-45
11
21%
11
24%
46-60
9
17%
6
13%
61-75
10
19%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Academia Anzoategui 1:2
Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0
Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1
Результаты матчей
Маритиму
Пасуш де Феррейра
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
11 раз 39%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
311
212
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1612
325
424
325
127
127
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маритиму 3:1 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Маритиму
70.9% (73)
Ничья
26.2% (27)
Пасуш де Феррейра
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
24.51% (25)
Меньше
75.49% (77)
Обе команды забьют
Да
48.04% (49)
Нет
51.96% (53)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
45.6% (47)
1:1 Ничья
23.3% (24)
2:1 Маритиму
22.3% (23)
2:0 Маритиму
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:1 Пасуш де Феррейра
1.9% (2)
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