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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Шавиш
1:0
Конец матча
Бенфика
0'
28' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
70' Желтая карточка
Монте Нелсон
87' Желтая карточка
Euller II
90' Желтая карточка
Педру Жоау II
1:0
90' Гол
Абасс Исса
90'+7

Ход матча

28'
Гимарайнш Рикарду
 
64'
Эрнандес Эктор
Жуниньо VI
 
64'
Euller II
Витория Стивен
 
69'
 
Гуэдеш Гонсалу
Нерес Давид
70'
Монте Нелсон
 
71'
Абасс Исса
Коррея Жоау
 
79'
Педру Жоау II
Тейшейра Жоау II
 
81'
 
Тенгстедт Каспер
Рамуш Гонсалу
81'
 
Невеш Жоау
Мариу Жоау
87'
Euller II
 
88'
 
Муса Петар
Жилберто Жуниор
90'
Педру Жоау II
 
90'
Абасс Исса
1:0
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Шавиш 0% (0)
X 1.8% (2)
Бенфика 98.2% (107)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
19
Витория
Стивен
26
Понк
Карлуш
5
Ланга
Бруну
21
Гимарайнш
Рикарду
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
73
Соуза
Бернардо
10
Тейшейра
Жоау
II
77
Коррея
Жоау
20
Жуниньо
VI
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
22
Шикинью
Франциску
8
Эурснес
Фредрик
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Шавиш
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3.75
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
105

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 6 0.21
Витория Стивен 6 (5) 0.21
Жуниньо VI 4 0.14
Тейшейра Жоау II 3 (1) 0.11
Абасс Исса 3 0.11
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.04
Jony Arriba 1 0.04
Euller II 1 0.04
Алвес Даниэль 1 0.04
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.61
Рамуш Гонсалу 17 0.61
Нерес Давид 6 0.21
Силва Рафа 6 0.21
Муса Петар 5 0.18
Силва Антониу 3 0.11
Гримальдо Алехандро 2 0.07
Жилберто Жуниор 2 0.07
Бах Александр 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Ристич Михайло 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Дракслер Юлиан 1 0.04
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Шикинью Франциску 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 13 0
Тейшейра Жоау II 6 1
Монте Нелсон 7 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Витория Стивен 4 1
Понк Карлуш 5 0
Euller II 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Витор Пауло 4 0
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Педру Жоау II 3 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 4 1
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Силва Антониу 4 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Влаходимос Одиссеас 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0

Результаты матчей

Шавиш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Бенфика
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
0
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Бенфика
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)

Сухие победы

4
10

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

11
41
Шавиш
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Бенфика
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

19
41

Голы по времени матча

Забито

15
25
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
5
33%
3
12%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
1
7%
5
20%
76-90

Пропущено

17
4
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 2
2
12%
1
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Забито

12
41
2 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
1
8%
7
17%
1-15
0
0%
3
7%
16-30
1
8%
12
29%
29%
31-45
1
8%
4
10%
46-60
5
42%
4
10%
61-75
4
33%
11
27%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Забито

27
66
11 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 21
9 Не забивали 3
3
11%
10
15%
1-15
2
7%
8
12%
16-30
6
22%
15
23%
31-45
4
15%
9
14%
46-60
7
26%
8
12%
61-75
5
19%
16
24%
76-90

Пропущено

33
18
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 10
5
15%
3
17%
1-15
8
24%
3
17%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
3
9%
3
17%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
8
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1

Результаты матчей

Шавиш
Бенфика

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
0:3
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
3
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
12
2
1
12
2.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
25
2
8
19
1.5
19
8
1
26
2.5
14
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Порту
 27 20 4 3 58 - 18 64
3.
Брага
 27 20 2 5 60 - 24 62
4.
Спортинг Л
 27 18 3 6 56 - 26 57
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
8.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
9.
Каза Пиа
 27 11 5 11 26 - 31 38
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
12.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
13.
Жил Висенте
 27 8 7 12 26 - 32 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 27 3 6 18 17 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Брага
 13 9 2 2 27 - 7 29
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
9.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
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Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Гимарайнш Рикарду получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Шавиш 0% (0)
    X 1.8% (2)
    Бенфика 98.2% (107)
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    Где смотреть матч Шавиш 1:0 Бенфика онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 1:0 Бенфика

    Исход игры
    Шавиш
    0% (0)
    Ничья
    1.8% (2)
    Бенфика
    98.2% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (46)
    Меньше
    56.6% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    30.19% (32)
    Нет
    69.81% (74)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    44% (48)
    1:2 Бенфика
    18.3% (20)
    0:3 Бенфика
    13.8% (15)
    0:1 Бенфика
    9.2% (10)
    1:3 Бенфика
    8.3% (9)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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