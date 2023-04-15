Тур: 28. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра.
0'
28' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
70' Желтая карточкаМонте Нелсон
87' Желтая карточкаEuller II
90' Желтая карточкаПедру Жоау II
1:0
90' ГолАбасс Исса
90'+7
Ход матча
70'
81'
87'
90'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Понк
Карлуш
77
Коррея
Жоау
20
Жуниньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Euller II
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
73 Н'Дур ЧреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Шавиш
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3.75
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
105
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.21
|Витория Стивен
|6 (5)
|0.21
|Жуниньо VI
|4
|0.14
|Тейшейра Жоау II
|3 (1)
|0.11
|Абасс Исса
|3
|0.11
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Jony Arriba
|1
|0.04
|Euller II
|1
|0.04
|Алвес Даниэль
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.61
|Рамуш Гонсалу
|17
|0.61
|Нерес Давид
|6
|0.21
|Силва Рафа
|6
|0.21
|Муса Петар
|5
|0.18
|Силва Антониу
|3
|0.11
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.07
|Жилберто Жуниор
|2
|0.07
|Бах Александр
|1
|0.04
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Дракслер Юлиан
|1
|0.04
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|13
|0
|Тейшейра Жоау II
|6
|1
|Монте Нелсон
|7
|0
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Euller II
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Педру Жоау II
|3
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|8
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|1
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Флорентину
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Силва Антониу
|4
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Влаходимос Одиссеас
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Бенфика
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
0
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Бенфика
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Сухие победы
4
10
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
11
41
Шавиш
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Бенфика
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
19
41
Голы по времени матча
Забито
15
25
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
5
33%
3
12%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
1
7%
5
20%
76-90
Пропущено
17
4
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 2
2
12%
1
25%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
1
25%
76-90
Забито
12
41
2 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
1
8%
7
17%
1-15
0
0%
3
7%
16-30
1
8%
12
29%
29%
31-45
1
8%
4
10%
46-60
5
42%
4
10%
61-75
4
33%
11
27%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Забито
27
66
11 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 21
9 Не забивали 3
3
11%
10
15%
1-15
2
7%
8
12%
16-30
6
22%
15
23%
31-45
4
15%
9
14%
46-60
7
26%
8
12%
61-75
5
19%
16
24%
76-90
Пропущено
33
18
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 10
5
15%
3
17%
1-15
8
24%
3
17%
16-30
5
15%
3
17%
31-45
3
9%
3
17%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0
Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1
Результаты матчей
Шавиш
Бенфика
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
0:3
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:3
4 раза 15%
3:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
3
8 раз 30%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
5
4 раза 15%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
49
122
112
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
410
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
252
819
198
126
1413
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 1:0 Бенфика
Исход игры
Шавиш
0% (0)
Ничья
1.8% (2)
Бенфика
98.2% (107)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (46)
Меньше
56.6% (60)
Обе команды забьют
Да
30.19% (32)
Нет
69.81% (74)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
44% (48)
1:2 Бенфика
18.3% (20)
0:3 Бенфика
13.8% (15)
0:1 Бенфика
9.2% (10)
1:3 Бенфика
8.3% (9)
1:1 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!