Тур: 28. Стадион: Драгау.
2:0
Второй тайм: 82'
0'
17' Желтая карточкаКошта Жоау
20' Желтая карточкаЖордау Бруну
32' Желтая карточкаНогейра
33' Желтая карточкаАллано Лима
1:0
34' ПенальтиУрибе Матеус
41' Желтая карточкаСанья Пьер
1:0
42' Не забитый пенальтиОтавио Эдмилсон
51' Желтая карточкаМаркано Иван
2:0
80' ГолЛодер Дэнни
Ход матча
17'
20'
32'
33'
34'
1:0
41'
42'
1:0
51'
80'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
11
Кошта
Жоау
20
Adriano2
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Калила ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Italo
-
Главный тренер: Luis Morgado
История личных встреч
Порту
Санта-Клара
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.17
Среднее время на гол
108
540
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|14 (2)
|0.5
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.29
|Эванилсон
|6
|0.21
|Пепе VI
|4
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.14
|Мартинес Антонио III
|4
|0.14
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.14
|Маркано Иван
|3
|0.11
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|2
|0.07
|Франко Андре
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Груйич Марко
|1
|0.04
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.18
|Rildo
|3
|0.11
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.07
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.07
|Бруно Алмейда
|1
|0.04
|Тагава Кёсукэ
|1
|0.04
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.04
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.04
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|7
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Тареми Мехди
|5
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Bobsin
|8
|0
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Энрике Паулу
|6
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Санья Пьер
|5
|1
|Adriano2
|6
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Мисао Кенто
|5
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Кошта Жоау
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Nunes Matheus
|3
|0
|Ногейра
|1
|1
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Rildo
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Порту
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Санта-Клара
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
4
Порту
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Санта-Клара
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
3
18
Волевые поражения
23
9
Порту
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Санта-Клара
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
24
13
Голы по времени матча
Забито
35
5
22 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 23
7
20%
0
0%
1-15
3
9%
1
20%
16-30
12
34%
1
20%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
4
11%
1
20%
61-75
6
17%
2
40%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
4
40%
4
27%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
5
21%
5
33%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
8
33%
4
27%
76-90
Пропущено
7
24
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
6
25%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
29%
5
21%
76-90
Забито
59
20
32 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 15
22 Забивали первыми 6
3 Не забивали 13
10
17%
1
5%
1-15
4
7%
2
10%
16-30
18
31%
2
10%
31-45
8
14%
5
25%
46-60
5
8%
4
20%
61-75
14
24%
6
30%
76-90
Пропущено
17
39
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 18
12 Не пропускали 23
0
0%
6
15%
1-15
3
18%
8
21%
16-30
4
24%
4
10%
31-45
3
18%
7
18%
46-60
4
24%
7
18%
61-75
3
18%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0
Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0
Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0
Результаты матчей
Порту
Санта-Клара
Точный счет
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 46%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 69%
1
4 раза 31%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
14 раз 52%
1
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Порту
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
94
311
85
113
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
49
77
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1314
1611
324
1017
126
621
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|1:0
|28
|21
|4
|3
|59 - 18
|67
|3.
|27
|20
|2
|5
|60 - 24
|62
|4.
|27
|18
|3
|6
|56 - 26
|57
|5.
|27
|12
|8
|7
|31 - 32
|44
|6.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|7.
|28
|12
|3
|13
|30 - 35
|39
|8.
|27
|11
|5
|11
|31 - 28
|38
|9.
|27
|11
|5
|11
|26 - 31
|38
|10.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|11.
|27
|9
|7
|11
|27 - 31
|34
|12.
|27
|9
|6
|12
|32 - 45
|33
|13.
|27
|8
|7
|12
|26 - 32
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|28
|6
|4
|18
|24 - 51
|22
|17.
|28
|4
|5
|19
|21 - 49
|17
|18.
|0:1
|28
|3
|6
|19
|17 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|1:0
|14
|12
|0
|2
|37 - 9
|36
|3.
|13
|11
|0
|2
|35 - 7
|33
|4.
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|8
|1
|5
|15 - 11
|25
|8.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|9.
|13
|7
|1
|5
|14 - 10
|22
|10.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|11.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|13.
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|2.
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|13
|4
|6
|3
|11 - 16
|18
|8.
|13
|5
|2
|6
|11 - 18
|17
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|14 - 27
|10
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|0:1
|14
|1
|2
|11
|4 - 17
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:0 Санта-Клара
Исход игры
Порту
100% (110)
Ничья
0% (0)
Санта-Клара
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
13.89% (15)
Нет
86.11% (93)
Популярный счёт
2:0 Порту
46.4% (51)
3:0 Порту
32.7% (36)
3:1 Порту
6.4% (7)
4:0 Порту
3.6% (4)
2:1 Порту
3.6% (4)
4:1 Порту
2.7% (3)
1:0 Порту
1.8% (2)
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