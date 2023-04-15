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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Порту
2:1
Конец матча
Санта-Клара
0'
17' Желтая карточка
Кошта Жоау
20' Желтая карточка
Жордау Бруну
32' Желтая карточка
Ногейра
33' Желтая карточка
Аллано Лима
1:0
34' Пенальти
Урибе Матеус
41' Желтая карточка
Санья Пьер
1:0
42' Не забитый пенальти
Отавио Эдмилсон
51' Желтая карточка
Маркано Иван
2:0
80' Гол
Лодер Дэнни
89' Желтая карточка
Франко Андре
2:1
90' Гол
Тагава Кёсукэ
90'+5

Ход матча

17'
 
Кошта Жоау
20'
 
Жордау Бруну
32'
 
Ногейра
33'
 
Аллано Лима
34'
Урибе Матеус
1:0
41'
 
Санья Пьер
42'
Отавио Эдмилсон
1:0
51'
Маркано Иван
 
56'
Эванилсон
Эуштакиу Стивен
 
63'
 
Андрезиньо Андре
Аллано Лима
66'
Франко Андре
Манафа Вилсон
 
67'
Лодер Дэнни
Мартинес Антонио
 
76'
 
Стеванович Филип
Рикардиньо Феррейра
76'
 
Калила Диого
Санья Пьер
80'
Лодер Дэнни
2:0
88'
 
Сильва Габриэль
Кошта Жоау
88'
 
Тагава Кёсукэ
Nascimento Leite Matheus3
89'
Франко Андре
 
89'
Боржеш Гонсалу
Галено Вандерсон
 
89'
Фолья Бернардо
Отавио Эдмилсон
 
90'
2:1
Тагава Кёсукэ
(Сильва Габриэль)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Порту 100% (110)
X 0% (0)
Санта-Клара 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
46
Эуштакиу
Стивен
8
Урибе
Матеус
11
Пепе
VI
25
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
29
Мартинес
Антонио
III
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
4
Боатенг
Кеннеди
32
Nunes
Matheus
11
Кошта
Жоау
6
Жордау
Бруну
20
Adriano2
10
Рикардиньо
Феррейра
39
Nascimento
Leite
Matheus3
7
Аллано
Лима
Порту
4-2-3-1
Санта-Клара
4-3-3

История личных встреч

Порту
Санта-Клара

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.17

Среднее время на гол

108
540

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 14 (2) 0.5
Галено Вандерсон 8 (1) 0.29
Эванилсон 6 0.21
Пепе VI 4 0.14
Отавио Эдмилсон 4 0.14
Мартинес Антонио III 4 0.14
Урибе Матеус 4 (2) 0.14
Маркано Иван 3 0.11
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Лодер Дэнни 2 0.07
Кардозу Фабиу 2 0.07
Франко Андре 2 0.07
Мариу Жоау III 1 0.04
Венделл Боргес 1 0.04
Груйич Марко 1 0.04
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.18
Rildo 3 0.11
Тагава Кёсукэ 2 0.07
Боатенг Кеннеди 2 0.07
Nascimento Leite Matheus3 2 0.07
Бруно Алмейда 1 0.04
Кинтилья Хави 1 (1) 0.04
Гонсалес Кристиан 1 0.04
Аллано Лима 1 (1) 0.04
Рикардиньо Феррейра 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Adriano2 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 7 0
Урибе Матеус 5 1
Тареми Мехди 5 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Франко Андре 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Bobsin 8 0
Боатенг Кеннеди 6 1
Энрике Паулу 6 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Санья Пьер 5 1
Adriano2 6 0
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Рикардиньо Феррейра 4 1
Мисао Кенто 5 0
Аллано Лима 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Сильва Габриэль 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Кошта Жоау 3 0
Жордау Бруну 3 0
Калила Диого 3 0
Nunes Matheus 3 0
Ногейра 1 1
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Rildo 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Порту
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (12)
7% (1)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Санта-Клара
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

1
5
Порту
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Санта-Клара
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

3
18

Волевые поражения

23
9
Порту
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Санта-Клара
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

24
14

Голы по времени матча

Забито

37
6
23 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 23
7
19%
0
0%
1-15
3
8%
1
17%
16-30
13
35%
1
17%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
4
11%
1
17%
61-75
7
19%
3
50%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
4
36%
4
24%
61-75
2
18%
3
18%
76-90

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
5
21%
5
33%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
8
33%
4
27%
76-90

Пропущено

7
24
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
6
25%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
29%
5
21%
76-90

Забито

61
21
33 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 16
23 Забивали первыми 6
3 Не забивали 13
10
16%
1
5%
1-15
4
7%
2
10%
16-30
19
31%
2
10%
31-45
8
13%
5
24%
46-60
5
8%
4
19%
61-75
15
25%
7
33%
76-90

Пропущено

18
41
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 24
0
0%
6
15%
1-15
3
17%
8
20%
16-30
4
22%
5
12%
31-45
3
17%
7
17%
46-60
4
22%
7
17%
61-75
4
22%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0
Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0
Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0

Результаты матчей

Порту
Санта-Клара

Точный счет

1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
14 раз 50%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Порту
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
10
4
1.5
3
11
8
6
2.5
1
13
5
9
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
7
7
1.5
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
14
14
17
11
1.5
3
25
10
18
2.5
1
27
6
22
3.5
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
3.
Брага
 27 20 2 5 60 - 24 62
4.
Спортинг Л
 27 18 3 6 56 - 26 57
5.
Арока
 27 12 8 7 31 - 32 44
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
8.
Визела
 27 11 5 11 31 - 28 38
9.
Каза Пиа
 27 11 5 11 26 - 31 38
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 27 9 7 11 27 - 31 34
12.
Боавишта
 27 9 6 12 32 - 45 33
13.
Жил Висенте
 27 8 7 12 26 - 32 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
4.
Брага
 13 9 2 2 27 - 7 29
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
9.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 12 (9)
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Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      51'
      Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      42'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Отавио Эдмилсон пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      41'
      Санья Пьер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Урибе Матеус из команды Порту забивает с точки!
    • Желтая карточка
      33'
      Аллано Лима получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Жордау Бруну получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Кошта Жоау получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Порту 100% (110)
    X 0% (0)
    Санта-Клара 0% (0)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Порту 2:1 Санта-Клара онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:1 Санта-Клара

    Исход игры
    Порту
    100% (110)
    Ничья
    0% (0)
    Санта-Клара
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    13.89% (15)
    Нет
    86.11% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    46.4% (51)
    3:0 Порту
    32.7% (36)
    3:1 Порту
    6.4% (7)
    4:0 Порту
    3.6% (4)
    2:1 Порту
    3.6% (4)
    4:1 Порту
    2.7% (3)
    1:0 Порту
    1.8% (2)
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