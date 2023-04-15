Тур: 28. Стадион: Драгау.
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаКошта Жоау
20' Желтая карточкаЖордау Бруну
32' Желтая карточкаНогейра
33' Желтая карточкаАллано Лима
1:0
34' ПенальтиУрибе Матеус
41' Желтая карточкаСанья Пьер
1:0
42' Не забитый пенальтиОтавио Эдмилсон
51' Желтая карточкаМаркано Иван
2:0
80' ГолЛодер Дэнни
89' Желтая карточкаФранко Андре
2:1
90' ГолТагава Кёсукэ
90'+5
Ход матча
17'
20'
32'
33'
34'
1:0
41'
42'
1:0
51'
80'
2:0
89'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
11
Кошта
Жоау
20
Adriano2
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Калила ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Italo
-
Главный тренер: Luis Morgado
История личных встреч
Порту
Санта-Клара
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.17
Среднее время на гол
108
540
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|14 (2)
|0.5
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.29
|Эванилсон
|6
|0.21
|Пепе VI
|4
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.14
|Мартинес Антонио III
|4
|0.14
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.14
|Маркано Иван
|3
|0.11
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Лодер Дэнни
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|2
|0.07
|Франко Андре
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Груйич Марко
|1
|0.04
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.18
|Rildo
|3
|0.11
|Тагава Кёсукэ
|2
|0.07
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.07
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0.07
|Бруно Алмейда
|1
|0.04
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.04
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.04
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|7
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Тареми Мехди
|5
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Франко Андре
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Bobsin
|8
|0
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Энрике Паулу
|6
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Санья Пьер
|5
|1
|Adriano2
|6
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Мисао Кенто
|5
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Сильва Габриэль
|3
|0
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Кошта Жоау
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Nunes Matheus
|3
|0
|Ногейра
|1
|1
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Rildo
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Порту
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (12)
7% (1)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Санта-Клара
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
1
5
Порту
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Санта-Клара
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
3
18
Волевые поражения
23
9
Порту
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Санта-Клара
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
24
14
Голы по времени матча
Забито
37
6
23 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 3
15 Не забивали 23
7
19%
0
0%
1-15
3
8%
1
17%
16-30
13
35%
1
17%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
4
11%
1
17%
61-75
7
19%
3
50%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
4
36%
4
24%
61-75
2
18%
3
18%
76-90
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
5
21%
5
33%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
8
33%
4
27%
76-90
Пропущено
7
24
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
6
25%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
29%
5
21%
76-90
Забито
61
21
33 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 16
23 Забивали первыми 6
3 Не забивали 13
10
16%
1
5%
1-15
4
7%
2
10%
16-30
19
31%
2
10%
31-45
8
13%
5
24%
46-60
5
8%
4
19%
61-75
15
25%
7
33%
76-90
Пропущено
18
41
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 24
0
0%
6
15%
1-15
3
17%
8
20%
16-30
4
22%
5
12%
31-45
3
17%
7
17%
46-60
4
22%
7
17%
61-75
4
22%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0
Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0
Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3 Санта-Клара - Оливейренсе 1:1 Лейшоэш - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Шавиш - Санта-Клара 0:0
Результаты матчей
Порту
Санта-Клара
Точный счет
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
14 раз 50%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Порту
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
104
311
86
113
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
77
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
1414
1711
325
1018
127
622
226
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|12 (9)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:1 Санта-Клара
Исход игры
Порту
100% (110)
Ничья
0% (0)
Санта-Клара
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
13.89% (15)
Нет
86.11% (93)
Популярный счёт
2:0 Порту
46.4% (51)
3:0 Порту
32.7% (36)
3:1 Порту
6.4% (7)
4:0 Порту
3.6% (4)
2:1 Порту
3.6% (4)
4:1 Порту
2.7% (3)
1:0 Порту
1.8% (2)
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