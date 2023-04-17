Тур: 28. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela.
0'
31' Желтая карточкаОртис Педро
56' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
57' Желтая карточкаПерес Себастьян
0:1
71' ГолНжие Юсуфа
Ход матча
31'
56'
57'
71'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жулиан
Игор
34
Ортис
Педро
10
Бондосо
Кико
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Визела
Боавишта
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|7
|0.25
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.11
|Оливейра Андерсон
|3
|0.11
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Бондосо Кико
|2
|0.07
|Зохи Кевин
|2
|0.07
|Friday Etim
|2
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Мендес Алексис
|1
|0.04
|Силва Томаш
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Жулиан Игор
|1
|0.04
|Нейва Кристиан
|1
|0.04
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|11 (1)
|0.39
|Сассо Венсан
|4
|0.14
|Агра Салвадор
|3
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|3 (1)
|0.11
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Мангаш Рикарду
|2
|0.07
|Martim Tavares
|2
|0.07
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Макута Гайус
|1
|0.04
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.04
|Перес Себастьян
|1
|0.04
|Ватай Масаки
|1
|0.04
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Нейва Кристиан
|8
|0
|Оливейра Андерсон
|6
|1
|Жулиан Игор
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Перейра Матеус
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Осмаич Милутин
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Рашид Осама
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Friday Etim
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Перес Себастьян
|7
|1
|Абаскаль Родриго
|7
|1
|Макута Гайус
|8
|0
|Лоуренсу Бруну II
|8
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Сассо Венсан
|5
|0
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Агра Салвадор
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Пети Арманду
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Результаты матчей
Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
9
Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Боавишта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
11
16
Визела
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Боавишта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
12
7
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
13
25
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
3
23%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
5
19%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
25%
9
35%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
6
32%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
50%
6
32%
76-90
Забито
27
32
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
5
19%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
4
15%
7
22%
46-60
5
19%
7
22%
61-75
6
22%
5
16%
76-90
Пропущено
32
45
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
4
13%
2
4%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
7
22%
3
7%
31-45
4
13%
12
27%
46-60
2
6%
6
13%
61-75
12
38%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4
Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1
Боавишта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0
Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3
Результаты матчей
Визела
Боавишта
Точный счет
0:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
8 раз 30%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
3
5 раз 19%
2
3 раза 11%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Визела
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
113
58
59
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
311
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
819
1017
522
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|28
|21
|4
|3
|60 - 19
|67
|3.
|28
|21
|2
|5
|61 - 24
|65
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|28
|12
|9
|7
|32 - 33
|45
|6.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|7.
|28
|12
|3
|13
|30 - 35
|39
|8.
|28
|11
|6
|11
|27 - 32
|39
|9.
|0:1
|28
|11
|5
|12
|31 - 29
|38
|10.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|11.
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 45
|36
|12.
|28
|9
|8
|11
|28 - 32
|35
|13.
|28
|8
|7
|13
|26 - 33
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|28
|6
|4
|18
|24 - 51
|22
|17.
|28
|4
|5
|19
|21 - 49
|17
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|8
|1
|5
|15 - 11
|25
|8.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|9.
|1:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|10.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|11.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|13.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|15 - 15
|17
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|2.
|14
|11
|0
|3
|33 - 17
|33
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|12.
|1:0
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|13.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|14.
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 0:1 Боавишта
Исход игры
Визела
61.5% (72)
Ничья
23.1% (27)
Боавишта
15.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Визела
29.9% (35)
1:0 Визела
23.9% (28)
1:1 Ничья
19.7% (23)
1:2 Боавишта
9.4% (11)
0:1 Боавишта
3.4% (4)
2:0 Визела
3.4% (4)
3:1 Визела
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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