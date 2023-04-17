Тур: 28. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela.
0'
31' Желтая карточкаОртис Педро
55' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
57' Желтая карточкаПерес Себастьян
0:1
71' ГолНжие Юсуфа
83' Желтая карточкаРашид Осама
84' Желтая карточкаНжие Юсуфа
1:1
87' ГолРашид Осама
90' Желтая карточкаСассо Венсан
90'+8
Ход матча
31'
55'
57'
71'
0:1
83'
84'
87'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жулиан
Игор
34
Ортис
Педро
10
Бондосо
Кико
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Визела
Боавишта
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|7
|0.25
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.11
|Оливейра Андерсон
|3
|0.11
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Бондосо Кико
|2
|0.07
|Зохи Кевин
|2
|0.07
|Friday Etim
|2
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Мендес Алексис
|1
|0.04
|Силва Томаш
|1
|0.04
|Жулиан Игор
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Нейва Кристиан
|1
|0.04
|Рашид Осама
|1
|0.04
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|11 (1)
|0.39
|Сассо Венсан
|4
|0.14
|Агра Салвадор
|3
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|3 (1)
|0.11
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Мангаш Рикарду
|2
|0.07
|Martim Tavares
|2
|0.07
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Макута Гайус
|1
|0.04
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.04
|Перес Себастьян
|1
|0.04
|Ватай Масаки
|1
|0.04
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Нейва Кристиан
|8
|0
|Оливейра Андерсон
|6
|1
|Жулиан Игор
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Перейра Матеус
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Рашид Осама
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Осмаич Милутин
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Friday Etim
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Перес Себастьян
|7
|1
|Абаскаль Родриго
|7
|1
|Макута Гайус
|8
|0
|Лоуренсу Бруну II
|8
|0
|Сассо Венсан
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Агра Салвадор
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|4
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Пети Арманду
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Результаты матчей
Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
10
Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Боавишта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
11
16
Визела
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Боавишта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
12
7
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
14
26
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
3
21%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
10
37%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
6
32%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
50%
6
32%
76-90
Забито
28
33
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
5
18%
4
12%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
5
18%
5
15%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
18%
8
24%
61-75
7
25%
5
15%
76-90
Пропущено
33
46
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
4
12%
2
4%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
7
21%
3
7%
31-45
4
12%
12
26%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
12
36%
16
35%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4
Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1
Боавишта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0
Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3
Результаты матчей
Визела
Боавишта
Точный счет
0:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
2
3 раза 11%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Визела
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
59
59
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
311
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
208
820
1018
523
226
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 1:1 Боавишта
Исход игры
Визела
61.5% (72)
Ничья
23.1% (27)
Боавишта
15.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)
Популярный счёт
2:1 Визела
29.9% (35)
1:0 Визела
23.9% (28)
1:1 Ничья
19.7% (23)
1:2 Боавишта
9.4% (11)
0:1 Боавишта
3.4% (4)
2:0 Визела
3.4% (4)
3:1 Визела
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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