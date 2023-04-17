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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Визела
1:1
Конец матча
Боавишта
0'
31' Желтая карточка
Ортис Педро
55' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
57' Желтая карточка
Перес Себастьян
0:1
71' Гол
Нжие Юсуфа
83' Желтая карточка
Рашид Осама
84' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
1:1
87' Гол
Рашид Осама
90' Желтая карточка
Сассо Венсан
90'+8
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
16
Перейра
Матеус
34
Ортис
Педро
8
Гуззу
Рафаэл
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
17
Matias
Lacava
9
Осмаич
Милутин
1
Бракалли
Рафаэл
79
Мальейру
Педро
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
21
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
7
Горре
Кенджи
11
Нжие
Юсуфа
Визела
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Боавишта

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
0:1
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 7 0.25
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.11
Оливейра Андерсон 3 0.11
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Бондосо Кико 2 0.07
Зохи Кевин 2 0.07
Friday Etim 2 0.07
Перейра Матеус 1 0.04
Мендес Алексис 1 0.04
Силва Томаш 1 0.04
Жулиан Игор 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Нейва Кристиан 1 0.04
Рашид Осама 1 0.04
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 11 (1) 0.39
Сассо Венсан 4 0.14
Агра Салвадор 3 0.11
Лоуренсу Бруну II 3 (1) 0.11
Боженик Роберт 2 0.07
Мангаш Рикарду 2 0.07
Martim Tavares 2 0.07
Горре Кенджи 1 0.04
Макута Гайус 1 0.04
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.04
Перес Себастьян 1 0.04
Ватай Масаки 1 0.04
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Нейва Кристиан 8 0
Оливейра Андерсон 6 1
Жулиан Игор 6 0
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Морейра Нуну 5 0
Силва Томаш 3 1
Перейра Матеус 4 0
Вилсон Бруно 4 0
Рашид Осама 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Осмаич Милутин 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Ортис Педро 2 0
Бондосо Кико 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Friday Etim 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 7 1
Абаскаль Родриго 7 1
Макута Гайус 8 0
Лоуренсу Бруну II 8 0
Сассо Венсан 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Мангаш Рикарду 3 1
Агра Салвадор 4 0
Нжие Юсуфа 4 0
Горре Кенджи 3 0
Боженик Роберт 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Ватай Масаки 2 0
Пети Арманду 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0

Результаты матчей

Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
10
Визела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Боавишта
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

11
16
Визела
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Боавишта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

12
7

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

14
26

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
3
21%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
4
24%
10
37%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
6
32%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
50%
6
32%
76-90

Забито

28
33
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
5
18%
4
12%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
5
18%
5
15%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
18%
8
24%
61-75
7
25%
5
15%
76-90

Пропущено

33
46
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
4
12%
2
4%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
7
21%
3
7%
31-45
4
12%
12
26%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
12
36%
16
35%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4
Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1
Боавишта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0
Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3

Результаты матчей

Визела
Боавишта

Точный счет

0:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
2
3 раза 11%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Визела
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
20
8
8
20
1.5
10
18
5
23
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
3.
Брага
 28 21 2 5 61 - 24 65
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
8.
Фамаликан
 28 12 3 13 30 - 35 39
9.
Каза Пиа
 28 11 6 11 27 - 32 39
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 28 9 8 11 28 - 32 35
12.
Боавишта
 28 9 7 12 33 - 46 34
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 28 6 4 18 24 - 51 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 14 8 1 5 15 - 11 25
8.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
9.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
10.
Каза Пиа
 14 6 3 5 15 - 13 21
11.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
12.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
13.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 14 1 2 11 7 - 32 5
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
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Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      Ортис Педро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Визела 61.5% (72)
    X 23.1% (27)
    Боавишта 15.4% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 1:1 Боавишта

    Исход игры
    Визела
    61.5% (72)
    Ничья
    23.1% (27)
    Боавишта
    15.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Визела
    29.9% (35)
    1:0 Визела
    23.9% (28)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    1:2 Боавишта
    9.4% (11)
    0:1 Боавишта
    3.4% (4)
    2:0 Визела
    3.4% (4)
    3:1 Визела
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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