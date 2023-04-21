Тур: 29. Стадион: Estadio Pina Manique.
Ход матча
19'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Сома
Юки
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
-
16 КукаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинту ДиогуНападающий
-
80 Beni
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Каза Пиа
Брага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|6
|0.21
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.14
|Годвин Савиур
|3
|0.1
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.1
|Нето Анжело
|2
|0.07
|Сома Юки
|2
|0.07
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.03
|Кунимото Такахиро
|1
|0.03
|Варела Фернанду
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Антуан Карнеджи
|1
|0.03
|Болгадо Леонардо
|1
|0.03
|Пинту Диогу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|10 (1)
|0.34
|Банза Симон
|10
|0.34
|Медейруш Юри
|9 (2)
|0.31
|Оливейра Витор
|7
|0.24
|Руис Абель
|6
|0.21
|Брума Арминду
|3
|0.1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.1
|Джало Альваро
|1
|0.03
|Орта Андре
|1
|0.03
|Лаинес Диего
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Ньякате Сику
|1
|0.03
|Тормена Витор
|1
|0.03
|Гомес Родриго II
|1
|0.03
|Мендес Юсафат
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.03
|Гомес Виктор
|0
|0
Карточки
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|6
|1
|Нето Анжело
|7
|0
|Соарес Лукас
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Годвин Савиур
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|1
|Beni
|2
|1
|Варела Фернанду
|3
|0
|Сома Юки
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Leonardo Lelo
|2
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Ньякате Сику
|4
|2
|Тормена Витор
|5
|1
|Джало Альваро
|5
|1
|Матеус Лима
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Орта Андре
|4
|0
|Секейра Нуну
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Орта Рикарду
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Результаты матчей
Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Брага
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
5
1
Каза Пиа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Брага
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
10
27
Каза Пиа
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Брага
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
14
32
4 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
7%
6
19%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
3
21%
4
13%
46-60
5
36%
6
19%
61-75
2
14%
6
19%
76-90
Пропущено
14
18
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
7
39%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Забито
14
27
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
7%
4
15%
1-15
4
29%
2
7%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
2
14%
2
7%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
2
14%
12
44%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90
Забито
28
59
12 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
2
7%
10
17%
1-15
5
18%
6
10%
16-30
5
18%
10
17%
31-45
5
18%
6
10%
46-60
7
25%
9
15%
61-75
4
14%
18
31%
76-90
Пропущено
31
26
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
2
6%
3
12%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
7
23%
7
27%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
9
29%
29%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1
Брага
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2
Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0
Результаты матчей
Каза Пиа
Брага
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Каза Пиа
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
86
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
311
104
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
244
820
1810
226
1018
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|28
|21
|4
|3
|60 - 19
|67
|3.
|0:0
|29
|21
|3
|5
|61 - 24
|66
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|28
|12
|9
|7
|32 - 33
|45
|6.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|7.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|27 - 32
|40
|8.
|28
|11
|6
|11
|32 - 29
|39
|9.
|28
|12
|3
|13
|30 - 35
|39
|10.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|28 - 32
|35
|12.
|28
|9
|7
|12
|33 - 46
|34
|13.
|28
|8
|7
|13
|26 - 33
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|28
|6
|4
|18
|24 - 51
|22
|17.
|28
|4
|5
|19
|21 - 49
|17
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|14
|8
|1
|5
|15 - 11
|25
|8.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|9.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|10.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|15 - 13
|22
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|13.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|14.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|2.
|0:0
|15
|11
|1
|3
|33 - 17
|34
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|7 - 32
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каза Пиа 0:0 Брага
Исход игры
Каза Пиа
0.8% (1)
Ничья
6.7% (8)
Брага
92.5% (111)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
1:2 Брага
43.3% (52)
0:1 Брага
24.2% (29)
0:2 Брага
11.7% (14)
1:3 Брага
4.2% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:3 Брага
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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