Тур: 29. Стадион: Municipal 22 de Junho.
0'
0:1
18' ГолРиаскос Брайан
27' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
0:2
38' ГолВидигал Андре
45' Желтая карточкаАфонсо Жоао III
Ход матча
18'
0:1
27'
38'
0:2
45'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
29
Кадис
Хондер
10
Хайме
Иван
8
Valdemir
94
Коста
Витор
17
Коррея
Фелиш
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
10 Хайме ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
20 Gustavo Sa
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
-
94 Коста ВиторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РенеЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
История личных встреч
Фамаликан
Маритиму
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.67
Среднее время на гол
150
135
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|8 (1)
|0.28
|Кадис Хондер
|3
|0.1
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|2
|0.07
|Пенетра Алешандре
|2
|0.07
|Юссуф Зейду
|2
|0.07
|Миллан Алехандро
|2
|0.07
|Санка Леандру
|2
|0.07
|Родригеш Иву
|1
|0.03
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Ассунсао Густаво
|1
|0.03
|Добре Алекс
|1
|0.03
|Фонте Руй
|1
|0.03
|Кадиле Джуниор
|1
|0.03
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|7
|0.24
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.14
|Шадаш Бруну
|3
|0.1
|Риаскос Брайан
|3
|0.1
|Коррея Фелиш
|1
|0.03
|Рене
|1
|0.03
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.03
|Jesus Ramirez
|1
|0.03
|Андраде Лео
|1
|0.03
|Valdemir
|1
|0.03
|Коста Витор
|1
|0.03
|Лиза Карлос
|1
|0.03
|Морено Пабло
|0
|0
|Паулинью Паулу
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|8
|0
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Юссуф Зейду
|6
|0
|Родригеш Иву
|4
|1
|Моура Франсишку
|4
|0
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Gustavo Sa
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Риччели
|1
|1
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|7
|1
|Коста Витор
|7
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Valdemir
|6
|0
|Кошта Эдгар
|4
|1
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Moises Mosquera
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Морено Пабло
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Риаскос Брайан
|3
|0
|Шадаш Бруну
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Коста Матеуш
|1
|1
|Marcelo Carne
|2
|0
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Паулинью Паулу
|1
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Маритиму
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Фамаликан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Маритиму
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
9
12
Фамаликан
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Маритиму
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
23
14
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Пропущено
11
32
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
9%
5
16%
1-15
2
18%
4
13%
16-30
2
18%
6
19%
31-45
2
18%
5
16%
46-60
2
18%
5
16%
61-75
2
18%
7
22%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
0
0%
4
25%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
21%
6
30%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
25%
3
15%
76-90
Забито
30
23
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
1
3%
5
22%
1-15
6
20%
5
22%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
8
27%
3
13%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
7
23%
3
13%
76-90
Пропущено
35
52
14 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
2
6%
5
10%
1-15
6
17%
6
12%
16-30
6
17%
11
21%
31-45
7
20%
11
21%
46-60
6
17%
9
17%
61-75
8
23%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0
Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0
Результаты матчей
Фамаликан
Маритиму
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
11 раз 39%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
410
311
113
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1711
919
325
325
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|29
|22
|2
|5
|62 - 24
|68
|3.
|28
|21
|4
|3
|60 - 19
|67
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|28
|12
|9
|7
|32 - 33
|45
|6.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|7.
|28
|11
|6
|11
|32 - 29
|39
|8.
|29
|11
|6
|12
|27 - 33
|39
|9.
|0:2
|29
|12
|3
|14
|30 - 37
|39
|10.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|28 - 32
|35
|12.
|28
|9
|7
|12
|33 - 46
|34
|13.
|28
|8
|7
|13
|26 - 33
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|2:0
|29
|7
|4
|18
|26 - 51
|25
|17.
|28
|4
|5
|19
|21 - 49
|17
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|7.
|0:2
|15
|8
|1
|6
|15 - 13
|25
|8.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|9.
|14
|6
|5
|3
|18 - 18
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|13.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|14.
|2:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|14
|2
|2
|10
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 9
|31
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|0:2
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|12.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|13 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|2:0
|15
|2
|2
|11
|9 - 32
|8
|18.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 0:2 Маритиму
Исход игры
Фамаликан
75.8% (91)
Ничья
17.5% (21)
Маритиму
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
40% (48)
2:1 Фамаликан
26.7% (32)
1:1 Ничья
14.2% (17)
2:0 Фамаликан
6.7% (8)
0:1 Маритиму
3.3% (4)
1:2 Маритиму
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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