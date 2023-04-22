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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Фамаликан
0:2
Первый тайм: 45+'
Маритиму
0'
0:1
18' Гол
Риаскос Брайан
27' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
0:2
38' Гол
Видигал Андре
45' Желтая карточка
Афонсо Жоао III

Ход матча

18'
0:1
Риаскос Брайан
(Паулинью Паулу)
27'
Отавио Эдмилсон
 
38'
0:2
Видигал Андре
45'
 
Афонсо Жоао III
Прогнозы 120
Фамаликан 75.8% (91)
X 17.5% (21)
Маритиму 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Маритиму
3.60
6.90
4.77
Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
97
Коломбатто
Сантьяго
7
Родригеш
Иву
29
Кадис
Хондер
10
Хайме
Иван
31
Marcelo
Carne
5
Зайнадин
Джуниор
3
Moises
Mosquera
4
Коста
Матеуш
27
Паулинью
Паулу
21
Афонсо
Жоао
III
8
Valdemir
94
Коста
Витор
7
Видигал
Андре
29
Риаскос
Брайан
17
Коррея
Фелиш
Фамаликан
4-3-3
Маритиму
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Маритиму

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.67

Среднее время на гол

150
135

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.28
Кадис Хондер 3 0.1
Коломбатто Сантьяго 2 0.07
Моура Франсишку 2 0.07
Пенетра Алешандре 2 0.07
Юссуф Зейду 2 0.07
Миллан Алехандро 2 0.07
Санка Леандру 2 0.07
Родригеш Иву 1 0.03
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 7 0.24
Винк Клаудио 4 (3) 0.14
Шадаш Бруну 3 0.1
Риаскос Брайан 3 0.1
Коррея Фелиш 1 0.03
Рене 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Коста Витор 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 8 0
Коломбатто Сантьяго 7 0
Юссуф Зейду 6 0
Родригеш Иву 4 1
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Gustavo Sa 4 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Риччели 1 1
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 7 1
Коста Витор 7 1
Видигал Андре 6 1
Valdemir 6 0
Кошта Эдгар 4 1
Бриту Рафаэл 5 0
Moises Mosquera 5 0
Рене 3 1
Морено Пабло 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Риаскос Брайан 3 0
Шадаш Бруну 3 0
Андраде Лео 3 0
Коста Матеуш 1 1
Marcelo Carne 2 0
Зайнадин Джуниор 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Лиза Карлос 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Маритиму
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6
Фамаликан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Маритиму
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

9
12
Фамаликан
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Маритиму
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
14

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

11
32
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
9%
5
16%
1-15
2
18%
4
13%
16-30
2
18%
6
19%
31-45
2
18%
5
16%
46-60
2
18%
5
16%
61-75
2
18%
7
22%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
0
0%
4
25%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
21%
6
30%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
25%
3
15%
76-90

Забито

30
23
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 13
11 Не забивали 11
1
3%
5
22%
1-15
6
20%
5
22%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
8
27%
3
13%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
7
23%
3
13%
76-90

Пропущено

35
52
14 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
2
6%
5
10%
1-15
6
17%
6
12%
16-30
6
17%
11
21%
31-45
7
20%
11
21%
46-60
6
17%
9
17%
61-75
8
23%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0
Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0

Результаты матчей

Фамаликан
Маритиму

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
11 раз 39%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
17
11
9
19
1.5
3
25
3
25
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
3.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
7.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
8.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
9.
Фамаликан
 0:2 29 12 3 14 30 - 37 39
10.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
11.
Риу Аве
 28 9 8 11 28 - 32 35
12.
Боавишта
 28 9 7 12 33 - 46 34
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 2:0 29 7 4 18 26 - 51 25
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
6.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
7.
Фамаликан
 0:2 15 8 1 6 15 - 13 25
8.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
9.
Боавишта
 14 6 5 3 18 - 18 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
12.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
13.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
14.
Маритиму
 2:0 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 0:2 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 14 2 6 6 13 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Маритиму
 2:0 15 2 2 11 9 - 32 8
18.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Афонсо Жоао III получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Видигал Андре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Otavio получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Паулинью Паулу сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Риаскос Брайан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 120
Фамаликан 75.8% (91)
X 17.5% (21)
Маритиму 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Маритиму
3.60
6.90
4.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фамаликан 0:2 Маритиму онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 0:2 Маритиму

Исход игры
Фамаликан
75.8% (91)
Ничья
17.5% (21)
Маритиму
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
46.15% (54)
Нет
53.85% (63)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
40% (48)
2:1 Фамаликан
26.7% (32)
1:1 Ничья
14.2% (17)
2:0 Фамаликан
6.7% (8)
0:1 Маритиму
3.3% (4)
1:2 Маритиму
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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