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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Фамаликан
3:2
Конец матча
Маритиму
0'
0:1
18' Гол
Риаскос Брайан
27' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
0:2
39' Гол
Видигал Андре
45' Желтая карточка
Афонсо Жоао III
62' Желтая карточка
Marcelo Carne
1:2
64' Гол
Кадис Хондер
65' Красная карточка
Кошта Эдгар
2:2
69' Пенальти
Родригеш Иву
72' Желтая карточка
Коста Матеуш
90' Желтая карточка
Родригеш Иву
3:2
90' Гол
Кастро Пабло
90'+11

Ход матча

18'
0:1
Риаскос Брайан
(Паулинью Паулу)
27'
Отавио Эдмилсон
 
39'
0:2
Видигал Андре
45'
 
Афонсо Жоао III
60'
Санка Леандру
Отавио Эдмилсон
 
62'
 
Marcelo Carne
64'
Кадис Хондер
(Добре Алекс)
1:2
65'
 
Кошта Эдгар
65'
 
Шадаш Бруну
Риаскос Брайан
69'
Родригеш Иву
2:2
72'
 
Коста Матеуш
78'
 
Мендеш Диогу
Коррея Фелиш
78'
Gustavo Sa
Коломбатто Сантьяго
 
78'
Агиррегабириа Мартин
Добре Алекс
 
79'
 
Катаму Жени
Афонсо Жоао III
87'
Кастро Пабло
Юссуф Зейду
 
90'
 
Винк Клаудио
Паулинью Паулу
90'
 
Jesus Ramirez
Видигал Андре
90'
Родригеш Иву
 
90'
Кастро Пабло
(Хайме Иван)
3:2
Прогнозы 120
Фамаликан 75.8% (91)
X 17.5% (21)
Маритиму 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
97
Коломбатто
Сантьяго
7
Родригеш
Иву
29
Кадис
Хондер
10
Хайме
Иван
31
Marcelo
Carne
5
Зайнадин
Джуниор
3
Moises
Mosquera
4
Коста
Матеуш
27
Паулинью
Паулу
21
Афонсо
Жоао
III
8
Valdemir
94
Коста
Витор
7
Видигал
Андре
29
Риаскос
Брайан
17
Коррея
Фелиш
Фамаликан
4-3-3
Маритиму
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Маритиму

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.67

Среднее время на гол

150
135

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.28
Кадис Хондер 4 0.14
Родригеш Иву 2 (1) 0.07
Коломбатто Сантьяго 2 0.07
Моура Франсишку 2 0.07
Пенетра Алешандре 2 0.07
Юссуф Зейду 2 0.07
Миллан Алехандро 2 0.07
Санка Леандру 2 0.07
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 7 0.24
Винк Клаудио 4 (3) 0.14
Шадаш Бруну 3 0.1
Риаскос Брайан 3 0.1
Коррея Фелиш 1 0.03
Рене 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Коста Витор 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 8 0
Коломбатто Сантьяго 7 0
Родригеш Иву 5 1
Юссуф Зейду 6 0
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Gustavo Sa 4 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Риччели 1 1
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 8 1
Коста Витор 7 1
Видигал Андре 6 1
Кошта Эдгар 4 2
Valdemir 6 0
Бриту Рафаэл 5 0
Moises Mosquera 5 0
Рене 3 1
Морено Пабло 2 1
Коста Матеуш 2 1
Marcelo Carne 3 0
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Риаскос Брайан 3 0
Шадаш Бруну 3 0
Андраде Лео 3 0
Зайнадин Джуниор 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Лиза Карлос 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Маритиму
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
8
Фамаликан
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Маритиму
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

9
12
Фамаликан
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Маритиму
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

25
14

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
6%
1
11%
1-15
3
17%
3
33%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Пропущено

13
35
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
5
14%
1-15
3
23%
4
11%
16-30
3
23%
6
17%
31-45
2
15%
5
14%
46-60
2
15%
7
20%
61-75
2
15%
8
23%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
0
0%
4
25%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
5
25%
31-45
5
21%
6
30%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
6
25%
3
15%
76-90

Забито

33
25
11 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 11
1
3%
5
20%
1-15
6
18%
6
24%
16-30
4
12%
6
24%
31-45
8
24%
3
12%
46-60
6
18%
2
8%
61-75
8
24%
3
12%
76-90

Пропущено

37
55
16 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
2
5%
5
9%
1-15
7
19%
6
11%
16-30
7
19%
11
20%
31-45
7
19%
11
20%
46-60
6
16%
11
20%
61-75
8
22%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0
Маритиму - Academia Anzoategui 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0

Результаты матчей

Фамаликан
Маритиму

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
11 раз 38%
3
2 раза 7%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
3
11
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
7
5
9
1.5
1
14
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
18
11
10
19
1.5
4
25
4
25
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
3.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Боавишта
 2:1 29 10 7 12 35 - 47 37
11.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
12.
Риу Аве
 1:2 29 9 8 12 29 - 34 35
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
6.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
7.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
8.
Боавишта
 2:1 15 7 5 3 20 - 19 26
9.
Риу Аве
 1:2 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
15.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Риу Аве
 1:2 15 2 6 7 14 - 23 12
13.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 2:1 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Добре Алекс сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      62'
      Марсело Карне получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Otavio уходит с поля. Санка Леандру выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Афонсо Жоао III получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Видигал Андре бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Otavio получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Паулинью Паулу сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Риаскос Брайан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Фамаликан 75.8% (91)
    X 17.5% (21)
    Маритиму 6.7% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фамаликан 3:2 Маритиму онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 3:2 Маритиму

    Исход игры
    Фамаликан
    75.8% (91)
    Ничья
    17.5% (21)
    Маритиму
    6.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.62% (37)
    Меньше
    68.38% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (54)
    Нет
    53.85% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    40% (48)
    2:1 Фамаликан
    26.7% (32)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    2:0 Фамаликан
    6.7% (8)
    0:1 Маритиму
    3.3% (4)
    1:2 Маритиму
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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