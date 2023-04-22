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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Боавишта
2:1
Первый тайм: 24'
Риу Аве
0'
1:0
9' Гол
Нжие Юсуфа
2:0
12' Гол
Лоуренсу Бруну
2:1
15' Гол
Эрнани Жорже

Ход матча

9'
Нжие Юсуфа
(Мангаш Рикарду)
1:0
12'
Лоуренсу Бруну
(Нжие Юсуфа)
2:0
15'
2:1
Эрнани Жорже
(Коштинья)
Прогнозы 118
Боавишта 55.1% (65)
X 38.1% (45)
Риу Аве 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Риу Аве
3.45
4.40
7.30
Все Коэффициенты
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
23
Сассо
Венсан
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
21
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
19
Мангаш
Рикарду
11
Нжие
Юсуфа
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
21
Joao
Graca
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
27
Эрнани
Жорже
95
Перейра
Андре
Боавишта
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Боавишта
Риу Аве

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ТМК
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.3

Среднее время на гол

90
300

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.82

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
109

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 11 (1) 0.38
Сассо Венсан 4 0.14
Агра Салвадор 3 0.1
Лоуренсу Бруну II 3 (1) 0.1
Боженик Роберт 2 0.07
Мангаш Рикарду 2 0.07
Martim Tavares 2 0.07
Горре Кенджи 1 0.03
Макута Гайус 1 0.03
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.03
Перес Себастьян 1 0.03
Ватай Масаки 1 0.03
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.24
Боатенг Эммануль II 4 0.14
Fabio Ronaldo 3 0.1
Коштинья 3 0.1
Родригеш Гонсалу 2 0.07
Руиз Леонардо 2 0.07
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 7 1
Абаскаль Родриго 7 1
Макута Гайус 8 0
Лоуренсу Бруну II 8 0
Сассо Венсан 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Мангаш Рикарду 3 1
Агра Салвадор 4 0
Нжие Юсуфа 4 0
Горре Кенджи 3 0
Боженик Роберт 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Ватай Масаки 2 0
Пети Арманду 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Graca 6 0
Панталон Ренато 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Патрик II 5 0
Самарис Андреас 5 0
Руиз Леонардо 5 0
Амарал Педру 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Жосуэ Са 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Боатенг Эммануль II 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Жонатан Луис 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Боавишта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Риу Аве
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
11
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Риу Аве
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

9
14
Боавишта
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Риу Аве
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
4
24%
5
38%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
6
32%
7
33%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

27
10
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
6
22%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
10
37%
2
20%
76-90

Забито

33
29
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
4
12%
3
10%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
5
15%
7
24%
31-45
7
21%
3
10%
46-60
8
24%
8
28%
61-75
5
15%
5
17%
76-90

Пропущено

46
31
12 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 19
2
4%
3
10%
1-15
7
15%
2
6%
16-30
3
7%
7
23%
31-45
12
26%
3
10%
46-60
6
13%
7
23%
61-75
16
35%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Боавишта
Риу Аве

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
5
9
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
18
10
10
18
1.5
9
19
2
26
2.5
1
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
3.
Порту
 28 21 4 3 60 - 19 67
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Боавишта
 2:1 29 10 7 12 35 - 47 37
11.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
12.
Риу Аве
 1:2 29 9 8 12 29 - 34 35
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 28 4 5 19 21 - 49 17
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
6.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
7.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
8.
Боавишта
 2:1 15 7 5 3 20 - 19 26
9.
Риу Аве
 1:2 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
15.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 14 2 2 10 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 14 9 4 1 22 - 9 31
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Риу Аве
 1:2 15 2 6 7 14 - 23 12
13.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 2:1 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Коштинья сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Эрнани Жорже бьет в цель!
  • 12'
    Нжие Юсуфа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Лоуренсу Бруну II бьет в цель!
  • 9'
    Мангаш Рикарду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Нжие Юсуфа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Риу Аве.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.26. Новички получат приятный бонус!
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    2.26 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Боавишта 55.1% (65)
X 38.1% (45)
Риу Аве 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Риу Аве
3.45
4.40
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боавишта 2:1 Риу Аве онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 2:1 Риу Аве

Исход игры
Боавишта
55.1% (65)
Ничья
38.1% (45)
Риу Аве
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.86% (30)
Меньше
74.14% (86)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
32.2% (38)
1:1 Ничья
30.5% (36)
2:1 Боавишта
16.1% (19)
2:0 Боавишта
5.1% (6)
1:2 Риу Аве
5.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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Боавишта
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