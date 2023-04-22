Тур: 29. Стадион: Бесса. Зрители: 6260
0'
1:0
9' ГолНжие Юсуфа
2:0
12' ГолЛоуренсу Бруну
2:1
15' ГолЭрнани Жорже
3:1
35' ГолМангаш Рикарду
42' Желтая карточкаЖосуэ Са
62' Красная карточкаРуиз Леонардо
3:2
85' ГолБоатенг Эммануль
86' Желтая карточкаJoel da Silva
88' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
90'+8
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
15'
2:1
35'
3:1
42'
46'
62'
85'
3:2
86'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
21
Joao
Graca
27
Эрнани
Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Идрисси АминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Savio Alves
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Боавишта
Риу Аве
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.3
Среднее время на гол
90
300
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.59
0.82
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
109
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|12 (1)
|0.41
|Лоуренсу Бруну II
|4 (1)
|0.14
|Сассо Венсан
|4
|0.14
|Агра Салвадор
|3
|0.1
|Мангаш Рикарду
|3
|0.1
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Martim Tavares
|2
|0.07
|Горре Кенджи
|1
|0.03
|Макута Гайус
|1
|0.03
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.03
|Перес Себастьян
|1
|0.03
|Ватай Масаки
|1
|0.03
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.24
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.17
|Fabio Ronaldo
|3
|0.1
|Коштинья
|3
|0.1
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2
|0.07
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Joao Graca
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|1
|0.03
|Сантос Адерлан
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Гомеш Витор
|0
|0
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Перес Себастьян
|7
|1
|Абаскаль Родриго
|7
|1
|Макута Гайус
|8
|0
|Лоуренсу Бруну II
|8
|0
|Сассо Венсан
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Агра Салвадор
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|4
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Пети Арманду
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
|Joel da Silva
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руиз Леонардо
|5
|1
|Joao Graca
|6
|0
|Панталон Ренато
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Патрик II
|5
|0
|Самарис Андреас
|5
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Перейра Андре
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Боатенг Эммануль II
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Риу Аве
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
5
13
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Риу Аве
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
7
Волевые поражения
9
14
Боавишта
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Риу Аве
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
29
8
Волевые поражения
14
27
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
15%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
5
33%
61-75
4
20%
3
20%
76-90
Пропущено
21
24
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
7
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
3
19%
76-90
Пропущено
27
10
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
6
22%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
10
37%
2
20%
76-90
Забито
36
31
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
6
17%
4
13%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
8
22%
8
26%
61-75
5
14%
6
19%
76-90
Пропущено
48
34
13 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
3
6%
5
15%
1-15
7
15%
2
6%
16-30
3
6%
8
24%
31-45
12
25%
3
9%
46-60
6
13%
7
21%
61-75
17
35%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0
Результаты матчей
Боавишта
Риу Аве
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
69
410
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
59
69
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1910
1118
1019
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|29
|22
|2
|5
|62 - 24
|68
|3.
|0:0
|29
|21
|5
|3
|60 - 19
|68
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|28
|12
|9
|7
|32 - 33
|45
|6.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|8.
|28
|11
|6
|11
|32 - 29
|39
|9.
|29
|11
|6
|12
|27 - 33
|39
|10.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|11.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|12.
|29
|9
|8
|12
|30 - 35
|35
|13.
|28
|8
|7
|13
|26 - 33
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|29
|6
|4
|19
|26 - 54
|22
|17.
|0:0
|29
|4
|6
|19
|21 - 49
|18
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|0:0
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|7.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|9.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|15.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|3.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|22 - 9
|32
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|12.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|13.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 3:2 Риу Аве
Исход игры
Боавишта
55.1% (65)
Ничья
38.1% (45)
Риу Аве
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.86% (30)
Меньше
74.14% (86)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
32.2% (38)
1:1 Ничья
30.5% (36)
2:1 Боавишта
16.1% (19)
2:0 Боавишта
5.1% (6)
1:2 Риу Аве
5.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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