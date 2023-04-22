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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 6260
Боавишта
3:2
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
9' Гол
Нжие Юсуфа
2:0
12' Гол
Лоуренсу Бруну
2:1
15' Гол
Эрнани Жорже
3:1
35' Гол
Мангаш Рикарду
42' Желтая карточка
Жосуэ Са
62' Красная карточка
Руиз Леонардо
3:2
85' Гол
Боатенг Эммануль
86' Желтая карточка
Joel da Silva
88' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
90'+8

Ход матча

9'
Нжие Юсуфа
(Мангаш Рикарду)
1:0
12'
Лоуренсу Бруну
(Нжие Юсуфа)
2:0
15'
2:1
Эрнани Жорже
(Коштинья)
35'
Мангаш Рикарду
(Агра Салвадор)
3:1
42'
 
Жосуэ Са
46'
 
Гомеш Витор
Самарис Андреас
46'
 
Savio Alves
Жосуэ Са
46'
 
Руиз Леонардо
Перейра Андре
46'
Сантос Луис
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
 
62'
 
Руиз Леонардо
63'
Joel da Silva
Перес Себастьян
 
63'
Боженик Роберт
Нжие Юсуфа
 
74'
 
Идрисси Амин
Родригеш Гонсалу
75'
 
Боатенг Эммануль
Эрнани Жорже
81'
Рейзиньо Мигель
Кэннон Реджи
 
85'
3:2
Боатенг Эммануль
(Гомеш Витор)
86'
Joel da Silva
 
88'
 
Боатенг Эммануль
89'
Камара Ибраима
Агра Салвадор
 
Прогнозы 118
Боавишта 55.1% (65)
X 38.1% (45)
Риу Аве 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
23
Сассо
Венсан
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
21
Агра
Салвадор
8
Лоуренсу
Бруну
II
19
Мангаш
Рикарду
11
Нжие
Юсуфа
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
21
Joao
Graca
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
27
Эрнани
Жорже
95
Перейра
Андре
Боавишта
4-2-3-1
Риу Аве
3-5-2

История личных встреч

Боавишта
Риу Аве

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ТМК
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.3

Среднее время на гол

90
300

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.82

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
109

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 12 (1) 0.41
Лоуренсу Бруну II 4 (1) 0.14
Сассо Венсан 4 0.14
Агра Салвадор 3 0.1
Мангаш Рикарду 3 0.1
Боженик Роберт 2 0.07
Martim Tavares 2 0.07
Горре Кенджи 1 0.03
Макута Гайус 1 0.03
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.03
Перес Себастьян 1 0.03
Ватай Масаки 1 0.03
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.24
Боатенг Эммануль II 5 0.17
Fabio Ronaldo 3 0.1
Коштинья 3 0.1
Родригеш Гонсалу 2 0.07
Руиз Леонардо 2 0.07
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Эрнани Жорже 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 7 1
Абаскаль Родриго 7 1
Макута Гайус 8 0
Лоуренсу Бруну II 8 0
Сассо Венсан 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Мангаш Рикарду 3 1
Агра Салвадор 4 0
Нжие Юсуфа 4 0
Горре Кенджи 3 0
Боженик Роберт 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Ватай Масаки 2 0
Пети Арманду 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Joel da Silva 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руиз Леонардо 5 1
Joao Graca 6 0
Панталон Ренато 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Патрик II 5 0
Самарис Андреас 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Боатенг Эммануль II 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Жонатан Луис 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Боавишта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Риу Аве
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
13
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Риу Аве
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

9
14
Боавишта
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Риу Аве
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

14
27

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
15%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
5
33%
61-75
4
20%
3
20%
76-90

Пропущено

21
24
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
7
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
3
19%
76-90

Пропущено

27
10
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
6
22%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
10
37%
2
20%
76-90

Забито

36
31
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
6
17%
4
13%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
8
22%
8
26%
61-75
5
14%
6
19%
76-90

Пропущено

48
34
13 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 20
3
6%
5
15%
1-15
7
15%
2
6%
16-30
3
6%
8
24%
31-45
12
25%
3
9%
46-60
6
13%
7
21%
61-75
17
35%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Боавишта
Риу Аве

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
9
1.5
4
10
2
13
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
6
9
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
10
19
3
26
2.5
1
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
3.
Порту
 0:0 29 21 5 3 60 - 19 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
11.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 0:0 29 4 6 19 21 - 49 18
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 0:0 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
6.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
7.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
15.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 15 2 3 10 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 0:0 15 9 5 1 22 - 9 32
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
13.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 0:0 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
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Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 118
    Боавишта 55.1% (65)
    X 38.1% (45)
    Риу Аве 6.8% (8)
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    Где смотреть матч Боавишта 3:2 Риу Аве онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 3:2 Риу Аве

    Исход игры
    Боавишта
    55.1% (65)
    Ничья
    38.1% (45)
    Риу Аве
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.86% (30)
    Меньше
    74.14% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    32.2% (38)
    1:1 Ничья
    30.5% (36)
    2:1 Боавишта
    16.1% (19)
    2:0 Боавишта
    5.1% (6)
    1:2 Риу Аве
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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