Тур: 29. Стадион: Капитал ду Мовел.
0:0
Второй тайм: 62'
0'
38' Желтая карточкаЛима Нуно
40' Желтая карточкаПиреш Руй
45' Желтая карточкаХолсгров Джордан
45' Вторая желтая карточкаХолсгров Джордан
45' Желтая карточкаДельгадо Хуан
Ход матча
38'
40'
45'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Векич
Игор
23
Феригра
Эрик
26
Пиреш
Руй
22
Карлос
Луис
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
-
98 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Mauro Couto
-
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Пасуш де Феррейра
Порту
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 23 победы
33 матча
12.1%
15.2%
72.7%
4 победы 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
12.1%
39.4%
48.5%
4 победы 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
6.1%
24.2%
69.7%
2 победы 8 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
0.81
0.53
Среднее время на гол
110
170
Всего голов
48
23
Голов в среднем за матч
2.82
1.44
Среднее время на гол
31
62
Всего голов
61
32
Голов в среднем за матч
1.85
0.97
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|6 (1)
|0.21
|Томас Найджел
|3
|0.1
|Гайтан Николас
|2
|0.07
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.07
|Бернарду Паулу
|1
|0.03
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.03
|Зе Уилтон
|1
|0.03
|Джало Матшу
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Лима Нуно
|1
|0.03
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|14 (2)
|0.48
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.28
|Эванилсон
|6
|0.21
|Пепе VI
|4
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.14
|Мартинес Антонио III
|4
|0.14
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.14
|Маркано Иван
|3
|0.1
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Лодер Дэнни
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|2
|0.07
|Франко Андре
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Карточки
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|11
|1
|Дельгадо Хуан III
|11
|0
|Антунеш Виторину
|9
|1
|Холсгров Джордан
|9
|1
|Маракас
|6
|2
|Пиреш Руй
|9
|0
|Лима Нуно
|6
|1
|Марафона Карлош
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Гайтан Николас
|3
|0
|Карлос Луис
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Бернарду Паулу
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Каики
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|7
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Тареми Мехди
|5
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Франко Андре
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Порту
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
3
Пасуш де Феррейра
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Порту
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
6
36
Пасуш де Феррейра
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Порту
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
14
39
Голы по времени матча
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
2
18%
6
25%
31-45
3
27%
5
21%
46-60
4
36%
1
4%
61-75
1
9%
8
33%
76-90
Пропущено
25
7
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
3
12%
3
43%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
5
20%
2
29%
76-90
Забито
13
37
6 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 13
19 Не забивали 15
0
0%
7
19%
1-15
3
23%
3
8%
16-30
3
23%
13
35%
31-45
2
15%
3
8%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
7
19%
76-90
Пропущено
21
11
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Забито
24
61
9 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
0
0%
10
16%
1-15
4
17%
4
7%
16-30
5
21%
19
31%
31-45
5
21%
8
13%
46-60
7
29%
29%
5
8%
61-75
3
13%
15
25%
76-90
Пропущено
46
18
21 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 3
25 Не пропускали 13
6
13%
0
0%
1-15
6
13%
3
17%
16-30
9
20%
4
22%
31-45
11
24%
3
17%
46-60
6
13%
4
22%
61-75
8
17%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0
Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
Порту
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пасуш де Феррейра
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
212
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
212
77
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
253
424
1711
127
1018
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|23
|2
|3
|68 - 17
|71
|2.
|29
|22
|2
|5
|62 - 24
|68
|3.
|0:0
|29
|21
|5
|3
|60 - 19
|68
|4.
|28
|18
|4
|6
|57 - 27
|58
|5.
|28
|12
|9
|7
|32 - 33
|45
|6.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|27 - 33
|41
|8.
|28
|11
|6
|11
|32 - 29
|39
|9.
|29
|11
|6
|12
|27 - 33
|39
|10.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|11.
|28
|9
|9
|10
|28 - 33
|36
|12.
|29
|9
|8
|12
|30 - 35
|35
|13.
|28
|8
|7
|13
|26 - 33
|31
|14.
|28
|9
|3
|16
|21 - 35
|30
|15.
|28
|7
|4
|17
|23 - 44
|25
|16.
|29
|6
|4
|19
|26 - 54
|22
|17.
|0:0
|29
|4
|6
|19
|21 - 49
|18
|18.
|28
|3
|6
|19
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|43 - 12
|37
|2.
|0:0
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|4.
|14
|10
|2
|2
|28 - 7
|32
|5.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|14 - 10
|27
|7.
|14
|8
|2
|4
|20 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|9.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|12 - 14
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|15.
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|18.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|3.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|22 - 9
|32
|4.
|14
|7
|3
|4
|21 - 19
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|12 - 16
|19
|7.
|14
|4
|7
|3
|12 - 17
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 19
|18
|9.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|11.
|14
|4
|1
|9
|15 - 22
|13
|12.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|13.
|14
|4
|0
|10
|9 - 21
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|11 - 21
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|17.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|14 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 0:0 Порту
Исход игры
Пасуш де Феррейра
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Порту
98.3% (118)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (50)
Меньше
57.63% (68)
Обе команды забьют
Да
32.2% (38)
Нет
67.8% (80)
Популярный счёт
0:2 Порту
49.2% (59)
1:2 Порту
18.3% (22)
1:3 Порту
11.7% (14)
0:3 Порту
10.8% (13)
0:1 Порту
6.7% (8)
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