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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Пасуш де Феррейра
0:0
Второй тайм: 62'
Порту
0'
38' Желтая карточка
Лима Нуно
40' Желтая карточка
Пиреш Руй
45' Желтая карточка
Холсгров Джордан
45' Вторая желтая карточка
Холсгров Джордан
45' Желтая карточка
Дельгадо Хуан

Ход матча

38'
Лима Нуно
 
40'
Пиреш Руй
 
45'
Холсгров Джордан
 
45'
Холсгров Джордан
 
45'
Дельгадо Хуан
 
46'
Бернарду Паулу
Гайтан Николас
 
58'
Силва Хорхе
Карлос Луис
 
58'
Тьяго Рибейро
Дельгадо Хуан
 
61'
 
Франко Андре
Манафа Вилсон
Прогнозы 120
Пасуш де Феррейра 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Порту 98.3% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пасуш де Феррейра
Ничья
Порту
6.05
8.50
1.30
Все Коэффициенты
98
Векич
Игор
15
Дельгадо
Хуан
III
23
Феригра
Эрик
3
Лима
Нуно
5
Антунеш
Виторину
26
Пиреш
Руй
22
Карлос
Луис
10
Гайтан
Николас
6
Холсгров
Джордан
9
Зе
Уилтон
30
Гедеш
Алешандре
99
Кошта
Диогу
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
11
Пепе
VI
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Пасуш де Феррейра
Порту

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 23 победы

33 матча

12.1%
15.2%
72.7%
4 победы 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

12.1%
39.4%
48.5%
4 победы 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

6.1%
24.2%
69.7%
2 победы 8 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:3
ПЛ
6:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
С
2:0
К
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

0.81
0.53

Среднее время на гол

110
170

Всего голов

48
23

Голов в среднем за матч

2.82
1.44

Среднее время на гол

31
62

Всего голов

61
32

Голов в среднем за матч

1.85
0.97

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 6 (1) 0.21
Томас Найджел 3 0.1
Гайтан Николас 2 0.07
Холсгров Джордан 2 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.07
Бернарду Паулу 1 0.03
Антунеш Виторину 1 (1) 0.03
Зе Уилтон 1 0.03
Джало Матшу 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Лима Нуно 1 0.03
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 14 (2) 0.48
Галено Вандерсон 8 (1) 0.28
Эванилсон 6 0.21
Пепе VI 4 0.14
Отавио Эдмилсон 4 0.14
Мартинес Антонио III 4 0.14
Урибе Матеус 4 (2) 0.14
Маркано Иван 3 0.1
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Лодер Дэнни 2 0.07
Кардозу Фабиу 2 0.07
Франко Андре 2 0.07
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0

Карточки

Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 11 1
Дельгадо Хуан III 11 0
Антунеш Виторину 9 1
Холсгров Джордан 9 1
Маракас 6 2
Пиреш Руй 9 0
Лима Нуно 6 1
Марафона Карлош 5 1
Зе Уилтон 4 1
Буцке Адриан 2 1
Гайтан Николас 3 0
Карлос Луис 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Феригра Эрик 2 0
Бернарду Паулу 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Каики 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 7 0
Урибе Матеус 5 1
Тареми Мехди 5 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Франко Андре 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Порту
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
3
Пасуш де Феррейра
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Порту
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

6
36
Пасуш де Феррейра
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Порту
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

14
39

Голы по времени матча

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
2
18%
6
25%
31-45
3
27%
5
21%
46-60
4
36%
1
4%
61-75
1
9%
8
33%
76-90

Пропущено

25
7
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
3
12%
3
43%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
5
20%
2
29%
76-90

Забито

13
37
6 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 13
19 Не забивали 15
0
0%
7
19%
1-15
3
23%
3
8%
16-30
3
23%
13
35%
31-45
2
15%
3
8%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
7
19%
76-90

Пропущено

21
11
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Забито

24
61
9 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
0
0%
10
16%
1-15
4
17%
4
7%
16-30
5
21%
19
31%
31-45
5
21%
8
13%
46-60
7
29%
29%
5
8%
61-75
3
13%
15
25%
76-90

Пропущено

46
18
21 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 3
25 Не пропускали 13
6
13%
0
0%
1-15
6
13%
3
17%
16-30
9
20%
4
22%
31-45
11
24%
3
17%
46-60
6
13%
4
22%
61-75
8
17%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0
Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
Порту

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пасуш де Феррейра
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
25
3
4
24
1.5
17
11
1
27
2.5
10
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 28 23 2 3 68 - 17 71
2.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
3.
Порту
 0:0 29 21 5 3 60 - 19 68
4.
Спортинг Л
 28 18 4 6 57 - 27 58
5.
Арока
 28 12 9 7 32 - 33 45
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 28 12 5 11 27 - 33 41
8.
Визела
 28 11 6 11 32 - 29 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
11.
Шавиш
 28 9 9 10 28 - 33 36
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Жил Висенте
 28 8 7 13 26 - 33 31
14.
Портимоненсе
 28 9 3 16 21 - 35 30
15.
Эшторил
 28 7 4 17 23 - 44 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 0:0 29 4 6 19 21 - 49 18
18.
Санта-Клара
 28 3 6 19 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 14 12 1 1 43 - 12 37
2.
Порту
 0:0 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
6.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
7.
Арока
 14 8 2 4 20 - 16 26
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
12.
Портимоненсе
 14 5 3 6 12 - 14 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
15.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 14 2 4 8 13 - 26 10
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 15 2 3 10 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 0:0 15 9 5 1 22 - 9 32
4.
Спортинг Л
 14 7 3 4 21 - 19 24
5.
Визела
 14 6 3 5 16 - 14 21
6.
Шавиш
 14 5 4 5 12 - 16 19
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 14 4 1 9 15 - 22 13
12.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
13.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
14.
Эшторил
 14 3 2 9 11 - 21 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 0:0 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 14 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 13
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Дельгадо Хуан III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Jordan Holsgrove получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    47'
    Jordan Holsgrove получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Пиреш Руй получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Лима Нуно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится победой Порту.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.24. Новички получат приятный бонус!
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    1.24 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 120
Пасуш де Феррейра 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Порту 98.3% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пасуш де Феррейра
Ничья
Порту
6.05
8.50
1.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пасуш де Феррейра 0:0 Порту онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 0:0 Порту

Исход игры
Пасуш де Феррейра
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Порту
98.3% (118)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (50)
Меньше
57.63% (68)
Обе команды забьют
Да
32.2% (38)
Нет
67.8% (80)
Популярный счёт
0:2 Порту
49.2% (59)
1:2 Порту
18.3% (22)
1:3 Порту
11.7% (14)
0:3 Порту
10.8% (13)
0:1 Порту
6.7% (8)
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