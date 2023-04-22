Тур: 29. Стадион: Капитал ду Мовел.
0:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаЛима Нуно
40' Желтая карточкаПиреш Руй
45' Желтая карточкаХолсгров Джордан
45' Вторая желтая карточкаХолсгров Джордан
45' Желтая карточкаДельгадо Хуан
0:1
66' ПенальтиТареми Мехди
68' Желтая карточкаМаркано Иван
0:2
83' ГолМартинес Антонио
90'+8
Ход матча
38'
40'
45'
45'
45'
66'
0:1
68'
83'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
98
Векич
Игор
23
Феригра
Эрик
26
Пиреш
Руй
22
Карлос
Луис
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
-
98 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Mauro Couto
-
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Пасуш де Феррейра
Порту
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 23 победы
33 матча
12.1%
15.2%
72.7%
4 победы 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
12.1%
39.4%
48.5%
4 победы 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
6.1%
24.2%
69.7%
2 победы 8 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
0.81
0.53
Среднее время на гол
110
170
Всего голов
48
23
Голов в среднем за матч
2.82
1.44
Среднее время на гол
31
62
Всего голов
61
32
Голов в среднем за матч
1.85
0.97
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|6 (1)
|0.21
|Томас Найджел
|3
|0.1
|Гайтан Николас
|2
|0.07
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.07
|Бернарду Паулу
|1
|0.03
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.03
|Зе Уилтон
|1
|0.03
|Джало Матшу
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Лима Нуно
|1
|0.03
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|15 (3)
|0.52
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.28
|Эванилсон
|6
|0.21
|Мартинес Антонио III
|5
|0.17
|Пепе VI
|4
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.14
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.14
|Маркано Иван
|3
|0.1
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Лодер Дэнни
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|2
|0.07
|Франко Андре
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Карточки
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|11
|1
|Дельгадо Хуан III
|11
|0
|Антунеш Виторину
|9
|1
|Холсгров Джордан
|9
|1
|Маракас
|6
|2
|Пиреш Руй
|9
|0
|Лима Нуно
|6
|1
|Марафона Карлош
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Буцке Адриан
|2
|1
|Гайтан Николас
|3
|0
|Карлос Луис
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Бернарду Паулу
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Каики
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|8
|0
|Урибе Матеус
|5
|1
|Тареми Мехди
|5
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Франко Андре
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Порту
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
7% (1)
86% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
3
Пасуш де Феррейра
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Порту
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
6
36
Пасуш де Феррейра
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Порту
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
14
39
Голы по времени матча
Забито
11
26
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
0
0%
3
12%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
3
27%
5
19%
46-60
4
36%
2
8%
61-75
1
9%
9
35%
76-90
Пропущено
27
7
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
14%
16-30
3
11%
3
43%
31-45
6
22%
1
14%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
2
29%
76-90
Забито
13
37
6 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 13
20 Не забивали 16
0
0%
7
19%
1-15
3
23%
3
8%
16-30
3
23%
13
35%
31-45
2
15%
3
8%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
7
19%
76-90
Пропущено
21
11
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
5
24%
2
18%
46-60
1
5%
4
36%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Забито
24
63
9 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 24
11 Не забивали 3
0
0%
10
16%
1-15
4
17%
4
6%
16-30
5
21%
19
30%
31-45
5
21%
8
13%
46-60
7
29%
29%
6
10%
61-75
3
13%
16
25%
76-90
Пропущено
48
18
21 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 11
19 Пропускали первыми 3
26 Не пропускали 13
6
13%
0
0%
1-15
6
13%
3
17%
16-30
9
19%
4
22%
31-45
11
23%
3
17%
46-60
7
15%
4
22%
61-75
9
19%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0
Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
Порту
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пасуш де Феррейра
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
213
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
212
87
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
263
425
1811
128
1019
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|13 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|13
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 0:2 Порту
Исход игры
Пасуш де Феррейра
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Порту
98.3% (118)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (50)
Меньше
57.63% (68)
Обе команды забьют
Да
32.2% (38)
Нет
67.8% (80)
Популярный счёт
0:2 Порту
49.2% (59)
1:2 Порту
18.3% (22)
1:3 Порту
11.7% (14)
0:3 Порту
10.8% (13)
0:1 Порту
6.7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!