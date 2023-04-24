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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Витория Гимарайнш
0:0
Второй тайм: 47'
Спортинг Л
0'
4' Желтая карточка
Мигель Магальяеш

Ход матча

4'
Мигель Магальяеш
 
46'
Силва Даниэл
Андре Андре
 
Прогнозы 129
Витория Гимарайнш 1.6% (2)
X 6.2% (8)
Спортинг Л 92.2% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Спортинг Л
8.00
8.20
1.75
Все Коэффициенты
63
Биай
Селтун
83
Тункара
Мамаду
22
Ибрахим
Бамба
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
98
Жанвье
Николя
21
Андре
Андре
72
Afonso
Freitas
7
Ламейраш
Рубен
90
Джонстон
Майкл
17
Силва
Андре
III
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
79
Чермити
Юссеф
28
Поте
Витория Гимарайнш
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.1%
33.3%
54.6%
4 победы 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ТМК
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМС
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 5 0.17
Силва Андре III 4 0.14
Силва Тьягу 4 (3) 0.14
Nelson Da Luz 3 0.1
Силва Андерсон 3 0.1
Jota Silva 2 0.07
Джонстон Майкл 1 0.03
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.03
Амаро Андре 1 0.03
Андре Андре 1 0.03
Жанвье Николя 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Afonso Freitas 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 13 (6) 0.45
Тринкан Франсишку 8 0.28
Сантуш Нуну II 7 0.24
Эдвардс Маркус 6 0.21
Паулинью Жуан 5 0.17
Морита Хидемаса 5 0.17
Порро Педро 3 (1) 0.1
Чермити Юссеф 2 0.07
Рошинья Кошта 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Эсгаю Рикарду 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Артур Гомес VIII 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Бамба 12 1
Силва Тьягу 10 2
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 9 0
Afonso Freitas 5 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Варела Бруну 4 0
Мигель Магальяеш 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Даниэл 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Nelson Da Luz 3 0
Силва Андре III 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Ze Ferreira 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Жота Серран 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 9 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

0
5
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Спортинг Л
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

8
33
Витория Гимарайнш
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
Спортинг Л
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

8
38

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
0
0%
4
20%
1-15
5
36%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
3
21%
5
25%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
6
30%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
4
40%
7
35%
76-90

Забито

14
34
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
14%
4
12%
1-15
3
21%
5
15%
16-30
2
14%
6
18%
31-45
3
21%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
2
14%
8
24%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
4
18%
3
30%
61-75
6
27%
2
20%
76-90

Забито

28
54
14 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
2
7%
8
15%
1-15
8
29%
8
15%
16-30
4
14%
9
17%
31-45
5
18%
10
19%
46-60
4
14%
6
11%
61-75
5
18%
13
24%
76-90

Пропущено

32
30
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
3
9%
2
7%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
8
25%
9
30%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
10
31%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унистарс - Спортинг Л 0:5 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
5 раз 36%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
6 раз 21%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
3
9 раз 32%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
11
3
2
12
2.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
5
6
22
1.5
18
10
3
25
2.5
12
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 0:0 29 18 5 6 57 - 27 59
5.
Арока
 29 13 9 7 33 - 33 48
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 29 12 6 11 27 - 33 42
8.
Визела
 29 11 6 12 32 - 30 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 29 9 10 10 29 - 34 37
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 0:0 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 15 8 4 3 14 - 10 28
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 0:0 15 7 4 4 21 - 19 25
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 0:0 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 13 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Андре Андре уходит с поля. Даниэль Силва выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Джонстон Майкл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Силва Андре III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Мигель Магальяеш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 43.4% пользователей.
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Прогнозы 129
Витория Гимарайнш 1.6% (2)
X 6.2% (8)
Спортинг Л 92.2% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Спортинг Л
8.00
8.20
1.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:0 Спортинг Л онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Спортинг Л

Исход игры
Витория Гимарайнш
1.6% (2)
Ничья
6.2% (8)
Спортинг Л
92.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
54.92% (67)
Меньше
45.08% (55)
Обе команды забьют
Да
59.02% (72)
Нет
40.98% (50)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
43.4% (56)
0:1 Спортинг Л
19.4% (25)
0:2 Спортинг Л
16.3% (21)
1:3 Спортинг Л
5.4% (7)
1:1 Ничья
5.4% (7)
0:3 Спортинг Л
1.6% (2)
1:0 Витория Гимарайнш
1.6% (2)
2:3 Спортинг Л
1.6% (2)
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Витория Гимарайнш
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