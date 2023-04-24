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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Витория Гимарайнш
0:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
4' Желтая карточка
Мигель Магальяеш
0:1
47' Гол
Поте
0:2
90' Гол
Артур Гомес
90'+6

Ход матча

4'
Мигель Магальяеш
 
46'
Силва Даниэл
Андре Андре
 
47'
0:1
Поте
(Морита Хидемаса)
65'
Хэндель Томаш
Жанвье Николя
 
65'
Nelson Da Luz
Ламейраш Рубен
 
71'
Ze Ferreira
Afonso Freitas
 
72'
 
Тринкан Франсишку
Чермити Юссеф
76'
Силва Андерсон
Силва Андре
 
79'
 
Артур Гомес
Поте
79'
 
Инасиу Гонсалу
Матеус Рейс
90'
 
Рошинья Кошта
Эдвардс Маркус
90'
0:2
Артур Гомес
(Адан Антонио)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Витория Гимарайнш 1.6% (2)
X 6.2% (8)
Спортинг Л 92.2% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
63
Биай
Селтун
83
Тункара
Мамаду
22
Ибрахим
Бамба
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
98
Жанвье
Николя
21
Андре
Андре
72
Afonso
Freitas
7
Ламейраш
Рубен
90
Джонстон
Майкл
17
Силва
Андре
III
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
79
Чермити
Юссеф
28
Поте
Витория Гимарайнш
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

12.1%
33.3%
54.6%
4 победы 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ТМК
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМС
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 5 0.17
Силва Андре III 4 0.14
Силва Тьягу 4 (3) 0.14
Nelson Da Luz 3 0.1
Силва Андерсон 3 0.1
Jota Silva 2 0.07
Джонстон Майкл 1 0.03
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.03
Амаро Андре 1 0.03
Андре Андре 1 0.03
Жанвье Николя 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Afonso Freitas 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.48
Тринкан Франсишку 8 0.28
Сантуш Нуну II 7 0.24
Эдвардс Маркус 6 0.21
Паулинью Жуан 5 0.17
Морита Хидемаса 5 0.17
Порро Педро 3 (1) 0.1
Чермити Юссеф 2 0.07
Рошинья Кошта 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Эсгаю Рикарду 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Адан Антонио 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Бамба 12 1
Силва Тьягу 10 2
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 9 0
Afonso Freitas 5 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Варела Бруну 4 0
Мигель Магальяеш 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Даниэл 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Nelson Da Luz 3 0
Силва Андре III 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Ze Ferreira 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Жота Серран 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 9 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

0
5
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

8
33
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Спортинг Л
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

8
38

Голы по времени матча

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
4
18%
1-15
5
36%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
7
35%
76-90

Забито

14
34
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
14%
4
12%
1-15
3
21%
5
15%
16-30
2
14%
6
18%
31-45
3
21%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
2
14%
8
24%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
4
18%
3
30%
61-75
6
27%
2
20%
76-90

Забито

28
56
14 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 19
11 Не забивали 5
2
7%
8
14%
1-15
8
29%
8
14%
16-30
4
14%
9
16%
31-45
5
18%
11
20%
46-60
4
14%
6
11%
61-75
5
18%
14
25%
76-90

Пропущено

34
30
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
3
9%
2
7%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
8
24%
9
30%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
11
32%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унистарс - Спортинг Л 0:5 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:0
5 раз 36%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
4
11
1.5
11
3
2
13
2.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
8
7
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
24
5
6
23
1.5
19
10
3
26
2.5
12
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 29 19 4 6 59 - 27 61
5.
Арока
 29 13 9 7 33 - 33 48
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 29 12 5 12 27 - 35 41
8.
Визела
 29 11 6 12 32 - 30 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Шавиш
 29 9 10 10 29 - 34 37
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Риу Аве
 29 9 8 12 30 - 35 35
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
9.
Риу Аве
 14 7 2 5 15 - 11 23
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 14 4 7 3 12 - 17 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Андре Андре уходит с поля. Даниэль Силва выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Джонстон Майкл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Силва Андре III бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Мигель Магальяеш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 129
    Витория Гимарайнш 1.6% (2)
    X 6.2% (8)
    Спортинг Л 92.2% (119)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:2 Спортинг Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    1.6% (2)
    Ничья
    6.2% (8)
    Спортинг Л
    92.2% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.92% (67)
    Меньше
    45.08% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    59.02% (72)
    Нет
    40.98% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    43.4% (56)
    0:1 Спортинг Л
    19.4% (25)
    0:2 Спортинг Л
    16.3% (21)
    1:3 Спортинг Л
    5.4% (7)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    0:3 Спортинг Л
    1.6% (2)
    1:0 Витория Гимарайнш
    1.6% (2)
    2:3 Спортинг Л
    1.6% (2)
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