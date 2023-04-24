Тур: 29. Стадион: Афонсу Энрикеш.
0:2
Конец матча
Ход матча
47'
0:1
79'
90'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
63
Биай
Селтун
21
Андре
Андре
28
Поте
- Основной состав
-
63 Биай СелтунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Силва МануЗащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Жота СерранНападающий
- Нападающий
-
28 Ze Ferreira
-
-
Главный тренер: Moreno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
-
33 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Спортинг Л
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
12.1%
33.3%
54.6%
4 победы 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
24.2%
39.4%
36.4%
8 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.6
Среднее время на гол
81
150
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|5
|0.17
|Силва Андре III
|4
|0.14
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.14
|Nelson Da Luz
|3
|0.1
|Силва Андерсон
|3
|0.1
|Jota Silva
|2
|0.07
|Джонстон Майкл
|1
|0.03
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.03
|Амаро Андре
|1
|0.03
|Андре Андре
|1
|0.03
|Жанвье Николя
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
|Варела Бруну
|0
|0
|Де Соуза Рафаэл
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|14 (6)
|0.48
|Тринкан Франсишку
|8
|0.28
|Сантуш Нуну II
|7
|0.24
|Эдвардс Маркус
|6
|0.21
|Паулинью Жуан
|5
|0.17
|Морита Хидемаса
|5
|0.17
|Порро Педро
|3 (1)
|0.1
|Чермити Юссеф
|2
|0.07
|Рошинья Кошта
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Адан Антонио
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрахим Бамба
|12
|1
|Силва Тьягу
|10
|2
|Амаро Андре
|10
|1
|Сафира Алиссон
|9
|0
|Afonso Freitas
|5
|1
|Андре Андре
|6
|0
|Jota Silva
|6
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Мигель Магальяеш
|4
|0
|Индио Матеус
|2
|1
|Силва Даниэл
|2
|1
|Силва Андерсон
|2
|1
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Nelson Da Luz
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Де Соуза Рафаэл
|1
|0
|Жота Серран
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Goncalo Nogueira
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|9
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
0
5
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
8
33
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Спортинг Л
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
8
38
Голы по времени матча
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
4
18%
1-15
5
36%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
5
42%
7
35%
76-90
Забито
14
34
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
14%
4
12%
1-15
3
21%
5
15%
16-30
2
14%
6
18%
31-45
3
21%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
2
14%
8
24%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
4
18%
3
30%
61-75
6
27%
2
20%
76-90
Забито
28
56
14 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 19
11 Не забивали 5
2
7%
8
14%
1-15
8
29%
8
14%
16-30
4
14%
9
16%
31-45
5
18%
11
20%
46-60
4
14%
6
11%
61-75
5
18%
14
25%
76-90
Пропущено
34
30
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
3
9%
2
7%
1-15
2
6%
1
3%
16-30
8
24%
9
30%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
11
32%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0
Спортинг Л
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унистарс - Спортинг Л 0:5 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Спортинг Л
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:0
5 раз 36%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
7 раз 50%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
411
113
213
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
212
87
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
245
623
1910
326
1217
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:2 Спортинг Л
Исход игры
Витория Гимарайнш
1.6% (2)
Ничья
6.2% (8)
Спортинг Л
92.2% (119)
Тотал 2.5
Больше
54.92% (67)
Меньше
45.08% (55)
Обе команды забьют
Да
59.02% (72)
Нет
40.98% (50)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
43.4% (56)
0:1 Спортинг Л
19.4% (25)
0:2 Спортинг Л
16.3% (21)
1:3 Спортинг Л
5.4% (7)
1:1 Ничья
5.4% (7)
0:3 Спортинг Л
1.6% (2)
1:0 Витория Гимарайнш
1.6% (2)
2:3 Спортинг Л
1.6% (2)
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