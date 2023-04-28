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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Риу Аве
1:0
Конец матча
Арока
0'
13' Желтая карточка
Патрик II
28' Желтая карточка
Joao Graca
0:0
45' Не забитый пенальти
Эрнани Жорже
45' Желтая карточка
Силла Морлей
45' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
1:0
69' Гол
Витор Пауло
72' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
90' Желтая карточка
Опоку Джером
90' Красная карточка
Панталон Ренато
90' Желтая карточка
Жонатан Луис
90'+12
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
21
Joao
Graca
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
27
Эрнани
Жорже
22
Боатенг
Эммануль
II
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
5
Симау
Давид
14
Бускетс
Ориоль
11
Антони
10
Руис
Алан
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Риу Аве
3-5-2
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Арока

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КП
2:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
110

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.23
Боатенг Эммануль II 5 0.17
Fabio Ronaldo 3 0.1
Коштинья 3 0.1
Родригеш Гонсалу 2 0.07
Руиз Леонардо 2 0.07
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Эрнани Жорже 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.27
Даббаг Одай 7 0.23
Антони 5 0.17
Силла Морлей 3 (2) 0.1
Бассо Жоау 3 (2) 0.1
Руис Алан 2 0.07
Букия Андре 2 0.07
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 6 1
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Патрик II 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 7 2
Руис Алан 9 0
Эшгаю Тьягу 9 0
Соро Исмаила 7 1
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Силла Морлей 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Арока
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
7
Риу Аве
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

9
20
Риу Аве
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Арока
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

13
27

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
3
18%
5
38%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
5
33%
2
10%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
25%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90

Забито

32
34
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 8
4
13%
4
12%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
7
22%
5
15%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
9
28%
5
15%
61-75
6
19%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

34
33
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
5
15%
6
18%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
7
21%
5
15%
61-75
9
26%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1
Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1
Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1
Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2

Результаты матчей

Риу Аве
Арока

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
22
8
10
20
1.5
7
23
1
29
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
3.
Брага
 29 22 2 5 62 - 24 68
4.
Спортинг Л
 29 19 4 6 59 - 27 61
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
7.
Витория Гимарайнш
 29 12 5 12 27 - 35 41
8.
Визела
 29 11 6 12 32 - 30 39
9.
Каза Пиа
 29 11 6 12 27 - 33 39
10.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
11.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
12.
Шавиш
 29 9 10 10 29 - 34 37
13.
Портимоненсе
 29 10 3 16 22 - 35 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 29 6 4 19 26 - 54 22
17.
Пасуш де Феррейра
 29 4 5 20 21 - 51 17
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
4.
Брага
 14 10 2 2 28 - 7 32
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 14 5 3 6 16 - 15 18
13.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
14.
Маритиму
 14 5 2 7 17 - 19 17
15.
Шавиш
 14 4 5 5 16 - 17 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 14 5 3 6 12 - 19 18
9.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
10.
Витория Гимарайнш
 14 4 2 8 13 - 23 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Портимоненсе
 14 4 0 10 9 - 21 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Пасуш де Феррейра
 14 2 3 9 11 - 23 9
17.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
18.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 10
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Эшгаю Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Morlaye Sylla получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      45'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Эрнани Жорже пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      28'
      Joao Graca получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Патрик II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Риу Аве 40.7% (50)
    X 41.5% (51)
    Арока 17.9% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Арока онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Арока

    Исход игры
    Риу Аве
    40.7% (50)
    Ничья
    41.5% (51)
    Арока
    17.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.53% (17)
    Меньше
    85.47% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    52.99% (62)
    Нет
    47.01% (55)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (45)
    1:0 Риу Аве
    25.2% (31)
    0:1 Арока
    12.2% (15)
    2:1 Риу Аве
    8.1% (10)
    2:0 Риу Аве
    4.9% (6)
    1:2 Арока
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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