Тур: 30. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0'
13' Желтая карточкаПатрик II
28' Желтая карточкаJoao Graca
0:0
45' Не забитый пенальтиЭрнани Жорже
45' Желтая карточкаСилла Морлей
45' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
1:0
69' ГолВитор Пауло
72' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
90' Желтая карточкаОпоку Джером
90' Красная карточкаПанталон Ренато
90' Желтая карточкаЖонатан Луис
90'+12
Ход матча
13'
28'
45'
0:0
45'
45'
69'
1:0
72'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
21
Joao
Graca
10
Идрисси
Амин
27
Эрнани
Жорже
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
6
Куарежма
11
Антони
10
Руис
Алан
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Витор ПаулоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
81 Karse
-
Главный тренер: Vitor Vinha
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 АрсениоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Риу Аве
Арока
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
110
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.23
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.17
|Fabio Ronaldo
|3
|0.1
|Коштинья
|3
|0.1
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2
|0.07
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|1
|0.03
|Витор Пауло
|1
|0.03
|Joao Graca
|1
|0.03
|Сантос Адерлан
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Гомеш Витор
|0
|0
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.27
|Даббаг Одай
|7
|0.23
|Антони
|5
|0.17
|Силла Морлей
|3 (2)
|0.1
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.1
|Руис Алан
|2
|0.07
|Букия Андре
|2
|0.07
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Куарежма
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|6
|1
|Joao Graca
|7
|0
|Руиз Леонардо
|5
|1
|Патрик II
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Самарис Андреас
|5
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Боатенг Эммануль II
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Перейра Андре
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|7
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Эшгаю Тьягу
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Силла Морлей
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Арока
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
7
Риу Аве
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
9
20
Риу Аве
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Арока
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
13
27
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
3
23%
61-75
3
18%
5
38%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
4
24%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
2
20%
2
12%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
5
33%
2
10%
61-75
3
20%
5
24%
76-90
Пропущено
24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
25%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90
Забито
32
34
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
10 Не забивали 8
4
13%
4
12%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
7
22%
5
15%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
9
28%
5
15%
61-75
6
19%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
34
33
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
5
15%
6
18%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
7
21%
5
15%
61-75
9
26%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1
Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1 Арока - Риу Аве 0:1
Арока
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1
Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2
Результаты матчей
Риу Аве
Арока
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
69
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
228
1020
723
129
228
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 10
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Арока
Исход игры
Риу Аве
40.7% (50)
Ничья
41.5% (51)
Арока
17.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
14.53% (17)
Меньше
85.47% (100)
Обе команды забьют
Да
52.99% (62)
Нет
47.01% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (45)
1:0 Риу Аве
25.2% (31)
0:1 Арока
12.2% (15)
2:1 Риу Аве
8.1% (10)
2:0 Риу Аве
4.9% (6)
1:2 Арока
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!