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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Брага
4:1
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
2' Гол
Руис Абель
9' Желтая карточка
Nonoca
2:0
32' Гол
Медейруш Юри
37' Желтая карточка
Сек Мустафа
3:0
38' Гол
Ньякате Сику
3:1
45' Гол
Гомес Руи
45' Желтая карточка
Карлинос
54' Желтая карточка
Муфи Фахд
4:1
67' Гол
Орта Рикарду
74' Желтая карточка
Брума Арминду
85' Желтая карточка
Klismahn
90'+5

Ход матча

2'
Руис Абель
(Брума Арминду)
1:0
9'
 
Nonoca
26'
 
Гомес Руи
Nonoca
32'
Медейруш Юри
2:0
37'
 
Сек Мустафа
38'
Ньякате Сику
(Орта Андре)
3:0
45'
3:1
Гомес Руи
(Jony Gonzalez)
45'
 
Карлинос
46'
Рачич Урош
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
54'
 
Муфи Фахд
60'
Пицци Луиш
Орта Андре
 
67'
Орта Рикарду
4:1
74'
Брума Арминду
 
76'
Секейра Нуну
Борха Кристиан
 
76'
 
Klismahn
Сек Мустафа
76'
 
Yago Cariello
Jony Gonzalez
81'
Банза Симон
Медейруш Юри
 
81'
Горби Жан-Батист
Брума Арминду
 
81'
 
Са Педру
Карлинос
82'
 
Диаби Мохамед
Маурисио Жозе
85'
 
Klismahn
Прогнозы 120
Брага 97.5% (117)
X 1.7% (2)
Портимоненсе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
25
Nonoca
8
Маурисио
Жозе
14
Сек
Мустафа
15
Jony
Gonzalez
93
Велинтон
Жуниор
Брага
4-4-2
Портимоненсе
3-5-2

История личных встреч

Брага
Портимоненсе

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
1.3

Среднее время на гол

40
69

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.7
0.75

Среднее время на гол

128
120

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

64
85

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 12 (1) 0.4
Медейруш Юри 10 (2) 0.33
Банза Симон 10 0.33
Руис Абель 7 0.23
Оливейра Витор 7 0.23
Брума Арминду 3 0.1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.1
Ньякате Сику 2 0.07
Орта Андре 1 0.03
Джало Альваро 1 0.03
Лаинес Диего 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Секейра Нуну 1 0.03
Тормена Витор 1 0.03
Гомес Родриго II 1 0.03
Мендес Юсафат 1 0.03
Рачич Урош 1 (1) 0.03
Гомес Виктор 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.2
Yago Cariello 3 0.1
Маурисио Жозе 3 0.1
Эштрела Паулу 2 (1) 0.07
Лукинья 2 (1) 0.07
Муфи Фахд 1 0.03
Эвертон Перейра 1 0.03
Гомес Руи 1 0.03
Диаби Мохамед 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Уаттара Зиэ 1 0.03
Энрике Педро VI 1 0.03
Рохес Брайан 0 0
Jony Gonzalez 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 8 0
Тормена Витор 6 1
Ньякате Сику 4 2
Джало Альваро 5 1
Матеус Лима 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Орта Андре 4 0
Орта Рикарду 3 0
Секейра Нуну 3 0
Банза Симон 3 0
Руис Абель 3 0
Лаинес Диего 3 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Каштру Андре 1 0
Сантуш Педру 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 11 0
Велинтон Жуниор 9 0
Сек Мустафа 6 1
Nonoca 5 1
Муфи Фахд 4 1
Гомес Руи 5 0
Эштрела Паулу 5 0
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Klismahn 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Карлинос 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0

Результаты матчей

Брага
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
4
Брага
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Портимоненсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

32
11
Брага
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Портимоненсе
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

9
13

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

35
15

Голы по времени матча

Забито

31
11
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
5
16%
1
9%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
3
27%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
4
13%
1
9%
61-75
12
39%
5
45%
76-90

Пропущено

9
24
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
2
22%
5
21%
1-15
3
33%
3
13%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
1
11%
5
21%
76-90

Забито

33
13
16 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
6
18%
2
15%
31-45
5
15%
1
8%
46-60
6
18%
2
15%
61-75
6
18%
7
54%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
7
39%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Забито

64
24
29 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 9
5 Не забивали 13
11
17%
1
4%
1-15
6
9%
1
4%
16-30
12
19%
5
21%
31-45
7
11%
2
8%
46-60
10
16%
3
13%
61-75
18
28%
12
50%
76-90

Пропущено

27
38
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 20
14 Не пропускали 22
3
11%
7
18%
1-15
3
11%
6
16%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
4
15%
5
13%
61-75
6
22%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5
Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2

Результаты матчей

Брага
Портимоненсе

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
10 раз 33%
0:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
4
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брага
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
3
12
6
9
2.5
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
6
9
10
5
1.5
3
12
5
10
2.5
1
14
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
16
14
19
11
1.5
6
24
11
19
2.5
1
29
7
23
3.5
2
28
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
3.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
4.
Спортинг Л
 29 19 4 6 59 - 27 61
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
8.
Визела
 0:0 30 11 7 12 32 - 30 40
9.
Каза Пиа
 0:0 30 11 7 12 27 - 33 40
10.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
11.
Шавиш
 0:0 30 9 11 10 29 - 34 38
12.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 0:0 30 4 6 20 21 - 51 18
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
4.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 0:0 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 0:0 15 5 4 6 16 - 15 19
13.
Шавиш
 0:0 15 4 6 5 16 - 17 18
14.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
3.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 0:0 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 0:0 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 0:0 15 5 4 6 12 - 19 19
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
13.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
14.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 0:0 15 2 4 9 11 - 23 10
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 120
    Брага 97.5% (117)
    X 1.7% (2)
    Портимоненсе 0.8% (1)
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    Где смотреть матч Брага 4:1 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 4:1 Портимоненсе

    Исход игры
    Брага
    97.5% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Портимоненсе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.28% (27)
    Меньше
    76.72% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    18.97% (22)
    Нет
    81.03% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    53.3% (64)
    1:0 Брага
    19.2% (23)
    2:1 Брага
    15.8% (19)
    3:0 Брага
    5% (6)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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