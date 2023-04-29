Тур: 30. Стадион: Брага Мунисипал.
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолРуис Абель
9' Желтая карточкаNonoca
2:0
32' ГолМедейруш Юри
37' Желтая карточкаСек Мустафа
3:0
38' ГолНьякате Сику
3:1
45' ГолГомес Руи
45' Желтая карточкаКарлинос
54' Желтая карточкаМуфи Фахд
4:1
67' ГолОрта Рикарду
74' Желтая карточкаБрума Арминду
85' Желтая карточкаKlismahn
90'+5
Ход матча
2'
1:0
9'
32'
2:0
37'
38'
3:0
45'
3:1
45'
54'
60'
67'
4:1
74'
76'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
25
Nonoca
14
Сек
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
-
25 NonocaПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 АлемаоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Гомес РуиНападающий
-
-
27 Klismahn
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Брага
Портимоненсе
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.3
Среднее время на гол
40
69
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.7
0.75
Среднее время на гол
128
120
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.39
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
64
85
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|12 (1)
|0.4
|Медейруш Юри
|10 (2)
|0.33
|Банза Симон
|10
|0.33
|Руис Абель
|7
|0.23
|Оливейра Витор
|7
|0.23
|Брума Арминду
|3
|0.1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.1
|Ньякате Сику
|2
|0.07
|Орта Андре
|1
|0.03
|Джало Альваро
|1
|0.03
|Лаинес Диего
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Тормена Витор
|1
|0.03
|Гомес Родриго II
|1
|0.03
|Мендес Юсафат
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.03
|Гомес Виктор
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.2
|Yago Cariello
|3
|0.1
|Маурисио Жозе
|3
|0.1
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.07
|Лукинья
|2 (1)
|0.07
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|Гомес Руи
|1
|0.03
|Диаби Мохамед
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Уаттара Зиэ
|1
|0.03
|Энрике Педро VI
|1
|0.03
|Рохес Брайан
|0
|0
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Тормена Витор
|6
|1
|Ньякате Сику
|4
|2
|Джало Альваро
|5
|1
|Матеус Лима
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Орта Андре
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Секейра Нуну
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|11
|0
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Сек Мустафа
|6
|1
|Nonoca
|5
|1
|Муфи Фахд
|4
|1
|Гомес Руи
|5
|0
|Эштрела Паулу
|5
|0
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Klismahn
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Карлинос
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Результаты матчей
Брага
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
4
Брага
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Портимоненсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
32
11
Брага
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Портимоненсе
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
9
13
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
35
15
Голы по времени матча
Забито
31
11
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
5
16%
1
9%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
3
27%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
4
13%
1
9%
61-75
12
39%
5
45%
76-90
Пропущено
9
24
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
2
22%
5
21%
1-15
3
33%
3
13%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
1
11%
5
21%
76-90
Забито
33
13
16 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
6
18%
2
15%
31-45
5
15%
1
8%
46-60
6
18%
2
15%
61-75
6
18%
7
54%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
7
39%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Забито
64
24
29 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 9
5 Не забивали 13
11
17%
1
4%
1-15
6
9%
1
4%
16-30
12
19%
5
21%
31-45
7
11%
2
8%
46-60
10
16%
3
13%
61-75
18
28%
12
50%
76-90
Пропущено
27
38
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 20
14 Не пропускали 22
3
11%
7
18%
1-15
3
11%
6
16%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
3
11%
4
11%
46-60
4
15%
5
13%
61-75
6
22%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5
Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Результаты матчей
Брага
Портимоненсе
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
10 раз 33%
0:1
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
4
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брага
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
96
312
69
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
69
105
312
510
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
1614
1911
624
1119
129
723
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|24
|2
|3
|69 - 17
|74
|2.
|30
|23
|2
|5
|66 - 25
|71
|3.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|4.
|29
|19
|4
|6
|59 - 27
|61
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|8.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|32 - 30
|40
|9.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|27 - 33
|40
|10.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|11.
|0:0
|30
|9
|11
|10
|29 - 34
|38
|12.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|13.
|30
|10
|3
|17
|23 - 39
|33
|14.
|29
|8
|7
|14
|26 - 34
|31
|15.
|29
|7
|4
|18
|23 - 45
|25
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|0:0
|30
|4
|6
|20
|21 - 51
|18
|18.
|29
|3
|7
|19
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|4.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|5.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|8.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|10.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|13.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|14.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|3.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|12 - 19
|19
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|11.
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|13.
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|14.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 4:1 Портимоненсе
Исход игры
Брага
97.5% (117)
Ничья
1.7% (2)
Портимоненсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.28% (27)
Меньше
76.72% (89)
Обе команды забьют
Да
18.97% (22)
Нет
81.03% (94)
Популярный счёт
2:0 Брага
53.3% (64)
1:0 Брага
19.2% (23)
2:1 Брага
15.8% (19)
3:0 Брага
5% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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