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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Маритиму
1:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
33' Желтая карточка
Moises Mosquera
0:1
37' Пенальти
Силва Тьягу
38' Желтая карточка
Силва Тьягу
40' Желтая карточка
Коррея Фелиш
42' Желтая карточка
Жота Серран
0:2
65' Гол
Силва Андре
72' Желтая карточка
Ze Ferreira
1:2
87' Гол
Катаму Жени
90' Желтая карточка
Мендеш Диогу
90' Желтая карточка
Риаскос Брайан
90'+13
31
Marcelo
Carne
27
Паулинью
Паулу
5
Зайнадин
Джуниор
3
Moises
Mosquera
94
Коста
Витор
8
Valdemir
23
Шадаш
Бруну
21
Афонсо
Жоао
III
7
Видигал
Андре
29
Риаскос
Брайан
17
Коррея
Фелиш
14
Варела
Бруну
83
Тункара
Мамаду
22
Ибрахим
Бамба
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
72
Afonso
Freitas
11
Жота
Серран
17
Силва
Андре
III
90
Джонстон
Майкл
Маритиму
4-3-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Маритиму
Витория Гимарайнш

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

34 матча

29.4%
14.7%
55.9%
10 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.8%
44.1%
47.1%
3 победы 15 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КП
1:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМС
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.19
0.72

Среднее время на гол

75
124

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.21
0.79

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

74
113

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 7 0.23
Винк Клаудио 4 (3) 0.13
Шадаш Бруну 3 0.1
Риаскос Брайан 3 0.1
Коррея Фелиш 1 0.03
Рене 1 0.03
Коста Витор 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Катаму Жени 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Moises Mosquera 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 5 0.17
Силва Андре III 5 0.17
Силва Тьягу 5 (4) 0.17
Nelson Da Luz 3 0.1
Силва Андерсон 3 0.1
Jota Silva 2 0.07
Джонстон Майкл 1 0.03
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.03
Амаро Андре 1 0.03
Андре Андре 1 0.03
Жанвье Николя 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Afonso Freitas 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 8 1
Коста Витор 7 1
Видигал Андре 6 1
Кошта Эдгар 4 2
Valdemir 6 0
Moises Mosquera 6 0
Бриту Рафаэл 5 0
Рене 3 1
Риаскос Брайан 4 0
Морено Пабло 2 1
Коста Матеуш 2 1
Marcelo Carne 3 0
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Шадаш Бруну 3 0
Андраде Лео 3 0
Мендеш Диогу 3 0
Зайнадин Джуниор 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Лиза Карлос 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 11 2
Ибрахим Бамба 12 1
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 9 0
Afonso Freitas 5 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Варела Бруну 4 0
Мигель Магальяеш 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Даниэл 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Nelson Da Luz 3 0
Силва Андре III 3 0
Ze Ferreira 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Жота Серран 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0

Результаты матчей

Маритиму
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
8
Маритиму
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Витория Гимарайнш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

33
6

Волевые поражения

3
14
Маритиму
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Витория Гимарайнш
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

38
8

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
6
27%
6
26%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
3
14%
7
30%
76-90

Забито

9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
5
36%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

35
12
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
5
14%
1
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
6
17%
2
17%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
7
20%
2
17%
61-75
8
23%
5
42%
76-90

Забито

26
30
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
5
19%
2
7%
1-15
6
23%
8
27%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
4
15%
5
17%
76-90

Пропущено

57
35
23 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 19
5
9%
3
9%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
12
21%
8
23%
31-45
11
19%
4
11%
46-60
12
21%
6
17%
61-75
11
19%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2
Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Академия Ансоатеги 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0
Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0

Результаты матчей

Маритиму
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
11 раз 37%
3
2 раза 7%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
1
14
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
19
11
4
26
1.5
7
23
3
27
2.5
3
27
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 29 24 2 3 69 - 17 74
2.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
3.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
4.
Спортинг Л
 29 19 4 6 59 - 27 61
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
8.
Визела
 0:0 30 11 7 12 32 - 30 40
9.
Каза Пиа
 0:0 30 11 7 12 27 - 33 40
10.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
11.
Шавиш
 0:0 30 9 11 10 29 - 34 38
12.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 29 8 7 14 26 - 34 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 0:0 30 4 6 20 21 - 51 18
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
4.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 0:0 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Визела
 0:0 15 5 4 6 16 - 15 19
13.
Шавиш
 0:0 15 4 6 5 16 - 17 18
14.
Жил Висенте
 14 4 6 4 11 - 11 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 0:0 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
3.
Бенфика
 14 11 1 2 25 - 5 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 0:0 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 0:0 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 0:0 15 5 4 6 12 - 19 19
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
13.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
14.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
15.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
16.
Пасуш де Феррейра
 0:0 15 2 4 9 11 - 23 10
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Jota уходит с поля. Ze Ferreira выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Jota получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Коррея Фелиш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Силва Тьягу из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
    • Желтая карточка
      33'
      Мойзес Москера получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Маритиму 42.4% (50)
    X 35.6% (42)
    Витория Гимарайнш 22% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Маритиму 1:2 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маритиму 1:2 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Маритиму
    42.4% (50)
    Ничья
    35.6% (42)
    Витория Гимарайнш
    22% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.17% (37)
    Меньше
    67.83% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    63.48% (73)
    Нет
    36.52% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (36)
    2:1 Маритиму
    20.3% (24)
    1:0 Маритиму
    19.5% (23)
    0:1 Витория Гимарайнш
    11.9% (14)
    1:2 Витория Гимарайнш
    8.5% (10)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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