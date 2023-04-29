Тур: 30. Стадион: Душ Баррейруш.
1:2
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаMoises Mosquera
0:1
37' ПенальтиСилва Тьягу
38' Желтая карточкаСилва Тьягу
40' Желтая карточкаКоррея Фелиш
42' Желтая карточкаЖота Серран
0:2
65' ГолСилва Андре
72' Желтая карточкаZe Ferreira
1:2
87' ГолКатаму Жени
90' Желтая карточкаМендеш Диогу
90' Желтая карточкаРиаскос Брайан
90'+13
Ход матча
33'
37'
0:1
38'
40'
42'
65'
0:2
72'
80'
87'
1:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
94
Коста
Витор
8
Valdemir
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
14
Варела
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 РенеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Жота СерранНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Биай СелтунВратарь
- Защитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Ze Ferreira
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Маритиму
Витория Гимарайнш
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
34 матча
29.4%
14.7%
55.9%
10 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.8%
44.1%
47.1%
3 победы 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.19
0.72
Среднее время на гол
75
124
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.21
0.79
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
74
113
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|7
|0.23
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.13
|Шадаш Бруну
|3
|0.1
|Риаскос Брайан
|3
|0.1
|Коррея Фелиш
|1
|0.03
|Рене
|1
|0.03
|Коста Витор
|1
|0.03
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.03
|Jesus Ramirez
|1
|0.03
|Андраде Лео
|1
|0.03
|Valdemir
|1
|0.03
|Лиза Карлос
|1
|0.03
|Катаму Жени
|1
|0.03
|Морено Пабло
|0
|0
|Паулинью Паулу
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|5
|0.17
|Силва Андре III
|5
|0.17
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.17
|Nelson Da Luz
|3
|0.1
|Силва Андерсон
|3
|0.1
|Jota Silva
|2
|0.07
|Джонстон Майкл
|1
|0.03
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.03
|Амаро Андре
|1
|0.03
|Андре Андре
|1
|0.03
|Жанвье Николя
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
|Варела Бруну
|0
|0
|Де Соуза Рафаэл
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|8
|1
|Коста Витор
|7
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Кошта Эдгар
|4
|2
|Valdemir
|6
|0
|Moises Mosquera
|6
|0
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Риаскос Брайан
|4
|0
|Морено Пабло
|2
|1
|Коста Матеуш
|2
|1
|Marcelo Carne
|3
|0
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Шадаш Бруну
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Мендеш Диогу
|3
|0
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Паулинью Паулу
|1
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|11
|2
|Ибрахим Бамба
|12
|1
|Амаро Андре
|10
|1
|Сафира Алиссон
|9
|0
|Afonso Freitas
|5
|1
|Андре Андре
|6
|0
|Jota Silva
|6
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Мигель Магальяеш
|4
|0
|Индио Матеус
|2
|1
|Силва Даниэл
|2
|1
|Силва Андерсон
|2
|1
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Nelson Da Luz
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Ze Ferreira
|3
|0
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Жота Серран
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Де Соуза Рафаэл
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Goncalo Nogueira
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
8
Маритиму
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Витория Гимарайнш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
33
6
Волевые поражения
3
14
Маритиму
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Витория Гимарайнш
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
38
8
Волевые поражения
9
22
Голы по времени матча
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
6
27%
6
26%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
3
14%
7
30%
76-90
Забито
9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
5
36%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
35
12
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
5
14%
1
8%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
6
17%
2
17%
31-45
5
14%
2
17%
46-60
7
20%
2
17%
61-75
8
23%
5
42%
76-90
Забито
26
30
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
5
19%
2
7%
1-15
6
23%
8
27%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
4
15%
5
17%
76-90
Пропущено
57
35
23 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 19
5
9%
3
9%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
12
21%
8
23%
31-45
11
19%
4
11%
46-60
12
21%
6
17%
61-75
11
19%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2
Фундактион АИФИ - Маритиму 0:0 Маритиму - Академия Ансоатеги 1:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0
Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0
Результаты матчей
Маритиму
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
11 раз 37%
3
2 раза 7%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
312
411
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1911
426
723
327
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|24
|2
|3
|69 - 17
|74
|2.
|30
|23
|2
|5
|66 - 25
|71
|3.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|4.
|29
|19
|4
|6
|59 - 27
|61
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|8.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|32 - 30
|40
|9.
|0:0
|30
|11
|7
|12
|27 - 33
|40
|10.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|11.
|0:0
|30
|9
|11
|10
|29 - 34
|38
|12.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|13.
|30
|10
|3
|17
|23 - 39
|33
|14.
|29
|8
|7
|14
|26 - 34
|31
|15.
|29
|7
|4
|18
|23 - 45
|25
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|0:0
|30
|4
|6
|20
|21 - 51
|18
|18.
|29
|3
|7
|19
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|4.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|5.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|8.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|10.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|13.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|14.
|14
|4
|6
|4
|11 - 11
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|3.
|14
|11
|1
|2
|25 - 5
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|12 - 19
|19
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|11.
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|13.
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|14.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маритиму 1:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Маритиму
42.4% (50)
Ничья
35.6% (42)
Витория Гимарайнш
22% (26)
Тотал 2.5
Больше
32.17% (37)
Меньше
67.83% (78)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (36)
2:1 Маритиму
20.3% (24)
1:0 Маритиму
19.5% (23)
0:1 Витория Гимарайнш
11.9% (14)
1:2 Витория Гимарайнш
8.5% (10)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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