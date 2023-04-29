Тур: 30. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela.
1:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаНейва Кристиан
0:1
16' ГолГайтан Николас
0:2
33' ГолБернарду Паулу
76' Желтая карточкаКарлос Луис
1:2
77' ГолMatias Lacava
85' Желтая карточкаФернандеш Иванилду
87' Желтая карточкаФеригра Эрик
90' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
90'+7
Ход матча
16'
33'
0:2
76'
77'
1:2
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
90
Friday
Etim
23
Феригра
Эрик
25
Маракас
22
Карлос
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
-
90 Friday EtimНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
-
34 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Зохи КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
27 Вигариу ЖоауЗащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
История личных встреч
Визела
Пасуш де Феррейра
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.63
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
55
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|7
|0.23
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.1
|Оливейра Андерсон
|3
|0.1
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Зохи Кевин
|2
|0.07
|Бондосо Кико
|2
|0.07
|Friday Etim
|2
|0.07
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Мендес Алексис
|1
|0.03
|Силва Томаш
|1
|0.03
|Жулиан Игор
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Нейва Кристиан
|1
|0.03
|Рашид Осама
|1
|0.03
|Matias Lacava
|1
|0.03
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|6 (1)
|0.2
|Гайтан Николас
|3
|0.1
|Томас Найджел
|3
|0.1
|Бернарду Паулу
|2
|0.07
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.07
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.03
|Зе Уилтон
|1
|0.03
|Джало Матшу
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Лима Нуно
|1
|0.03
|Карлос Луис
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Нейва Кристиан
|9
|0
|Оливейра Андерсон
|7
|1
|Жулиан Игор
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Перейра Матеус
|4
|0
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Фернандеш Иванилду
|2
|1
|Рашид Осама
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Осмаич Милутин
|3
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Friday Etim
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|11
|1
|Антунеш Виторину
|10
|1
|Дельгадо Хуан III
|11
|0
|Холсгров Джордан
|9
|1
|Маракас
|6
|2
|Пиреш Руй
|9
|0
|Лима Нуно
|6
|1
|Марафона Карлош
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Карлос Луис
|4
|0
|Буцке Адриан
|2
|1
|Гайтан Николас
|3
|0
|Феригра Эрик
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Бернарду Паулу
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Визела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Пасуш де Феррейра
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
9
Визела
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Пасуш де Феррейра
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
11
24
Волевые поражения
11
5
Визела
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Пасуш де Феррейра
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
12
6
Волевые победы
15
26
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
17
27
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
18%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
3
18%
6
22%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
8
47%
6
22%
76-90
Забито
29
26
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
5
17%
0
0%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
5
17%
7
27%
61-75
8
28%
3
12%
76-90
Пропущено
36
49
17 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 27
5
14%
6
12%
1-15
4
11%
6
12%
16-30
8
22%
9
18%
31-45
4
11%
11
22%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
12
33%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1
Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0
Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Результаты матчей
Визела
Пасуш де Феррейра
Точный счет
0:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
8 раз 27%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Визела
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
510
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1713
822
525
525
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|24
|3
|3
|69 - 17
|75
|2.
|30
|23
|2
|5
|66 - 25
|71
|3.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|4.
|29
|19
|4
|6
|59 - 27
|61
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|8.
|30
|10
|10
|10
|30 - 34
|40
|9.
|30
|11
|6
|13
|33 - 32
|39
|10.
|30
|11
|6
|13
|27 - 34
|39
|11.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|12.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|13.
|30
|10
|3
|17
|23 - 39
|33
|14.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|26 - 34
|32
|15.
|29
|7
|4
|18
|23 - 45
|25
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|30
|5
|5
|20
|23 - 52
|20
|18.
|29
|3
|7
|19
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|4.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|5.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|8.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|13.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|11 - 11
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|17 - 17
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|25 - 5
|35
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|11.
|0:0
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|15.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|16.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 1:2 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Визела
74.6% (88)
Ничья
18.6% (22)
Пасуш де Феррейра
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
45.61% (52)
Нет
54.39% (62)
Популярный счёт
1:0 Визела
41.5% (49)
2:1 Визела
23.7% (28)
1:1 Ничья
16.9% (20)
2:0 Визела
6.8% (8)
1:2 Пасуш де Феррейра
3.4% (4)
0:1 Пасуш де Феррейра
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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