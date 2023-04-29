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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Визела
1:2
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
9' Желтая карточка
Нейва Кристиан
0:1
16' Гол
Гайтан Николас
0:2
33' Гол
Бернарду Паулу
76' Желтая карточка
Карлос Луис
1:2
77' Гол
Matias Lacava
85' Желтая карточка
Фернандеш Иванилду
87' Желтая карточка
Феригра Эрик
90' Желтая карточка
Антунеш Виторину
90'+7

Ход матча

9'
Нейва Кристиан
 
16'
0:1
Гайтан Николас
(Гедеш Алешандре)
33'
0:2
Бернарду Паулу
(Томас Найджел)
46'
Зохи Кевин
Клаудемир де Соуза
 
65'
Шмидт Александер
Гарсия Самуэль
 
65'
Matias Lacava
Бондосо Кико
 
66'
 
Тьяго Рибейро
Гайтан Николас
73'
 
Mauro Couto
Гедеш Алешандре
73'
 
Буцке Адриан
Томас Найджел
76'
 
Карлос Луис
76'
Рашид Осама
Мендес Алексис
 
77'
Matias Lacava
(Зохи Кевин)
1:2
85'
Перейра Матеус
Friday Etim
 
85'
Фернандеш Иванилду
 
87'
 
Феригра Эрик
88'
 
Ганшаш Педру
Карлос Луис
88'
 
Силва Хорхе
Дельгадо Хуан
90'
 
Антунеш Виторину
Прогнозы 118
Визела 74.6% (88)
X 18.6% (22)
Пасуш де Феррейра 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
4
Фернандеш
Иванилду
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
6
Клаудемир
де
Соуза
8
Гуззу
Рафаэл
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
90
Friday
Etim
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
23
Феригра
Эрик
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
22
Карлос
Луис
55
Бернарду
Паулу
7
Томас
Найджел
10
Гайтан
Николас
9
Зе
Уилтон
30
Гедеш
Алешандре
Визела
4-2-3-1
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Пасуш де Феррейра

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:2
КЛ
2:2
К
4:1
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 7 0.23
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.1
Оливейра Андерсон 3 0.1
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Зохи Кевин 2 0.07
Бондосо Кико 2 0.07
Friday Etim 2 0.07
Перейра Матеус 1 0.03
Мендес Алексис 1 0.03
Силва Томаш 1 0.03
Жулиан Игор 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Нейва Кристиан 1 0.03
Рашид Осама 1 0.03
Matias Lacava 1 0.03
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 6 (1) 0.2
Гайтан Николас 3 0.1
Томас Найджел 3 0.1
Бернарду Паулу 2 0.07
Холсгров Джордан 2 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.07
Антунеш Виторину 1 (1) 0.03
Зе Уилтон 1 0.03
Джало Матшу 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Лима Нуно 1 0.03
Карлос Луис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Нейва Кристиан 9 0
Оливейра Андерсон 7 1
Жулиан Игор 6 0
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Морейра Нуну 5 0
Силва Томаш 3 1
Перейра Матеус 4 0
Вилсон Бруно 4 0
Фернандеш Иванилду 2 1
Рашид Осама 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Осмаич Милутин 3 0
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Ортис Педро 2 0
Бондосо Кико 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Friday Etim 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 11 1
Антунеш Виторину 10 1
Дельгадо Хуан III 11 0
Холсгров Джордан 9 1
Маракас 6 2
Пиреш Руй 9 0
Лима Нуно 6 1
Марафона Карлош 5 1
Зе Уилтон 4 1
Карлос Луис 4 0
Буцке Адриан 2 1
Гайтан Николас 3 0
Феригра Эрик 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Бернарду Паулу 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Визела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Пасуш де Феррейра
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
9
Визела
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Пасуш де Феррейра
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

11
24

Волевые поражения

11
5
Визела
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Пасуш де Феррейра
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

12
6

Волевые победы

15
26

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
4
36%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Пропущено

17
27
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
18%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
3
18%
6
22%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
8
47%
6
22%
76-90

Забито

29
26
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 11
5
17%
0
0%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
5
17%
6
23%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
5
17%
7
27%
61-75
8
28%
3
12%
76-90

Пропущено

36
49
17 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 27
5
14%
6
12%
1-15
4
11%
6
12%
16-30
8
22%
9
18%
31-45
4
11%
11
22%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
12
33%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1
Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0
Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2

Результаты матчей

Визела
Пасуш де Феррейра

Точный счет

0:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
8 раз 27%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Визела
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
2
13
4
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
17
13
8
22
1.5
5
25
5
25
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 30 24 3 3 69 - 17 75
2.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
3.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
4.
Спортинг Л
 29 19 4 6 59 - 27 61
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
10.
Каза Пиа
 30 11 6 13 27 - 34 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 0:0 30 8 8 14 26 - 34 32
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
4.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 0:0 15 4 7 4 11 - 11 19
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 0:0 15 11 2 2 25 - 5 35
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 0:0 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Бондосо Кико уходит с поля. Матиас Лакава выходит вместо него
    • 46'
      Клаудемир де Соуза уходит с поля. Зохи Кевин выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 118
    Визела 74.6% (88)
    X 18.6% (22)
    Пасуш де Феррейра 6.8% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Визела 1:2 Пасуш де Феррейра онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 1:2 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Визела
    74.6% (88)
    Ничья
    18.6% (22)
    Пасуш де Феррейра
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (52)
    Нет
    54.39% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Визела
    41.5% (49)
    2:1 Визела
    23.7% (28)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    2:0 Визела
    6.8% (8)
    1:2 Пасуш де Феррейра
    3.4% (4)
    0:1 Пасуш де Феррейра
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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