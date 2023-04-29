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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Шавиш
1:0
Конец матча
Каза Пиа
0'
21' Желтая карточка
Beni
33' Желтая карточка
Витория Стивен
1:0
42' Гол
Витория Стивен
50' Желтая карточка
Годвин Савиур
66' Желтая карточка
Сома Юки
73' Желтая карточка
Нето Анжело
88' Желтая карточка
Педру Жоау II
90' Желтая карточка
Обиора Нванкво
90'+5
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
83
Педру
Жоау
II
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
17
Абасс
Исса
10
Тейшейра
Жоау
II
16
Euller
II
20
Жуниньо
VI
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
15
Варела
Фернанду
12
Тчамба
Дуплекс
42
Соарес
Лукас
80
Beni
8
Нето Анжело
5
Leonardo
Lelo
7
Годвин
Савиур
30
Кардозо
Фелиппе
24
Сома
Юки
Шавиш
4-2-3-1
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Шавиш
Каза Пиа

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ЛП2
4:1
ЛП2
1:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:2
КЛ
0:1
ПВЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витория Стивен 7 (5) 0.23
Эрнандес Эктор II 6 0.2
Жуниньо VI 4 0.13
Абасс Исса 4 0.13
Тейшейра Жоау II 3 (1) 0.1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.03
Jony Arriba 1 0.03
Euller II 1 0.03
Алвес Даниэль 1 0.03
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 6 0.2
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.13
Годвин Савиур 3 0.1
Кардозо Фелиппе 3 0.1
Нето Анжело 2 0.07
Сома Юки 2 0.07
Leonardo Lelo 1 (1) 0.03
Кунимото Такахиро 1 0.03
Варела Фернанду 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Антуан Карнеджи 1 0.03
Болгадо Леонардо 1 0.03
Пинту Диогу 0 0
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 14 1
Тейшейра Жоау II 7 1
Монте Нелсон 7 0
Витория Стивен 5 1
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Понк Карлуш 5 0
Euller II 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 3 1
Витор Пауло 4 0
Педру Жоау II 4 0
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Обиора Нванкво 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Нето Анжело 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 6 1
Годвин Савиур 7 0
Соарес Лукас 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Мартинс Рафаэл VI 5 0
Золотич Нермин 3 1
Beni 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Сома Юки 4 0
Кука 4 0
Кардозо Фелиппе 2 1
Варела Фернанду 3 0
Ромариу 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Нунеш Жоау 2 0
Leonardo Lelo 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0

Результаты матчей

Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

8
5
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Каза Пиа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

12
9
Шавиш
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Каза Пиа
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

20
14

Голы по времени матча

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
6
35%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
2
12%
2
14%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

13
14
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
5
38%
5
36%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Забито

30
28
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
7
23%
5
18%
31-45
4
13%
5
18%
46-60
7
23%
7
25%
61-75
7
23%
4
14%
76-90

Пропущено

34
33
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
5
15%
2
6%
1-15
8
24%
1
3%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
9
26%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2
Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1
Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0

Результаты матчей

Шавиш
Каза Пиа

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
17
13
8
22
1.5
8
22
1
29
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 30 24 3 3 69 - 17 75
2.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
3.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
4.
Спортинг Л
 29 19 4 6 59 - 27 61
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
10.
Каза Пиа
 30 11 6 13 27 - 34 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 0:0 30 8 8 14 26 - 34 32
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
4.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 0:0 15 4 7 4 11 - 11 19
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
2.
Бенфика
 0:0 15 11 2 2 25 - 5 35
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 0:0 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Нунеш Жоау уходит с поля. Фернандеш Вашку выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Тейшейра Жоау II сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Витория Стивен бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Витория Стивен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Beni получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Шавиш 58% (69)
    X 32.8% (39)
    Каза Пиа 9.2% (11)
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    Где смотреть матч Шавиш 1:0 Каза Пиа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 1:0 Каза Пиа

    Исход игры
    Шавиш
    58% (69)
    Ничья
    32.8% (39)
    Каза Пиа
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.22% (29)
    Меньше
    74.78% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Шавиш
    34.5% (41)
    1:1 Ничья
    28.6% (34)
    2:1 Шавиш
    17.6% (21)
    0:1 Каза Пиа
    4.2% (5)
    1:2 Каза Пиа
    3.4% (4)
    2:0 Шавиш
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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