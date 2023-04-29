Тур: 30. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра.
0'
21' Желтая карточкаBeni
33' Желтая карточкаВитория Стивен
1:0
42' ГолВитория Стивен
50' Желтая карточкаГодвин Савиур
66' Желтая карточкаСома Юки
73' Желтая карточкаНето Анжело
88' Желтая карточкаПедру Жоау II
90' Желтая карточкаОбиора Нванкво
90'+5
Ход матча
21'
33'
42'
50'
66'
71'
73'
86'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Понк
Карлуш
17
Абасс
Исса
16
Euller
II
20
Жуниньо
VI
42
Соарес
Лукас
80
Beni
24
Сома
Юки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Euller IIПолузащитник
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
-
80 BeniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 КукаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Шавиш
Каза Пиа
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витория Стивен
|7 (5)
|0.23
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.2
|Жуниньо VI
|4
|0.13
|Абасс Исса
|4
|0.13
|Тейшейра Жоау II
|3 (1)
|0.1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.03
|Jony Arriba
|1
|0.03
|Euller II
|1
|0.03
|Алвес Даниэль
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|6
|0.2
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.13
|Годвин Савиур
|3
|0.1
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.1
|Нето Анжело
|2
|0.07
|Сома Юки
|2
|0.07
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.03
|Кунимото Такахиро
|1
|0.03
|Варела Фернанду
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Антуан Карнеджи
|1
|0.03
|Болгадо Леонардо
|1
|0.03
|Пинту Диогу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|14
|1
|Тейшейра Жоау II
|7
|1
|Монте Нелсон
|7
|0
|Витория Стивен
|5
|1
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Понк Карлуш
|5
|0
|Euller II
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Обиора Нванкво
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Нето Анжело
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|6
|1
|Годвин Савиур
|7
|0
|Соарес Лукас
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Beni
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Сома Юки
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|1
|Варела Фернанду
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Leonardo Lelo
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
8
5
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Каза Пиа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
12
9
Шавиш
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Каза Пиа
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
16
Волевые поражения
20
14
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
6
35%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
2
12%
2
14%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
13
14
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
5
38%
5
36%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
1
6%
5
33%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Забито
30
28
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
7
23%
5
18%
31-45
4
13%
5
18%
46-60
7
23%
7
25%
61-75
7
23%
4
14%
76-90
Пропущено
34
33
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
5
15%
2
6%
1-15
8
24%
1
3%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
9
26%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2
Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каза Пиа - Шавиш 1:2
Каза Пиа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1
Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0
Результаты матчей
Шавиш
Каза Пиа
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Каза Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
411
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1713
822
822
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|24
|3
|3
|69 - 17
|75
|2.
|30
|23
|2
|5
|66 - 25
|71
|3.
|29
|22
|4
|3
|62 - 19
|70
|4.
|29
|19
|4
|6
|59 - 27
|61
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|29
|13
|3
|13
|33 - 37
|42
|8.
|30
|10
|10
|10
|30 - 34
|40
|9.
|30
|11
|6
|13
|33 - 32
|39
|10.
|30
|11
|6
|13
|27 - 34
|39
|11.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|12.
|29
|10
|7
|12
|36 - 48
|37
|13.
|30
|10
|3
|17
|23 - 39
|33
|14.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|26 - 34
|32
|15.
|29
|7
|4
|18
|23 - 45
|25
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|30
|5
|5
|20
|23 - 52
|20
|18.
|29
|3
|7
|19
|19 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|14
|12
|0
|2
|38 - 10
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|4.
|14
|11
|1
|2
|36 - 8
|34
|5.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|8.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|9.
|15
|7
|5
|3
|21 - 20
|26
|10.
|15
|6
|3
|6
|15 - 14
|21
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|13.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|11 - 11
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|17 - 17
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|14
|4
|2
|8
|12 - 23
|14
|17.
|15
|2
|5
|8
|14 - 27
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|2.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|25 - 5
|35
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|11.
|0:0
|15
|4
|1
|10
|15 - 23
|13
|12.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|15
|4
|0
|11
|10 - 25
|12
|15.
|15
|3
|2
|10
|11 - 22
|11
|16.
|14
|3
|2
|9
|15 - 28
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|14
|1
|2
|11
|5 - 18
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 1:0 Каза Пиа
Исход игры
Шавиш
58% (69)
Ничья
32.8% (39)
Каза Пиа
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
25.22% (29)
Меньше
74.78% (86)
Обе команды забьют
Да
54.78% (63)
Нет
45.22% (52)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
34.5% (41)
1:1 Ничья
28.6% (34)
2:1 Шавиш
17.6% (21)
0:1 Каза Пиа
4.2% (5)
1:2 Каза Пиа
3.4% (4)
2:0 Шавиш
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!