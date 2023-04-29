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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Жил Висенте
0:2
Конец матча
Бенфика
0'
58' Желтая карточка
Карраса Моура
0:1
73' Гол
Шикинью Франциску
78' Желтая карточка
Влаходимос Одиссеас
82' Желтая карточка
Ruben
0:2
86' Пенальти
Гримальдо Алехандро
90' Желтая карточка
Родригес Фелипе
90' Желтая карточка
Depu
90'+7

Ход матча

58'
Карраса Моура
 
61'
 
Гуэдеш Гонсалу
Мариу Жоау
62'
 
Жилберто Жуниор
Нерес Давид
64'
Ауашерия Билель
Босельи Хуан
 
65'
Фудзимото Канья
Тиба Педру
 
72'
 
Шикинью Франциску
Флорентину
72'
 
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
73'
0:1
Шикинью Франциску
(Эурснес Фредрик)
78'
 
Влаходимос Одиссеас
80'
Depu
Абурджания Георгий
 
82'
Ruben
 
86'
0:2
Гримальдо Алехандро
89'
 
Родригес Фелипе
Невеш Жоау
90'
 
Родригес Фелипе
90'
Depu
 
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42
Эндрю
15
Карраса
Моура
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
25
Тиба
Педру
20
Босельи
Хуан
9
Франсиско
Мартинес
99
Влаходимос
Одиссеас
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Жил Висенте
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Бенфика

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

18 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КП
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.43
0.73

Среднее время на гол

210
123

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.36
2.29

Среднее время на гол

38
39

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.33

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

55
67

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (2) 0.43
Мурило Коста 4 (1) 0.13
Карвалью Витор 3 0.1
Алипур Али 2 0.07
Араужу Томаш 1 0.03
Босельи Хуан 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Карраса Моура 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Буэно Матеус 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.57
Рамуш Гонсалу 17 0.57
Нерес Давид 6 0.2
Силва Рафа 6 0.2
Муса Петар 5 0.17
Гримальдо Алехандро 3 (1) 0.1
Силва Антониу 3 0.1
Жилберто Жуниор 2 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.03
Бах Александр 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 9 1
Марин Адриан 4 1
Абурджания Георгий 5 0
Араужу Томаш 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Тиба Педру 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Рубен Мигель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Карраса Моура 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Гомес Энрике 2 0
Эндрю 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Depu 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 9 1
Силва Рафа 6 0
Мариу Жоау 4 1
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Гримальдо Алехандро 4 0
Силва Антониу 4 0
Зидан Энцо 3 0
Родригес Фелипе II 2 0
Влаходимос Одиссеас 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бенфика
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
0
Жил Висенте
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Бенфика
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

5
11

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

10
42
Жил Висенте
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Бенфика
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

8
11

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

15
42

Голы по времени матча

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
3
27%
3
11%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
45%
6
22%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Забито

14
42
6 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
1
7%
7
17%
1-15
4
29%
3
7%
16-30
1
7%
13
31%
31-45
4
29%
4
10%
46-60
2
14%
4
10%
61-75
2
14%
11
26%
76-90

Пропущено

24
14
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
5
21%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
6
25%
2
14%
31-45
6
25%
3
21%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
1
4%
3
21%
76-90

Забито

25
69
11 В 1-м тайме 34
14 Во 2-м тайме 35
7 Забивали первыми 23
13 Не забивали 4
1
4%
10
14%
1-15
6
24%
8
12%
16-30
4
16%
16
23%
31-45
5
20%
9
13%
46-60
2
8%
9
13%
61-75
7
28%
17
25%
76-90

Пропущено

37
19
21 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
20 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 11
6
16%
3
16%
1-15
6
16%
3
16%
16-30
9
24%
3
16%
31-45
6
16%
3
16%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
5
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2
Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Бенфика

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
8
7
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
27
3
7
23
1.5
20
10
1
29
2.5
14
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 30 25 2 3 71 - 17 77
2.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
3.
Порту
 29 22 4 3 62 - 19 70
4.
Спортинг Л
 29 19 4 6 59 - 27 61
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 29 13 3 13 33 - 37 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
10.
Каза Пиа
 30 11 6 13 27 - 34 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 29 10 7 12 36 - 48 37
13.
Портимоненсе
 30 10 3 17 23 - 39 33
14.
Жил Висенте
 30 8 7 15 26 - 36 31
15.
Эшторил
 29 7 4 18 23 - 45 25
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 29 3 7 19 19 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 14 12 0 2 38 - 10 36
3.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
4.
Спортинг Л
 14 11 1 2 36 - 8 34
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 15 6 3 6 15 - 14 21
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 14 4 2 8 12 - 23 14
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 14 4 2 8 15 - 24 14
11.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
12.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Портимоненсе
 15 4 0 11 10 - 25 12
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Боавишта
 14 3 2 9 15 - 28 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 14 1 2 11 5 - 18 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 15 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 61'
      Мариу Жоау уходит с поля. Гуэдеш Гонсалу выходит вместо него
    • Желтая карточка
      58'
      Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Жил Висенте 0% (0)
    X 0% (0)
    Бенфика 100% (120)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 0:2 Бенфика

    Исход игры
    Жил Висенте
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    100% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    34.48% (40)
    Нет
    65.52% (76)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    45% (54)
    1:2 Бенфика
    23.3% (28)
    0:1 Бенфика
    10.8% (13)
    1:3 Бенфика
    8.3% (10)
    0:3 Бенфика
    7.5% (9)
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