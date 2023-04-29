Тур: 30. Стадион: Municipal de Barcelos.
0:2
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаКарраса Моура
0:1
73' ГолШикинью Франциску
78' Желтая карточкаВлаходимос Одиссеас
82' Желтая карточкаRuben
0:2
86' ПенальтиГримальдо Алехандро
90' Желтая карточкаРодригес Фелипе
90' Желтая карточкаDepu
90'+7
Ход матча
58'
73'
82'
86'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
25
Тиба
Педру
20
Босельи
Хуан
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Depu
-
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Жил Висенте
Бенфика
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
18 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.43
0.73
Среднее время на гол
210
123
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2.36
2.29
Среднее время на гол
38
39
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.33
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
55
67
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|0.43
|Мурило Коста
|4 (1)
|0.13
|Карвалью Витор
|3
|0.1
|Алипур Али
|2
|0.07
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Босельи Хуан
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Карраса Моура
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.57
|Рамуш Гонсалу
|17
|0.57
|Нерес Давид
|6
|0.2
|Силва Рафа
|6
|0.2
|Муса Петар
|5
|0.17
|Гримальдо Алехандро
|3 (1)
|0.1
|Силва Антониу
|3
|0.1
|Жилберто Жуниор
|2
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Бах Александр
|1
|0.03
|Зидан Энцо
|1
|0.03
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Отаменди Николас
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|1
|0.03
|Дракслер Юлиан
|1
|0.03
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|9
|1
|Марин Адриан
|4
|1
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Рубен Мигель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Карраса Моура
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
|Depu
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|9
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|1
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Флорентину
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Гримальдо Алехандро
|4
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Влаходимос Одиссеас
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Бенфика
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
0
Жил Висенте
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Бенфика
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
5
11
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
10
42
Жил Висенте
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Бенфика
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Сухие победы
8
11
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
15
42
Голы по времени матча
Забито
11
27
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
3
27%
3
11%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
45%
6
22%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90
Забито
14
42
6 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
1
7%
7
17%
1-15
4
29%
3
7%
16-30
1
7%
13
31%
31-45
4
29%
4
10%
46-60
2
14%
4
10%
61-75
2
14%
11
26%
76-90
Пропущено
24
14
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 8
5
21%
2
14%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
6
25%
2
14%
31-45
6
25%
3
21%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
1
4%
3
21%
76-90
Забито
25
69
11 В 1-м тайме 34
14 Во 2-м тайме 35
7 Забивали первыми 23
13 Не забивали 4
1
4%
10
14%
1-15
6
24%
8
12%
16-30
4
16%
16
23%
31-45
5
20%
9
13%
46-60
2
8%
9
13%
61-75
7
28%
17
25%
76-90
Пропущено
37
19
21 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
20 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 11
6
16%
3
16%
1-15
6
16%
3
16%
16-30
9
24%
3
16%
31-45
6
16%
3
16%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
5
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2
Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Бенфика
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
312
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
411
87
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
273
723
2010
129
1416
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|15 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:2 Бенфика
Исход игры
Жил Висенте
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (120)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
34.48% (40)
Нет
65.52% (76)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
45% (54)
1:2 Бенфика
23.3% (28)
0:1 Бенфика
10.8% (13)
1:3 Бенфика
8.3% (10)
0:3 Бенфика
7.5% (9)
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