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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Хельсинборг
2:1
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
12' Пенальти
Линдберг Юлиус
22' Желтая карточка
Хелльборг Адам
30' Желтая карточка
Бинаку Эгзон
1:1
39' Гол
Benjamin Acquah
45' Желтая карточка
Philip Reinhold
55' Желтая карточка
Хольст Фредерик
2:1
76' Гол
Amar Muhsin
90' Желтая карточка
Benjamin Acquah
90'+6
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
4
Рогне
Томас
2
Philip
Reinhold
13
Лупер
Вильгельм
25
Хелльборг
Адам
27
Benjamin
Acquah
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
10
Йенссон
Расмус
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
2
Бинаку
Эгзон
11
Линдберг
Юлиус
7
Оберг
Йоаким
8
Александерссон
Виктор
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Gustav
Lundgren
Хельсинборг
4-4-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
ГАИС

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
3:1
КШ
2:1
А
1:3
А
1:1
А
1:3
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
0:1
А
1:4
А
0:3
А
1:0

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.67

Среднее время на гол

81
54

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.56
0.8

Среднее время на гол

162
112

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

0.84
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

106
74

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 1 0.2
Benjamin Acquah 1 0.2
Ervin Gigovac 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 4 (1) 0.8
Селик Мерван 1 0.2
Gustav Lundgren 1 0.2
Хольмстрём Александр Аль 1 0.2
Фрайди Ричард 1 0.2
Robin Frej 1 0.2
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 3 0
Philip Reinhold 2 0
Benjamin Acquah 2 0
Хольст Фредерик 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинаку Эгзон 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Селик Мерван 1 0
Норен Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ГАИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Хельсинборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1
Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0
ГАИС
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1
ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0 ГАИС - Энгельхолмс 2:1 Оскаршамнс АИК - ГАИС 0:1

Результаты матчей

Хельсинборг
ГАИС

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Утсиктенс
 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
14.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
16.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
ГАИС Линдберг Юлиус 4
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Утсиктенс Erik Westermark 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Philip Rejnhold получил желтую карточку от судьи
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