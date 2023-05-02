Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
0:1
12' ПенальтиЛиндберг Юлиус
22' Желтая карточкаХелльборг Адам
30' Желтая карточкаБинаку Эгзон
1:1
39' ГолBenjamin Acquah
45' Желтая карточкаPhilip Reinhold
55' Желтая карточкаХольст Фредерик
2:1
76' ГолAmar Muhsin
90' Желтая карточкаBenjamin Acquah
90'+6
Ход матча
12'
0:1
22'
30'
39'
1:1
45'
55'
76'
2:1
90'
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикПолузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Селик МерванНападающий
-
12 Robin Frej
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Хельсинборг
ГАИС
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.67
Среднее время на гол
81
54
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.56
0.8
Среднее время на гол
162
112
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
0.84
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
106
74
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|1
|0.2
|Benjamin Acquah
|1
|0.2
|Ervin Gigovac
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|4 (1)
|0.8
|Селик Мерван
|1
|0.2
|Gustav Lundgren
|1
|0.2
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.2
|Фрайди Ричард
|1
|0.2
|Robin Frej
|1
|0.2
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Philip Reinhold
|2
|0
|Benjamin Acquah
|2
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бинаку Эгзон
|2
|0
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ГАИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Хельсинборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1
Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0
ГАИС
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1
ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0 ГАИС - Энгельхолмс 2:1 Оскаршамнс АИК - ГАИС 0:1
Результаты матчей
Хельсинборг
ГАИС
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
32
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|4
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|Утсиктенс
|Erik Westermark
|3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3