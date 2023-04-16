Тур: 23. Стадион: Газовик.
0:0
Первый тайм: 10'
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Перес
Матиас
80
Марин
Джимми
12
Митай
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Оренбург
Локомотив Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
102
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.61
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.26
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.22
|Аюпов Тимур
|4
|0.17
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.09
|Ковалёв Юрий
|2
|0.09
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.09
|Башич Иван
|2
|0.09
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Перес Матиас
|1
|0.04
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|6 (4)
|0.26
|Дзюба Артём
|6
|0.26
|Игнатьев Иван
|4
|0.17
|Баринов Дмитрий
|2
|0.09
|Камано Франсуа
|2
|0.09
|Марадишвили Константин
|2
|0.09
|Изидор Вильсон
|2
|0.09
|Керк Джирано
|2
|0.09
|Карпукас Артём
|1
|0.04
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Перес Матиас
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магкеев Станислав
|5
|1
|Ненахов Максим
|3
|2
|Баринов Дмитрий
|4
|1
|Миранчук Антон
|4
|0
|Тикнизян Наир
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Карпукас Артём
|3
|0
|Смольников Игорь
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Локомотив Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
1
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
28
13
Волевые поражения
7
11
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Локомотив Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
33
14
Волевые поражения
13
12
Голы по времени матча
Забито
30
13
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
3
10%
2
15%
1-15
8
27%
3
23%
16-30
6
20%
3
23%
31-45
6
20%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
3
10%
2
15%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
12
63%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Пропущено
29
21
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
8
28%
4
19%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
6
29%
61-75
4
14%
2
10%
76-90
Забито
44
31
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
4
9%
5
16%
1-15
10
23%
5
16%
16-30
9
20%
5
16%
31-45
10
23%
5
16%
46-60
8
18%
2
6%
61-75
3
7%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
42
40
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
9
21%
4
10%
1-15
7
17%
4
10%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
6
14%
2
5%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
8
19%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4
Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1
Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1
Результаты матчей
Оренбург
Локомотив Москва
Точный счет
2:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
56
29
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
38
47
110
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
166
139
814
616
517
418
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|50 - 28
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|42 - 21
|44
|5.
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|42 - 30
|39
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|49 - 36
|38
|7.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|8.
|0:0 Заявка
|23
|10
|4
|9
|43 - 43
|34
|9.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|32 - 43
|31
|10.
|0:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|32 - 39
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 37
|25
|12.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 33
|25
|13.
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|25 - 47
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|19 - 50
|14
|16.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 13
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|6.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 20
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|7.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
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|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Оренбург
20.7% (31)
Ничья
38.7% (58)
Локомотив Москва
40.7% (61)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (46)
1:2 Локомотив Москва
20% (30)
2:2 Ничья
6% (9)
2:1 Оренбург
6% (9)
0:1 Локомотив Москва
4% (6)
1:3 Локомотив Москва
3.3% (5)
1:0 Оренбург
2.7% (4)
0:2 Локомотив Москва
2% (3)
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