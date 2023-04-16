Первый тайм

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Максим Глушенков!

Дзюба отдал передачу в зону левого инсайда на Камано, тот выполнил прострел, а Глушенков низом поразил ближний угол.

9' Главный арбитр Василий Казарцев разъяснил Артёму Дзюбе, почему назначил штрафной для "Оренбурга" в глубине поля. Последовала подача хозяев со стандарта, и Матиас Перес головой пробил мимо правого угла.

8' С левого фланга короткими передачами провели атаку только что южноуральцы, в итоге опасной ситуации не возникло, и мяч оказался в руках Ильи Лантратова.

7' С левой стороны летела подача у "Локомотива", а Дзюба не смог пробить по воротам. Далее оренбуржцы устроили контратаку, и с правого полуфланга Воробьёв ударил рядом с дальним нижним углом.

6' "Локомотив" в прошлом туре прервал свою победную серию, проиграв "Зениту". А "Оренбург" в понедельник упустил дома преимущество 2:0 над "Ростовом", в итоге сыграв вничью.

5' Максиму Ненахову же потребовалась помощь от врачебной бригады. Первая медицинская пауза в матче.