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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 10'
Локомотив Москва
0'
4' Желтая карточка
Марин Джимми
Интервью Михаила Галактионова пе...
Интервью Марцела Лички перед мат...

Ход матча

4'
Марин Джимми
 
Прогнозы 148
Оренбург 20.9% (31)
X 37.8% (56)
Локомотив Москва 41.2% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Локомотив Москва
2.90
4.00
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
11
Стаматов
Матео
3
Сиваков
Михаил
15
Гойкович
Ренато
19
Эктов
Александр
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
22
Перес
Матиас
23
Вера
Лукас
Габриэль
13
Обухов
Владимир
80
Марин
Джимми
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
4
Магкеев
Станислав
59
Погостнов
Егор
71
Тикнизян
Наир
25
Камано
Франсуа
93
Карпукас
Артём
15
Глушенков
Максим
6
Баринов
Дмитрий
12
Митай
Марио
7
Дзюба
Артём
Оренбург
4-3-3
Локомотив Москва
4-5-1

История личных встреч

Оренбург
Локомотив Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
102

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.61
Марин Джимми 6 (1) 0.26
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.22
Аюпов Тимур 4 0.17
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.09
Ковалёв Юрий 2 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.09
Башич Иван 2 0.09
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Обухов Владимир 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 6 (4) 0.26
Дзюба Артём 6 0.26
Игнатьев Иван 4 0.17
Баринов Дмитрий 2 0.09
Камано Франсуа 2 0.09
Марадишвили Константин 2 0.09
Изидор Вильсон 2 0.09
Керк Джирано 2 0.09
Карпукас Артём 1 0.04
Пиняев Сергей 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Аюпов Тимур 6 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Стаматов Матео 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Перес Матиас 2 0
Обухов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 5 1
Ненахов Максим 3 2
Баринов Дмитрий 4 1
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Карпукас Артём 3 0
Смольников Игорь 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Погостнов Егор 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Локомотив Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
1
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

7
11
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Локомотив Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

33
14

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

30
13
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
3
10%
2
15%
1-15
8
27%
3
23%
16-30
6
20%
3
23%
31-45
6
20%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
3
10%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
12
63%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

29
21
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
8
28%
4
19%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
6
29%
61-75
4
14%
2
10%
76-90

Забито

44
31
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
4
9%
5
16%
1-15
10
23%
5
16%
16-30
9
20%
5
16%
31-45
10
23%
5
16%
46-60
8
18%
2
6%
61-75
3
7%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

42
40
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
9
21%
4
10%
1-15
7
17%
4
10%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
6
14%
2
5%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
8
19%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4
Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1
Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

Оренбург
Локомотив Москва

Точный счет

2:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
4
7
5
6
2.5
2
9
3
8
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
16
6
13
9
1.5
8
14
6
16
2.5
5
17
4
18
3.5
2
20
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
8.
Оренбург
 0:0 Заявка 23 10 4 9 43 - 43 34
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 23 7 5 11 32 - 39 26
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
Оренбург
 0:0 Заявка 12 8 3 1 30 - 13 27
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
5.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
4.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
5.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Максим Глушенков!
    Дзюба отдал передачу в зону левого инсайда на Камано, тот выполнил прострел, а Глушенков низом поразил ближний угол.
  • Опасный момент
    9'
    Главный арбитр Василий Казарцев разъяснил Артёму Дзюбе, почему назначил штрафной для "Оренбурга" в глубине поля. Последовала подача хозяев со стандарта, и Матиас Перес головой пробил мимо правого угла.
  • 8'
    С левого фланга короткими передачами провели атаку только что южноуральцы, в итоге опасной ситуации не возникло, и мяч оказался в руках Ильи Лантратова.
  • Опасный момент
    7'
    С левой стороны летела подача у "Локомотива", а Дзюба не смог пробить по воротам. Далее оренбуржцы устроили контратаку, и с правого полуфланга Воробьёв ударил рядом с дальним нижним углом.
  • 6'
    "Локомотив" в прошлом туре прервал свою победную серию, проиграв "Зениту". А "Оренбург" в понедельник упустил дома преимущество 2:0 над "Ростовом", в итоге сыграв вничью.
  • Травма, повреждение
    5'
    Максиму Ненахову же потребовалась помощь от врачебной бригады. Первая медицинская пауза в матче.
  • Желтая карточка
    4'
    У Марина уже есть жёлтая карточка. В центральной трети поля ближе к одному из флангов он срубил в подкате владевшего мячом Ненахова.
  • 3'
    Едва не вышел вперёд "Оренбург" на второй минуте встречи. Надо быть начеку всё время защитникам московского "Локомотива".
  • Опасный момент
    2'
    ОПАСНО КАК! Джимми Марин замыкал ногой с лёта подачу с левого края и запустил мяч гораздо выше створа!
  • 2'
    По левому флангу пытался проскочить Воробьёв, но Карпукас вовремя вытунлся в подкате и выбил мяч за боковую.
  • 1'
    "Локомотив" сегодня играет в полностью белой форме, не считая узких красных и зелёных полос на некоторых элементах амуниции. У "Оренбурга", в свою очередь, практически вся экипировка синего цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Глушенков Максим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Марин Джимми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Оренбург
20.7% (31)
Ничья
38.7% (58)
Локомотив Москва
40.7% (61)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.7% (46)
1:2 Локомотив Москва
20% (30)
2:2 Ничья
6% (9)
2:1 Оренбург
6% (9)
0:1 Локомотив Москва
4% (6)
1:3 Локомотив Москва
3.3% (5)
1:0 Оренбург
2.7% (4)
0:2 Локомотив Москва
2% (3)
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