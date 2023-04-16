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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Факел
0:1
Перерыв
Ахмат
0'
0:1
15' Гол
Тимофеев Артём
28' Желтая карточка
Квеквескири Ираклий
Интервью Дмитрия Пятибратова пер...

Ход матча

11'
 
Нижич Зоран
Шатара Милош
15'
0:1
Тимофеев Артём
28'
Квеквескири Ираклий
 
Прогнозы 144
Факел 23.6% (34)
X 40.3% (58)
Ахмат 36.1% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Факел
Ничья
Ахмат
7.00
3.80
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Свинов
Илья
47
Божин
Сергей
85
Морозов
Евгений
15
Суслов
Кирилл
2
Черов
Василий
23
Якимов
Вячеслав
7
Акбашев
Роман
33
Квеквескири
Ираклий
10
Альшин
Ильнур
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
15
Семёнов
Андрей
5
Шатара
Милош
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
11
Садулаев
Лечи
18
Камилов
Владислав
59
Харин
Евгений
13
Конате
Мохамед
II
Факел
3-5-2
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Факел
Ахмат

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
3:3
К
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 6 (3) 0.26
Максимов Максим 4 0.17
Акбашев Роман 3 0.13
Квеквескири Ираклий 3 0.13
Аппаев Хызыр 2 0.09
Дашаев Аслан 2 0.09
Морозов Евгений 2 0.09
Альшин Ильнур 1 0.04
Божин Сергей 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.3
Тимофеев Артём 7 0.3
Бериша Бернард 5 (2) 0.22
Харин Евгений 4 0.17
Швец Антон 2 0.09
Трошечкин Александр 2 0.09
Садулаев Лечи 2 0.09
Ильин Владимир 2 0.09
Олейников Иван 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Агаларов Гамид 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Аппаев Хызыр 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Калинин Игорь 3 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 8 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Тимофеев Артём 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Карапузов Владислав 3 0
Семёнов Андрей 2 0
Нижич Зоран 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Ильин Владимир 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ахмат
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

13
6
Факел
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

4
11
Факел
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ахмат
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
11%
4
21%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
6
38%
4
24%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
2
12%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
30%
4
29%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
4
33%
61-75
5
21%
3
25%
76-90

Забито

28
33
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
18%
8
24%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
8
29%
9
27%
31-45
5
18%
5
15%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
5
18%
5
15%
76-90

Пропущено

40
29
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 17
1
3%
1
3%
1-15
8
20%
7
24%
16-30
9
23%
4
14%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
8
20%
8
28%
61-75
8
20%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0
Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3
Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2

Результаты матчей

Факел
Ахмат

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Факел
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
7
15
1.5
11
11
3
19
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Ахмат
 1:0 Заявка 23 12 3 8 34 - 29 39
6.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
7.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 0:1 Заявка 23 2 11 10 27 - 42 17
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
5.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 1:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
11.
Факел
 0:1 Заявка 12 2 7 3 17 - 18 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 1:0 Заявка 12 7 1 4 20 - 17 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 0:1 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
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Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    И звучит свисток на перерыв. После первого тайма "Ахмат" ведет в счете - 1:0, но "Факел" смотрелся вполне прилично и тоже мог отличиться. Через 15 минут продолжим игру, не переключайтесь!
  • 45'
    Марков сумел отклеиться от Нижича, и головой пробил по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Крайне сильный и неудачный удар мы увидели. 
  • 45'
    "Факел" здорово в первом тайме атакует, много владеет мячом, но буквально немного не хватает команде, чтобы забить гол в ворота соперника.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты рефери добавляет.
  • 44'
    Шелия успевает сейчас сыграть на выходе и опередить Аппаева, который уже заносил ногу для удара и был готов пробить по рамке. Но кипер в этой ситуации оказался проворнее.
  • 42'
    Конате оттеснил Божина от мяча, но тот успел сыграть на Свинова, который чуть выше из рамки и вынес сферу за пределы футбольного газона.
  • 41'
    Нет, "ВАР" нет определяет пенальти, рефери тоже не идет смотреть момент. Не было у Божина выхода, кроме как сыграть рукой. В противном случае он мог получить травму, падая на газон. 
  • Судья
    40'
    Упал перед своей штрафной сейчас Божин. В итоге уже прокидывал мяч мимо него Конате, но, катясь по газону, подыграл себе рукой защитник "Факела". Судьи просматривают эпизод на предмет 11-метрового удара. 
  • 38'
    Фанаты "Факела" активно гонят свой коллектив вперед. Отбивается воронежская команда после подачи Швеца с левого края сейчас. Но атака останется за грозненцами.
  • Угловой
    37'
    Снова угловой не принес ничего интересного у ворот "Ахмата". На стандартах внимательно играют грозненцы, но их вратарю приходится попотеть в первом тайме в рамке.
  • Опасный момент
    36'
    МОМЕНТ! Шелия! В красивом прыжке он сейчас спасает свой коллектив. Пробивает с 23-х метров по воротам соперника Квеквескири, и до снаряда успевает добраться вратарь "Ахмата"!
  • 35'
    Марков получил мяч на правом краю штрафной, и едет у него нога следом. Мяч в итоге достается соперникам, которые выбивают сферу подальше от рамки.
  • Фол, нарушение
    33'
    И снова Конате буквально налетает на Божина. До мяча он не добирается, зато падает на газон так, что чудом не отбивает ногу сопернику.
  • 32'
    Черов с правого края выполнил передачу на Маркова. Тот обработал мяч, после чего с разворота пробил намного левее цели. Было крайне неудачно!
  • Фол, нарушение
    31'
    Полчаса отыграли соперники. Конате прихватывает Морозова за футболку. Новый фол со стороны игрока "Ахмата" фиксирует главный арбитр.
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    • Опасный момент
      30'
      Морозов пробил с 22-х метров по воротам соперника, но попал в голову защитнику "Ахмата". Удается Уциеву доработать в обороне и избежать углового.
    • Желтая карточка
      28'
      Квеквескири получает сейчас карточку желтого цвета. Отложенный штраф за фол против Тимофеева на подступах к своей штрафной площадке.
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТИЩЕ! Швец получил сейчас мяч от Тимофеева, после чего нанес выстрел в правую "девятку". Мяч рядом со стойкой пролетел, едва не оказавшись в сетке!
    • 26'
      Неудачно угловой подает в этой ситуации "Факел". Устремляются вперед футболисты "Ахмата". Камилов теряет мяч у боковой линии, упуская мяч за пределы поля.
    • Угловой
      25'
      Снова Черов простреливает мяч в штрафную "Ахмата". Мяч попадает в защитника "Ахмата" и улетает за лицевую линию, на угловой. Подадут корнер справа хозяева.
    • Фол, нарушение
      24'
      Конате сейчас фолит на фланге против Морозова. Подача "огнеопасных" с левого края в центр штрафной - голкипер играет на выходе, выбивая мяч подальше от рамки. 
    • 22'
      Акбашев в итоге с партнером разыграл мяч накоротке, после чего выполнил навес на дальнюю штангу. Мяч достался игрокам грозненского коллектива.
    • Угловой
      21'
      Квеквескири с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу. После рикошета мяч едва не влетел в сетку. За лицевую линию мяч в итоге улетел.
    • 20'
      Пытается тут же отыграться "Факел", но продолжает владеть на поле инициативой грозненский коллектив, надеясь на второй гол.
    • Фол, нарушение
      18'
      Садулаев получил удар по ногам сейчас от Акбашева, который обходится без карточки. Фол был, честно говоря, на "горчичник". Но рефери принимает решение обойтись только устными внушениями. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Получил повреждение игрок "Ахмата", но, получив соответствующую медицинскую помощь от медицинской бригады, вернулся на футбольное поле. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТИМОФЕЕВ! 0:1!
      Ошибается голкипер хозяев после подачи Садулаева с правого края штрафной, врезаясь в Тимофеева, которому удается пробить по рамке противника и направить сферу в сетку. 
    • 15'
      15 минут отыграли оппоненты. Аппаев с левого края выполнял передачу в штрафную "Ахмата" . Шелия шикарно действовал на выходе, забрав мяч в перчатки. 
    • 14'
      Аппаев с дальней дистанции нанес удар по воротам соперника нанести. Мяч полетел намного выше перекладины. Попытка отличиться была неплохой.
    • 13'
      Хорошая поддержка сегодня у "Факела", этот факт стоит признать. Игроки воронежского коллектива владеют инициативой на поле, а оппонент пока отбивается. 
    • 11'
      Харин двигался по левому флангу к воротам соперника. Последовал заброс от игрока на ближнюю штангу, но там уверенно сыграл на выходе голкипер.
    • Замена
      10'
      Нижич выходит на поле вместо Шатары. Вынужденного характера эта ротация. Печально, что так быстро приходится менять игрока наставнику воронежцев. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Аппаев в атаке снова правила нарушает. Роняет он на газон Шатару, который пока не может встречу продолжить. Какие-то проблемы у него с коленом.
    • 8'
      Уже сегодня вечером нас ждет центральный матч тура, в котором сыграют "Ростов" и питерский "Зенит". Каждому из соперников нужно побеждать, но питерцам, несущимся к чемпионскому титулу, конечно, это нужно больше.
    • Угловой
      7'
      Подача с левого края в штрафную последовала. Бодин с 11-метровой отметки слету пробивал по воротам соперника, но мяч направил значительно левее цели.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Акбашев сейчас с левого края штрафной, положив корпус, пробил в ближний угол. Шелия спасает свой коллектив, отбивая мяч на угловой.
    • 4'
      Аппаев в борьбе с соперниками сумел заработать аут для своего клуба на правом фланге. Воронежская команда активно давит на ворота соперника, и стоит отметить этот факт. 
    • 3'
      Альшин пытался продраться к воротам соперника. С левого края простреливал он мяч в район 11-метровой отметки, и на выходе сыграл голкипер "Ахмата", забравший сферу в сетку.
    • 2'
      Футболисты "Факела" вышли на поле в белых футболках и синих трусах, а игроки "Ахмата" вышли на футбольный газон в зелено-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Воронеже стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      Квеквескири Ираклий получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Садулаев Лечи сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Тимофеев Артём бьет в цель!
    • 10'
      Шатара Милош уходит с поля. Нижич Зоран выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:1 Ахмат

    Исход игры
    Факел
    23.6% (34)
    Ничья
    40.3% (58)
    Ахмат
    36.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (42)
    Меньше
    64.71% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (46)
    1:2 Ахмат
    16% (23)
    0:1 Ахмат
    12.5% (18)
    2:1 Факел
    6.9% (10)
    1:0 Факел
    5.6% (8)
    2:2 Ничья
    4.2% (6)
    0:2 Ахмат
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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