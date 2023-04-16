Нет, "ВАР" нет определяет пенальти, рефери тоже не идет смотреть момент. Не было у Божина выхода, кроме как сыграть рукой. В противном случае он мог получить травму, падая на газон.

Конате оттеснил Божина от мяча, но тот успел сыграть на Свинова, который чуть выше из рамки и вынес сферу за пределы футбольного газона.

Шелия успевает сейчас сыграть на выходе и опередить Аппаева, который уже заносил ногу для удара и был готов пробить по рамке. Но кипер в этой ситуации оказался проворнее.

"Факел" здорово в первом тайме атакует, много владеет мячом, но буквально немного не хватает команде, чтобы забить гол в ворота соперника.

Марков сумел отклеиться от Нижича, и головой пробил по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше цели. Крайне сильный и неудачный удар мы увидели.

И звучит свисток на перерыв. После первого тайма "Ахмат" ведет в счете - 1:0, но "Факел" смотрелся вполне прилично и тоже мог отличиться. Через 15 минут продолжим игру, не переключайтесь!

Полчаса отыграли соперники. Конате прихватывает Морозова за футболку. Новый фол со стороны игрока "Ахмата" фиксирует главный арбитр.

Черов с правого края выполнил передачу на Маркова. Тот обработал мяч, после чего с разворота пробил намного левее цели. Было крайне неудачно!

И снова Конате буквально налетает на Божина. До мяча он не добирается, зато падает на газон так, что чудом не отбивает ногу сопернику.

Марков получил мяч на правом краю штрафной, и едет у него нога следом. Мяч в итоге достается соперникам, которые выбивают сферу подальше от рамки.

МОМЕНТ! Шелия! В красивом прыжке он сейчас спасает свой коллектив. Пробивает с 23-х метров по воротам соперника Квеквескири, и до снаряда успевает добраться вратарь "Ахмата"!

Снова угловой не принес ничего интересного у ворот "Ахмата". На стандартах внимательно играют грозненцы, но их вратарю приходится попотеть в первом тайме в рамке.

Фанаты "Факела" активно гонят свой коллектив вперед. Отбивается воронежская команда после подачи Швеца с левого края сейчас. Но атака останется за грозненцами.

Упал перед своей штрафной сейчас Божин. В итоге уже прокидывал мяч мимо него Конате, но, катясь по газону, подыграл себе рукой защитник "Факела". Судьи просматривают эпизод на предмет 11-метрового удара.

30' Морозов пробил с 22-х метров по воротам соперника, но попал в голову защитнику "Ахмата". Удается Уциеву доработать в обороне и избежать углового.

28' Квеквескири получает сейчас карточку желтого цвета. Отложенный штраф за фол против Тимофеева на подступах к своей штрафной площадке.

27' МОМЕНТИЩЕ! Швец получил сейчас мяч от Тимофеева, после чего нанес выстрел в правую "девятку". Мяч рядом со стойкой пролетел, едва не оказавшись в сетке!

26' Неудачно угловой подает в этой ситуации "Факел". Устремляются вперед футболисты "Ахмата". Камилов теряет мяч у боковой линии, упуская мяч за пределы поля.

25' Снова Черов простреливает мяч в штрафную "Ахмата". Мяч попадает в защитника "Ахмата" и улетает за лицевую линию, на угловой. Подадут корнер справа хозяева.

24' Конате сейчас фолит на фланге против Морозова. Подача "огнеопасных" с левого края в центр штрафной - голкипер играет на выходе, выбивая мяч подальше от рамки.

22' Акбашев в итоге с партнером разыграл мяч накоротке, после чего выполнил навес на дальнюю штангу. Мяч достался игрокам грозненского коллектива.

21' Квеквескири с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу. После рикошета мяч едва не влетел в сетку. За лицевую линию мяч в итоге улетел.

20' Пытается тут же отыграться "Факел", но продолжает владеть на поле инициативой грозненский коллектив, надеясь на второй гол.