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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Факел
 
Позже
Ахмат

История личных встреч

Факел
Ахмат

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
3:3
К
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 6 (3) 0.27
Максимов Максим 4 0.18
Акбашев Роман 3 0.14
Квеквескири Ираклий 3 0.14
Аппаев Хызыр 2 0.09
Дашаев Аслан 2 0.09
Морозов Евгений 2 0.09
Альшин Ильнур 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Магаль Руслан 1 0.05
Ивахнов Матвей 1 0.05
Рабеи Реда 1 (1) 0.05
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.32
Тимофеев Артём 6 0.27
Бериша Бернард 5 (2) 0.23
Харин Евгений 4 0.18
Швец Антон 2 0.09
Трошечкин Александр 2 0.09
Садулаев Лечи 2 0.09
Ильин Владимир 2 0.09
Олейников Иван 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Агаларов Гамид 1 0.05
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 6 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Аппаев Хызыр 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Калинин Игорь 3 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 8 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Тимофеев Артём 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Карапузов Владислав 3 0
Семёнов Андрей 2 0
Нижич Зоран 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Ильин Владимир 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ахмат
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

13
6
Факел
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

4
11
Факел
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ахмат
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

17
17

Голы по времени матча

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
11%
4
21%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
6
38%
4
24%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
2
12%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
30%
4
29%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
4
33%
61-75
5
21%
3
25%
76-90

Забито

28
33
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
18%
8
24%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
8
29%
9
27%
31-45
5
18%
5
15%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
5
18%
5
15%
76-90

Пропущено

40
29
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 17
1
3%
1
3%
1-15
8
20%
7
24%
16-30
9
23%
4
14%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
8
20%
8
28%
61-75
8
20%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0
Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3
Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2

Результаты матчей

Факел
Ахмат

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Факел
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
7
15
1.5
11
11
3
19
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 25
    Факел 16% (4)
    X 56% (14)
    Ахмат 28% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Ахмат
    3.05
    3.56
    3.30
    Все Коэффициенты
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    PARI



    Прогнозы на матч Факел - Ахмат

    Исход игры
    Факел
    14.3% (4)
    Ничья
    60.7% (17)
    Ахмат
    25% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (8)
    Меньше
    70.37% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (22)
    Нет
    18.52% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (14)
    1:2 Ахмат
    10.7% (3)
    2:2 Ничья
    10.7% (3)
    0:1 Ахмат
    10.7% (3)
    2:1 Факел
    7.1% (2)
    1:0 Факел
    7.1% (2)
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