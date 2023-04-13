Тур: 23. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
История личных встреч
Факел
Ахмат
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|6 (3)
|0.27
|Максимов Максим
|4
|0.18
|Акбашев Роман
|3
|0.14
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.14
|Аппаев Хызыр
|2
|0.09
|Дашаев Аслан
|2
|0.09
|Морозов Евгений
|2
|0.09
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Магаль Руслан
|1
|0.05
|Ивахнов Матвей
|1
|0.05
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.05
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|7
|0.32
|Тимофеев Артём
|6
|0.27
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.23
|Харин Евгений
|4
|0.18
|Швец Антон
|2
|0.09
|Трошечкин Александр
|2
|0.09
|Садулаев Лечи
|2
|0.09
|Ильин Владимир
|2
|0.09
|Олейников Иван
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Агаларов Гамид
|1
|0.05
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|6
|0
|Акбашев Роман
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Черов Василий
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|8
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Карапузов Владислав
|3
|0
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ахмат
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
13
6
Факел
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
4
11
Факел
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Ахмат
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
17
17
Голы по времени матча
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
11%
4
21%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
6
38%
4
24%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
2
12%
76-90
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
30%
4
29%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
2
8%
3
25%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
4
33%
61-75
5
21%
3
25%
76-90
Забито
28
33
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
18%
8
24%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
8
29%
9
27%
31-45
5
18%
5
15%
46-60
3
11%
3
9%
61-75
5
18%
5
15%
76-90
Пропущено
40
29
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 17
1
3%
1
3%
1-15
8
20%
7
24%
16-30
9
23%
4
14%
31-45
6
15%
4
14%
46-60
8
20%
8
28%
61-75
8
20%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0
Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3
Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Пари НН - Ахмат 3:2 Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2
Результаты матчей
Факел
Ахмат
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Факел
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
47
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
29
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
193
715
1111
319
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 27
|42
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 20
|41
|5.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|39 - 29
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|47 - 36
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|43 - 43
|33
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|32 - 41
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 39
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|24 - 35
|25
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 33
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|24 - 44
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 13
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 32
|4
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Прогнозы на матч Факел - Ахмат
Исход игры
Факел
14.3% (4)
Ничья
60.7% (17)
Ахмат
25% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (8)
Меньше
70.37% (19)
Обе команды забьют
Да
81.48% (22)
Нет
18.52% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (14)
1:2 Ахмат
10.7% (3)
2:2 Ничья
10.7% (3)
0:1 Ахмат
10.7% (3)
2:1 Факел
7.1% (2)
1:0 Факел
7.1% (2)
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