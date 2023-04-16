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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Зенит
Прогнозы 162
Ростов 13.6% (22)
X 14.2% (23)
Зенит 72.2% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Зенит
6.20
4.44
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
15
Глебов
Данил
92
Мелёхин
Виктор
8
Миронов
Алексей
19
Байрамян
Хорен
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
88
Щетинин
Кирилл
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
2
Чистяков
Дмитрий
77
Ренан
Роберт
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
10
Малком
Филипе
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
Ростов
3-4-3
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Ростов
Зенит

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

29 матчей

17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.7%
13.8%
65.5%
6 побед 4 ничьи 19 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КPП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.64
2.07

Среднее время на гол

34
43

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.79
1.45

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 9 (1) 0.41
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.36
Осипенко Максим 5 (3) 0.23
Глебов Данил 4 0.18
Уткин Даниил 3 0.14
Сильянов Александр 2 0.09
Лангович Андрей 2 0.09
Миронов Алексей 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Чернов Евгений 1 0.05
Голенков Егор 1 0.05
Мельников Степан 1 0.05
Тугарев Роман 1 (1) 0.05
Комаров Иван 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 16 0.73
Сергеев Иван 8 0.36
Вендел Маркус 8 0.36
Мостовой Андрей 6 0.27
Кузяев Далер 5 (2) 0.23
Мантуан Густаво 4 0.18
Клаудиньо 3 0.14
Барриос Вильмар 1 0.05
Ерохин Александр 1 0.05
Ловрен Деян 1 0.05
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
Родригао де Соуза 1 0.05
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 6 0
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Глебов Данил 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Байрамян Хорен 3 0
Тугарев Роман 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Осипенко Максим 1 0
Сильянов Александр 1 0
Лангович Андрей 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Вендел Маркус 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Ростов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Зенит
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

4
2
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Зенит
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

17
37
Ростов
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Зенит
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

21
39

Голы по времени матча

Забито

22
17
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Забито

18
38
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
2
11%
7
18%
1-15
2
11%
5
13%
16-30
2
11%
4
11%
31-45
3
17%
4
11%
46-60
4
22%
6
16%
61-75
5
28%
12
32%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

40
55
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 16
1 Не забивали 2
3
8%
7
13%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
9
23%
9
16%
46-60
8
20%
9
16%
61-75
10
25%
15
27%
76-90

Пропущено

30
13
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 10
5
17%
3
23%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
8
27%
3
23%
61-75
6
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2

Результаты матчей

Ростов
Зенит

Точный счет

2:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
2
7 раз 32%
3
5 раз 23%
1
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ростов
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
10
1
2
10
2.5
7
4
1
11
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
6
5
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
20
2
13
9
1.5
16
6
4
18
2.5
9
13
2
20
3.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 23 13 6 4 50 - 28 45
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 23 13 5 5 42 - 21 44
5.
Динамо Москва
 Заявка 23 11 6 6 42 - 30 39
6.
Краснодар
 Заявка 23 11 5 7 49 - 36 38
7.
Ахмат
 Заявка 23 11 4 8 34 - 30 37
8.
Оренбург
 Заявка 23 10 3 10 44 - 47 33
9.
Сочи
 Заявка 23 9 4 10 32 - 43 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 23 8 4 11 36 - 40 28
11.
Урал
 Заявка 23 7 4 12 25 - 37 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 23 6 7 10 23 - 33 25
13.
Пари НН
 Заявка 23 5 4 14 25 - 47 19
14.
Факел
 Заявка 23 2 12 9 28 - 42 18
15.
Химки
 Заявка 23 3 5 15 19 - 50 14
16.
Торпедо Москва
 Заявка 23 3 4 16 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
4.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
5.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Факел
 Заявка 12 2 8 2 18 - 18 14
11.
Урал
 Заявка 12 4 1 7 13 - 19 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
3.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 12 6 1 5 18 - 19 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Краснодар
 Заявка 12 5 3 4 26 - 20 18
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Сергей Карасёв (Москва);
    Ассистент: Игорь Демешко (Химки);
    Ассистент: Дмитрий Чельцов (Москва);
    Резервный: Владимир Москалёв (Воронеж).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 23-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки «Ростова» и «Зенита». Встреча состоится в Ростове-на-Дону, на стадионе «Ростов-Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится ничьей.
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Прогнозы 162
Ростов 13.6% (22)
X 14.2% (23)
Зенит 72.2% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Зенит
6.20
4.44
3.90
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Зенит

Исход игры
Ростов
13.6% (22)
Ничья
14.2% (23)
Зенит
72.2% (117)
Тотал 2.5
Больше
76.86% (93)
Меньше
23.14% (28)
Обе команды забьют
Да
83.47% (101)
Нет
16.53% (20)
Популярный счёт
1:2 Зенит
42% (68)
1:1 Ничья
6.8% (11)
0:1 Зенит
5.6% (9)
1:3 Зенит
4.3% (7)
2:2 Ничья
3.7% (6)
0:2 Зенит
3.1% (5)
2:1 Ростов
2.5% (4)
0:3 Зенит
1.9% (3)
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Ростов
Зенит
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