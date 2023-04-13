Тур: 23. Стадион: Ростов Арена.
История личных встреч
Ростов
Зенит
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
29 матчей
17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.7%
13.8%
65.5%
6 побед 4 ничьи 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
114
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
2.64
2.07
Среднее время на гол
34
43
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.79
1.45
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|9 (1)
|0.41
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.36
|Осипенко Максим
|5 (3)
|0.23
|Глебов Данил
|4
|0.18
|Уткин Даниил
|3
|0.14
|Сильянов Александр
|2
|0.09
|Лангович Андрей
|2
|0.09
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Чернов Евгений
|1
|0.05
|Голенков Егор
|1
|0.05
|Мельников Степан
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.05
|Комаров Иван
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|16
|0.73
|Сергеев Иван
|8
|0.36
|Вендел Маркус
|8
|0.36
|Мостовой Андрей
|6
|0.27
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.23
|Мантуан Густаво
|4
|0.18
|Клаудиньо
|3
|0.14
|Барриос Вильмар
|1
|0.05
|Ерохин Александр
|1
|0.05
|Ловрен Деян
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|Родригао де Соуза
|1
|0.05
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|6
|0
|Прохин Данила
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Голенков Егор
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Глебов Данил
|2
|1
|Мелёхин Виктор
|2
|1
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Тугарев Роман
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Кержаков Михаил
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Зенит
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
4
2
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Зенит
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
17
37
Ростов
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Зенит
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
21
39
Голы по времени матча
Забито
22
17
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
5
23%
3
18%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Забито
18
38
6 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
2
11%
7
18%
1-15
2
11%
5
13%
16-30
2
11%
4
11%
31-45
3
17%
4
11%
46-60
4
22%
6
16%
61-75
5
28%
12
32%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
40
55
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 16
1 Не забивали 2
3
8%
7
13%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
9
23%
9
16%
46-60
8
20%
9
16%
61-75
10
25%
15
27%
76-90
Пропущено
30
13
14 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 10
5
17%
3
23%
1-15
5
17%
2
15%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
8
27%
3
23%
61-75
6
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1
Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0
Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2
Результаты матчей
Ростов
Зенит
Точный счет
2:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
2
7 раз 32%
3
5 раз 23%
1
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ростов
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
101
210
74
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
65
28
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
202
139
166
418
913
220
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|57 - 11
|54
|2.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|40 - 30
|45
|3.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 27
|42
|4.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|40 - 20
|41
|5.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 29
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|39 - 29
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|47 - 36
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|43 - 43
|33
|9.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|32 - 41
|31
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 39
|25
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|24 - 35
|25
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 33
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|24 - 44
|19
|14.
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|27 - 41
|17
|15.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|15 - 35
|13
|16.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|19 - 50
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 13
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 32
|4
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
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|Зенит
|Малком Филипе
|16 (6)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|11 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Исход игры
Ростов
6.1% (2)
Ничья
21.2% (7)
Зенит
72.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
81.48% (22)
Меньше
18.52% (5)
Обе команды забьют
Да
77.78% (21)
Нет
22.22% (6)
Популярный счёт
1:2 Зенит
42.4% (14)
2:2 Ничья
12.1% (4)
0:3 Зенит
6.1% (2)
0:2 Зенит
6.1% (2)
0:1 Зенит
6.1% (2)
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