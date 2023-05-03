  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Депортес Толима
0:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
18' Желтая карточка
Fabian Mosquera
31' Желтая карточка
Caio Paulista
40' Желтая карточка
Alisson II
42' Желтая карточка
Juan David Rios
45' Желтая карточка
Junior Alexis Hernandez
67' Желтая карточка
Yeison Guzman
90'+5
12
Christian
Vargas1
19
Fabian
Mosquera
3
Julian
Quinones
II
5
Juan
Mera
20
Junior
Alexis
Hernandez
18
Estefano
Arango
17
Валенсия
Хуан
14
Juan
David
Rios
33
Steven
Lucumi
34
Facundo
Bone
27
Diego
Herazo
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
20
Невес
Габриэль
15
Michel
Araujo
7
Alisson
II
32
Пауло
Маркос
10
Лусиано
Невес
Депортес Толима
Сан-Паулу

Бомбардиры внутри турнира

Депортес Толима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Bone 1 0.33
Diego Herazo 1 0.33
Yeison Guzman 1 (1) 0.33
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрисон 2 0.67
Пауло Маркос 1 0.33
Michel Araujo 1 0.33

Карточки

Депортес Толима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leider Riascos 2 1
Juan David Rios 2 0
Yeison Guzman 1 0
Fabian Mosquera 1 0
Diego Herazo 1 0
Junior Alexis Hernandez 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 2 0
Рафинья Марсио 1 0
Alisson II 1 0
Caio Paulista 1 0
Wellington Rato 1 0
Lucas Beraldo 1 0

Результаты матчей

Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Депортес Толима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортес Толима
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Чьяпас 1:1 Бояка Чико - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Тигре 1:2
Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Депортиво Кали 1:2 Атлетико Уила - Депортес Толима 0:0 Агилас Дорадас - Депортес Толима 4:2 Онсе Кальдас - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Америка де Кали 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0

Результаты матчей

Депортес Толима
Сан-Паулу

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Депортес Толима
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Тигре
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Депортес Толима
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Академия Пуэрто-Кабельо
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Депортес Толима
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тигре
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Junior Hernandez получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      42'
      Juan David Rios получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Алиссон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Кайо Паулиста получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Fabian Mosquera получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Депортес Толима 0:0 Сан-Паулу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     