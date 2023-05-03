Тур: 3.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаFabian Mosquera
31' Желтая карточкаCaio Paulista
40' Желтая карточкаAlisson II
42' Желтая карточкаJuan David Rios
45' Желтая карточкаJunior Alexis Hernandez
67' Желтая карточкаYeison Guzman
90'+5
Ход матча
18'
31'
40'
42'
67'
68'
85'
34
Facundo
Bone
27
Diego
Herazo
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
29
Pablo
Maia
32
Пауло
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Facundo BoneПолузащитник
-
27 Diego HerazoНападающий
- Запасные игроки
-
15 Ньето ХуанПолузащитник
-
25 Kevin Perez
-
30 Brayan Gil
-
28 Juan Rubiano
-
-
-
-
23 Jose Cuenu
-
1 Neto IV
-
Главный тренер: Carlos Castro
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
36 Patryck
-
-
34 Rai Ramos
-
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
Бомбардиры внутри турнира
Депортес Толима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Bone
|1
|0.33
|Diego Herazo
|1
|0.33
|Yeison Guzman
|1 (1)
|0.33
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрисон
|2
|0.67
|Пауло Маркос
|1
|0.33
|Michel Araujo
|1
|0.33
Карточки
Депортес Толима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leider Riascos
|2
|1
|Juan David Rios
|2
|0
|Yeison Guzman
|1
|0
|Fabian Mosquera
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Junior Alexis Hernandez
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Рафинья Марсио
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
Результаты матчей
Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Депортес Толима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Депортес Толима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортес Толима
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Чьяпас 1:1 Бояка Чико - Депортес Толима 2:0 Депортес Толима - Тигре 1:2
Депортес Толима - Хуниор 0:1 Энвигадо - Депортес Толима 2:1 Депортес Толима - Депортиво Пасто 3:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Депортес Толима - Атлетико Уила 2:1 Атлетико Букараманга - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Ла Экидад 1:0 Депортес Толима - Хуниор 1:0 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Депортиво Кали 1:2 Атлетико Уила - Депортес Толима 0:0 Агилас Дорадас - Депортес Толима 4:2 Онсе Кальдас - Депортес Толима 1:1 Депортес Толима - Америка де Кали 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Итуано 0:0
Результаты матчей
Депортес Толима
Сан-Паулу
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Депортес Толима
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2