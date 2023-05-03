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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Ньюбленсе
2:1
Конец матча
Аукас
0'
0:1
24' Гол
Отеро Ромуло
45' Желтая карточка
Erick Castillo
58' Желтая карточка
Лоло Рейес
61' Желтая карточка
Анхель Вилькер
71' Желтая карточка
Рубио Патрисио
1:1
79' Гол
Рубио Патрисио
90' Желтая карточка
Rafael Caroca
2:1
90' Гол
Andres Vilches
90'+6
1
Nicola
Perez
17
Enzo
Guerrero
5
Rafael
Caroca
33
Nicolas
Zalazar
18
Bernardo
Cerezo
20
Jorge
Henriquez
6
Лоло
Рейес
11
Juan
Leiva
21
Raimundo
Rebolledo
12
Рубио
Патрисио
22
Арангис
Пабло
1
Damian
Frascarelli
33
Luis
Canga
4
Анхель
Вилькер
27
Luis
Manuel
Romero
Veliz
21
Перласа
Педро
28
Киньонес
Джонни
13
Edison
Armando
Caicedo
Castro
7
Edison
Fernando
Vega
Obando
29
Carlos
Cuero
31
Erick
Castillo
49
Отеро
Ромуло
Ньюбленсе
3-5-2
Аукас
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Патрисио 1 0.33
Andres Vilches 1 0.33
Аукас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erick Castillo 2 0.67
Отеро Ромуло 1 0.33
Luis Canga 1 0.33
Ордонез Роберто 1 0.33

Карточки

Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Caroca 2 0
Ривера Мануэль 1 0
Лоло Рейес 1 0
Рубио Патрисио 1 0
Арангис Пабло 1 0
Nicolas Zalazar 1 0
Аукас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обри Давид 1 1
Erick Castillo 2 0
Edison Fernando Vega Obando 1 0
Анхель Вилькер 1 0
Luis Canga 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Перласа Педро 1 0
Сесар Фариас 1 0

Результаты матчей

Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аукас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аукас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ньюбленсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аукас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюбленсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3
Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Курико Юнидо - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:0 Универсидад Католика Чили - Ньюбленсе 2:2
Аукас
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайя 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1
Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1 У. де Депортес - Аукас 0:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Аукас - Гуаласео 3:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Аукас - Мушук Руна 0:0 Кумбайя - Аукас 0:0

Результаты матчей

Ньюбленсе
Аукас

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ньюбленсе
Аукас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Фламенго
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Аукас
 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Ньюбленсе
 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аукас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ньюбленсе
 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Аукас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Erick Castillo получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Luis Romero уходит с поля. Аймар Дарио выходит вместо него
    • 24'
      Erick Castillo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Отеро Ромуло бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюбленсе 2:1 Аукас онлайн

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