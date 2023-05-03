Тур: 3.
0'
0:1
24' ГолОтеро Ромуло
45' Желтая карточкаErick Castillo
58' Желтая карточкаЛоло Рейес
61' Желтая карточкаАнхель Вилькер
71' Желтая карточкаРубио Патрисио
1:1
79' ГолРубио Патрисио
90' Желтая карточкаRafael Caroca
2:1
90' ГолAndres Vilches
90'+6
Ход матча
24'
0:1
45'
58'
61'
71'
79'
1:1
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа «Ньюбленсе»
-
11
Juan
Leiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Hernan MunozВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Alex Valdes
-
-
Главный тренер: Jaime Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Carlos CueroПолузащитник
- Нападающий
-
49 Отеро РомулоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Аймар ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Marcos Mejia
-
15 Angelo Mina
-
35 Diego Corozo
-
Главный тренер: Сезар Фариас
Бомбардиры внутри турнира
Ньюбленсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Патрисио
|1
|0.33
|Andres Vilches
|1
|0.33
Аукас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erick Castillo
|2
|0.67
|Отеро Ромуло
|1
|0.33
|Luis Canga
|1
|0.33
|Ордонез Роберто
|1
|0.33
Карточки
Ньюбленсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Caroca
|2
|0
|Ривера Мануэль
|1
|0
|Лоло Рейес
|1
|0
|Рубио Патрисио
|1
|0
|Арангис Пабло
|1
|0
|Nicolas Zalazar
|1
|0
Аукас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обри Давид
|1
|1
|Erick Castillo
|2
|0
|Edison Fernando Vega Obando
|1
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Luis Canga
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Сесар Фариас
|1
|0
Результаты матчей
Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аукас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Ньюбленсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аукас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Ньюбленсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аукас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюбленсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3
Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 1:1 Курико Юнидо - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Уачипато 2:0 Универсидад Католика Чили - Ньюбленсе 2:2
Аукас
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайя 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1
Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1 У. де Депортес - Аукас 0:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1 Аукас - Гуаласео 3:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:2 Аукас - Мушук Руна 0:0 Кумбайя - Аукас 0:0
Результаты матчей
Ньюбленсе
Аукас
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ньюбленсе
Аукас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1