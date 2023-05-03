Тур: 3.
3:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаLuis Alberto Cabral
1:0
14' ГолCarius Edson
1:1
29' ПенальтиCristian Alvarez IV
44' Желтая карточкаJorge Daniel Gonzalez
45' Желтая карточкаCristian Alvarez IV
45' Желтая карточкаRodolfo Arguello
2:1
52' ГолCarius Edson
3:1
57' ГолEzequiel Alfonso
88' Желтая карточкаAyrton Paz
90'+4
Ход матча
14'
1:0
29'
45'
52'
2:1
57'
3:1
88'
34
Carius
Edson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Carius EdsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
-
16 Айяла ВикторНападающий
-
42 Thiago Vidal
-
-
-
-
-
-
22 Diego Huesca
-
-
Главный тренер: Ivan Almeida
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Fabio VargasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton PazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Санчес ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Eguez
Бомбардиры внутри турнира
Такуари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carius Edson
|3
|1
|Ezequiel Alfonso
|1
|0.33
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alvarez IV
|1 (1)
|0.33
Карточки
Такуари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Alberto Cabral
|1
|0
|Бенитес Эдгар
|1
|0
|Jorge Daniel Gonzalez
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Alexis Fernandez2
|1
|0
|Javier Vallejos
|1
|0
|Nicolas Lugano
|1
|0
|Rodolfo Arguello
|1
|0
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Mercado
|0
|1
|Санчес Роналдо
|1
|0
|Sebastian Alvarez
|1
|0
|Cristian Alvarez IV
|1
|0
|Leonardo Villagra
|1
|0
|Wilfredo Soleto
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
|David Villalba2
|1
|0
|Samuel Guzman
|1
|0
|Ayrton Paz
|1
|0
Результаты матчей
Такуари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ориенте Петролеро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Такуари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
0
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ориенте Петролеро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Такуари
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1
Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 Такуари - Спортиво Амелиано 1:3 Либертад - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Олимпия Асунсьон - Такуари 4:0 Такуари - Гуайрена 1:2 Спортиво Триниденсе - Такуари 2:0 Такуари - Либертад 1:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 2:1
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Либертад Гран Маморе - Ориенте Петролеро 2:1 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Универсидад Католика Сантьяго - Ориенте Петролеро 3:0 Ориенте Петролеро - Вильстерман 2:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 3:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:1
Результаты матчей
Такуари
Ориенте Петролеро
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Такуари
Ориенте Петролеро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2