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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Такуари
3:1
Конец матча
Ориенте Петролеро
0'
8' Желтая карточка
Luis Alberto Cabral
1:0
14' Гол
Carius Edson
1:1
29' Пенальти
Cristian Alvarez IV
44' Желтая карточка
Jorge Daniel Gonzalez
45' Желтая карточка
Cristian Alvarez IV
45' Желтая карточка
Rodolfo Arguello
2:1
52' Гол
Carius Edson
3:1
57' Гол
Ezequiel Alfonso
88' Желтая карточка
Ayrton Paz
90'+4
12
Carlos
Servin
18
Luis
Alberto
Cabral
5
Nery
Ruben
Bareiro
4
Igor
Ribeiro
14
Rodney
Pedrozo
27
Jorge
Daniel
Gonzalez
25
Alfredo
Amarilla
31
Rodolfo
Arguello
20
Ezequiel
Alfonso
34
Carius
Edson
17
Derlis
Rodriguez
1
Wilson
Daniel
Quinonez
34
Fabio
Vargas
3
Wilfredo
Soleto
4
David
Villalba2
32
Ayrton
Paz
6
Daniel
Rojas
8
Cristian
Alvarez
IV
19
Санчес
Эрвин
25
Leonardo
Villagra
29
Alejandro
Ampuero
37
Кристальдо
Хонатан
Такуари
Ориенте Петролеро

Бомбардиры внутри турнира

Такуари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carius Edson 3 1
Ezequiel Alfonso 1 0.33
Ориенте Петролеро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alvarez IV 1 (1) 0.33

Карточки

Такуари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Alberto Cabral 1 0
Бенитес Эдгар 1 0
Jorge Daniel Gonzalez 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Alexis Fernandez2 1 0
Javier Vallejos 1 0
Nicolas Lugano 1 0
Rodolfo Arguello 1 0
Ориенте Петролеро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Mercado 0 1
Санчес Роналдо 1 0
Sebastian Alvarez 1 0
Cristian Alvarez IV 1 0
Leonardo Villagra 1 0
Wilfredo Soleto 1 0
Daniel Rojas 1 0
David Villalba2 1 0
Samuel Guzman 1 0
Ayrton Paz 1 0

Результаты матчей

Такуари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ориенте Петролеро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Такуари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
0
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ориенте Петролеро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Такуари
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1
Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 Такуари - Спортиво Амелиано 1:3 Либертад - Такуари 1:0 Такуари - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Олимпия Асунсьон - Такуари 4:0 Такуари - Гуайрена 1:2 Спортиво Триниденсе - Такуари 2:0 Такуари - Либертад 1:0 Гуарани Асунсьон - Такуари 2:1
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Либертад Гран Маморе - Ориенте Петролеро 2:1 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Универсидад Католика Сантьяго - Ориенте Петролеро 3:0 Ориенте Петролеро - Вильстерман 2:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 3:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:1

Результаты матчей

Такуари
Ориенте Петролеро

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Такуари
Ориенте Петролеро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Такуари
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Ориенте Петролеро
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Такуари
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
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