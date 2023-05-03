Тур: 3.
2:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолFrancisco Gonzalez Metilli
45' Желтая карточкаСамудио Мигель
1:1
48' ГолБентанкур Рубен
1:2
59' ПенальтиMiguel Angel Torren
2:2
76' ГолБентанкур Рубен
83' Желтая карточкаLucas Villalba
88' Вторая желтая карточкаLucas Villalba
90' Желтая карточкаKevin Mac Allister
90'+6
Ход матча
45'
45'
48'
1:1
59'
76'
2:2
83'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Мели
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
25 Juan Dalies
-
-
-
-
-
-
10 Alan Medina2
-
-
-
-
27 Yordi Lopez
-
Главный тренер: Jorge Bava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Thiago Nuss
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентанкур Рубен
|2
|0.67
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрера Хавьер
|2
|0.67
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.33
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.33
Карточки
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самудио Мигель
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|3
|1
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1
Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 0:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 0:1
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Ливерпуль Монтевидео
Аргентинос Хуниорс
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль Монтевидео
Аргентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Аргентинос Хуниорс
|Кабрера Хавьер
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1