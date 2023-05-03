  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Ливерпуль Монтевидео
2:2
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
45' Гол
Francisco Gonzalez Metilli
45' Желтая карточка
Самудио Мигель
1:1
48' Гол
Бентанкур Рубен
1:2
59' Пенальти
Miguel Angel Torren
2:2
76' Гол
Бентанкур Рубен
83' Желтая карточка
Lucas Villalba
88' Вторая желтая карточка
Lucas Villalba
90' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
90'+6
1
Sebastian
Britos
6
Federico
Pereira
4
Gonzalo
Perez
3
Juan
Izquierdo
15
Gaston
Martirena
11
Самудио
Мигель
14
Rodrigo
Rivero
16
Барриос
Мартин
17
Мели
Сесар
13
Отормин
Леандро
23
Бентанкур
Рубен
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
18
Santiago
Gabriel
Montiel
7
Кабрера
Хавьер
5
Federico
Redondo
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
10
Gaston
Veron
9
Авалос
Габриэль
Ливерпуль Монтевидео
5-4-1
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 2 0.67
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.67
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.33
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.33

Карточки

Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самудио Мигель 1 0
Мели Сесар 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 3 1
Kevin Mac Allister 2 0
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Ливерпуль Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1
Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 0:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 0:1
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль Монтевидео
Аргентинос Хуниорс

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль Монтевидео
Аргентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Коринтианс
 1:1 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 1:1 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аргентинос Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коринтианс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Индепендьенте дель Валле
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Самудио Мигель получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Авалос Габриэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Francisco Gonzalez Metilli бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль Монтевидео 2:2 Аргентинос Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     