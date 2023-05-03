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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Коринтианс
1:1
Второй тайм: 47'
Индепендьенте дель Валле
0'
0:1
22' Гол
Lautaro Diaz
1:1
35' Гол
Roger I
40' Желтая карточка
Кристиан Пеллерано

Ход матча

22'
0:1
Lautaro Diaz
35'
Roger I
1:1
40'
 
Кристиан Пеллерано
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Индепендьенте дель Валле
2.08
3.40
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
28
Adson
10
Roger
I
20
Жулиано
де
Паула
9
Алберто
Юри
1
Рамирес
Мойсес
14
Mateo
Carabajal
5
Richard
Schunke
2
Agustin
Basso
13
Matias
Fernandez
III
17
Кортес
Густаво
7
Алсивар
Хорди
16
Кристиан
Пеллерано
80
Julio
Ortiz
11
Michael
Hoyos
19
Lautaro
Diaz
Коринтианс
4-2-3-1
Индепендьенте дель Валле
3-4-2-1

История личных встреч

Коринтианс
Индепендьенте дель Валле

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КС
2:2
КС
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 1
Бальбуэна Фабиан 1 0.33
Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорноса Хуниор 1 0.33
Lautaro Diaz 1 0.33
Alan Minda 1 0.33

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 1 0
Алберто Юри 1 0
Вера Фаусто 1 0
Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Basso 2 0
Кристиан Пеллерано 1 0
Mateo Carabajal 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Lautaro Diaz 1 0
Alan Minda 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1
Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0
Индепендьенте дель Валле - Дельфин 3:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле 2:3 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Кумбайя - Индепендьенте дель Валле 1:0 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 3:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Индепендьенте дель Валле - Гуаякиль Сити 2:0 Эстудиантес - Индепендьенте дель Валле 2:0 Мальдонадо - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - 9 октября 1:0 Мушук Руна - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Текнико Университарио 0:1 Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Макара 1:0

Результаты матчей

Коринтианс
Индепендьенте дель Валле

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Индепендьенте дель Валле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Коринтианс
 1:1 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 1:1 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аргентинос Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коринтианс
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 2 0 1 1 2 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Индепендьенте дель Валле
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Кристиан Пеллерано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
  • 35'
    Адсон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
  • 22'
    Михаел Диаз сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Lautaro Diaz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Коринтианс.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Индепендьенте дель Валле
2.08
3.40
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коринтианс 1:1 Индепендьенте дель Валле онлайн

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