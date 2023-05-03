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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Флуминенсе
1:1
Второй тайм: 48'
Ривер Плейт
0'
26' Желтая карточка
Мело Фелипе
27' Желтая карточка
Пирес Леандро
1:0
29' Гол
Кано Херман
31' Желтая карточка
Перес Энцо
1:1
39' Гол
Lucas Beltrain
45' Желтая карточка
Lucas Beltrain

Ход матча

26'
Мело Фелипе
 
27'
 
Пирес Леандро
29'
Кано Херман
1:0
31'
 
Перес Энцо
39'
1:1
Lucas Beltrain
41'
Vinicius Lima
Keno
 
45'
 
Lucas Beltrain
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ривер Плейт
3.50
3.78
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
5
Alexsander
Gomes
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
23
Маммана
Эмануэль
20
Каско
Милтон
29
Rodrigo
Aliendro
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
18
Lucas
Beltrain
21
Барко
Эсекьель
Флуминенсе
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Ривер Плейт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:3
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 3 1
Vitor Mendes 1 0.33
Huan Nino2 1 0.33
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 3 (1) 1
Барко Эсекьель 1 0.33
Де ла Крус Николас 1 0.33
Pablo Solari 1 0.33

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Марсело Виера 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Huan Nino2 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 1 1
Перес Энцо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Пирес Леандро 1 0
Lucas Beltrain 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0
Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1:1 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Ривер Плейт
 1:1 3 1 1 1 6 - 6 4
3.
Стронгест
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Спортинг Кристал
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ривер Плейт
 1:1 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Стронгест
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ривер Плейт
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Стронгест
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 29'
    Кено сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Ривер Плейт.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ривер Плейт
3.50
3.78
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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