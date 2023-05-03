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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Магальянес
2:1
Второй тайм: 46'
Сесар Вальехо
0'
13' Желтая карточка
Julian Alfaro
0:1
19' Гол
Frank Ysique
1:1
23' Гол
Nicolas Berardo
2:1
33' Гол в свои ворота
Sais Santibanez
42' Желтая карточка
Facundo Rodriguez III

Ход матча

13'
Julian Alfaro
 
19'
0:1
Frank Ysique
23'
Nicolas Berardo
1:1
33'
Sais Santibanez
2:1
42'
 
Facundo Rodriguez III
46'
 
Osnar Noronha Montani
Angel XXI
Лучшие коэффициенты
Магальянес
Ничья
Сесар Вальехо
1.68
7.20
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gaston
Rodriguez
5
Cristian
Vilches
2
Fernando
Pinero
6
Nicolas
Berardo
7
Julian
Alfaro
21
Вильянуэва
Карлос
19
Ivan
Vasquez
10
Tomas
Aranguiz
22
Thomas
Jones
11
Yorman
Zapata
17
Felipe
Flores
I
1
Carlos
Grados
14
Carlos
Cabello
19
Аскуэс
Карлос
2
Juan
Quinones
28
Sais
Santibanez
25
Фуэнтес
Альдаир
80
Angel
XXI
7
Jairo
Velez
8
Frank
Ysique
11
Facundo
Rodriguez
III
17
Yorleys
Mena
Palacios
Магальянес
Сесар Вальехо

Бомбардиры внутри турнира

Магальянес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Berardo 1 0.33
Alfred Canales 1 0.33
Simon Contreras 1 0.33
Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frank Ysique 1 0.33
Jairo Velez 1 (1) 0.33

Карточки

Магальянес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Filla 1 1
Julian Alfaro 2 0
Вильянуэва Карлос 0 1
Alfred Canales 0 1
Fernando Pinero 1 0
Yorman Zapata 1 0
Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсес Ренсо 2 1
Anderson Villacorta 1 1
Facundo Rodriguez III 2 0
Jairo Velez 0 1
Frank Ysique 1 0

Результаты матчей

Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Магальянес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Магальянес - О'Хиггинз 0:1 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Сенсьяно - Магальянес 3:1 Унион Эспаньола - Магальянес 2:2
Сесар Вальехо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1
Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Депортиво Бинасьональ - Сесар Вальехо 3:0 Универсидад Сан-Мартин - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Карлос Стеин 3:0

Результаты матчей

Магальянес
Сесар Вальехо

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Магальянес
Сесар Вальехо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
Магальянес
 2:1 3 1 1 1 4 - 7 4
4.
Сесар Вальехо
 1:2 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магальянес
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Сесар Вальехо
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Магальянес
 2:1 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Сесар Вальехо
 1:2 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Angel Rodriguez уходит с поля. Osnar Noronha Montani выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Facundo Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Sais Santibanez уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 23'
    Thomas Jones сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Николас Берардо бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Магальянес
Ничья
Сесар Вальехо
1.68
7.20
5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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