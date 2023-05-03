Тур: 3.
2:1
Второй тайм: 46'
0'
13' Желтая карточкаJulian Alfaro
0:1
19' ГолFrank Ysique
1:1
23' ГолNicolas Berardo
2:1
33' Гол в свои воротаSais Santibanez
42' Желтая карточкаFacundo Rodriguez III
Ход матча
13'
19'
0:1
23'
1:1
33'
2:1
19
Ivan
Vasquez
22
Thomas
Jones
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ivan VasquezПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Thomas JonesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Diego TapiaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Nunez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Angel XXIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Ray VanegasПолузащитник
-
-
-
-
-
35 Josue Vargas
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Абреу
Бомбардиры внутри турнира
Магальянес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Berardo
|1
|0.33
|Alfred Canales
|1
|0.33
|Simon Contreras
|1
|0.33
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frank Ysique
|1
|0.33
|Jairo Velez
|1 (1)
|0.33
Карточки
Магальянес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Filla
|1
|1
|Julian Alfaro
|2
|0
|Вильянуэва Карлос
|0
|1
|Alfred Canales
|0
|1
|Fernando Pinero
|1
|0
|Yorman Zapata
|1
|0
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсес Ренсо
|2
|1
|Anderson Villacorta
|1
|1
|Facundo Rodriguez III
|2
|0
|Jairo Velez
|0
|1
|Frank Ysique
|1
|0
Результаты матчей
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Магальянес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Магальянес - О'Хиггинз 0:1 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Сенсьяно - Магальянес 3:1 Унион Эспаньола - Магальянес 2:2
Сесар Вальехо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Атлетико Грау - Сесар Вальехо 1:1
Сесар Вальехо - Депортиво Гарсиласо 3:0 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 2:0 Сесар Вальехо - Депортиво Бинасьональ 3:1 Сесар Вальехо - Карлос Мануччи 2:0 Сесар Вальехо - Унион Комерсио 3:1 Академия Кантолао - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - Альянса Атлетико 2:2 Тукуман - Сесар Вальехо 1:2 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:2 Сесар Вальехо - Депортиво Мунисипаль 1:1 Депортиво Бинасьональ - Сесар Вальехо 3:0 Универсидад Сан-Мартин - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Карлос Стеин 3:0
Результаты матчей
Магальянес
Сесар Вальехо
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Магальянес
Сесар Вальехо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|4.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Эдуардо Карлос II
|2
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2