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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Атлетико Насьональ II
1:0
Второй тайм: 48'
Олимпия Асунсьон
0'
1:0
26' Гол
Пабон Дорлан
29' Желтая карточка
Кандело Йерсон
29' Желтая карточка
Guillermo Paiva

Ход матча

26'
Пабон Дорлан
1:0
29'
Кандело Йерсон
 
29'
 
Guillermo Paiva
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Насьональ II
Ничья
Олимпия Асунсьон
1.30
4.70
12.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мьер
Кевин
6
Felipe
Roman
42
Девениш
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
20
Danovis
Banguero
15
Nelson
Palacio
27
Sebastian
Gomez2
19
Кандело
Йерсон
8
Пабон
Дорлан
26
Nelson
Deossa
9
Jefferson
Duque
1
Gaston
Oliveira
29
Саласар
Виктор
2
Luis
Zarate
15
Mateo
Gamarra
36
Facundo
Zavala
6
Ортис
Ричард
17
Marcos
Gomez
14
Кардосо
Фернандо
3
Сильва
Алехандро
7
Hugo
Fernandez
16
Guillermo
Paiva
Атлетико Насьональ II
4-2-3-1
Олимпия Асунсьон
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Насьональ II
Олимпия Асунсьон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛОМ
1:1
КЛОМ
3:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 6 (2) 2
Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фернандо 1 0.33
Guillermo Paiva 1 0.33

Карточки

Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сапата Кристиан 1 0
Danovis Banguero 1 0
Кандело Йерсон 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортис Ричард 1 0
Саласар Виктор 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Facundo Zavala 1 0
Mateo Gamarra 1 0

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Атлетико Насьональ II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Атлетико Насьональ II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1
Атлетико Насьональ II - Хуниор 0:1 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Ла Экидад - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Атлетико Уила 3:1 Атлетико Букараманга - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Депортиво Перейра 4:3 Атлетико Насьональ II - Депортиво Кали 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:1 Чьяпас - Атлетико Насьональ II 2:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 0:0 Атлетико Насьональ II - Онсе Кальдас 1:0 Атлетико Насьональ II - Ла Экидад 1:1
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1
Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 1:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 3:1 Олимпия Асунсьон - Такуари 4:0 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 2:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:1 Оланчо - Олимпия Асунсьон 4:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 1:1

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
Олимпия Асунсьон

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Насьональ II
Олимпия Асунсьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Олимпия Асунсьон
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Мелгар
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Патронато Парана
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Олимпия Асунсьон
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мелгар
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Патронато Парана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Олимпия Асунсьон
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Патронато Парана
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Мелгар
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Аргентинос Хуниорс Кабрера Хавьер 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Guillermo Paiva получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Кандело Йерсон получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Felipe Roman сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Пабон Дорлан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Насьональ II
Ничья
Олимпия Асунсьон
1.30
4.70
12.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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