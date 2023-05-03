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Копа Судамерикана
2023

Тур: 3.
Ред Булл Брагантино
0:0
Второй тайм: 48'
Эстудиантес Ла Плата
0'
6' Желтая карточка
Лолло Лусиано
17' Желтая карточка
Juninho Capixaba
43' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас

Ход матча

6'
 
Лолло Лусиано
17'
Juninho Capixaba
 
43'
Эвангелиста Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
1.75
3.55
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
11
Helio
Junio
17
Брунинью
Филипе
27
Marcos
Vinicios
9
Alerrandro
12
Daniel
Sappa
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
7
Соса
Хосе
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
Ред Булл Брагантино
Эстудиантес Ла Плата

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Эстудиантес Ла Плата

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavinho 2 0.67
Силва Адерлан 1 0.33
Juninho Capixaba 1 0.33
Alerrandro 1 0.33
Helio Junio 1 0.33
Marcos Vinicios 1 0.33
_Talisson 1 0.33
Саша Эдуардо 1 (1) 0.33
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьятти Пабло 1 0.33
Каррильо Гидо 1 0.33
Leonardo Godoy 1 0.33
Eros Mancuso 1 0.33
Santiago Nunez 1 0.33

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвертон Энрике 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Juninho Capixaba 1 0
Marcos Vinicios 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андухар Марьяно 2 1
Лолло Лусиано 2 1
Аскасибар Сантьяго 0 1
Каррильо Гидо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Juan Guasone 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
60%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1
Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

5:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Такуари
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Ориенте Петролеро
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Такуари
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Такуари Carius Edson 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Эвангелиста Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Жуниньо Капишаба получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
1.75
3.55
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Эстудиантес Ла Плата
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