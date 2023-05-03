Тур: 3.
1:0
Конец матча
Ход матча
39'
50'
80'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
14
Ignacio2
9
Brenner1
19
Carlos
Roca2
20
Jhon
Garcia
- Основной состав
-
12 Renato SolisВратарь
-
15 Лора КарлосЗащитник
- Защитник
-
14 Ignacio2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Brenner1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Juan SanchezЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Joel Herrera
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jhon GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Арано ПаульПолузащитник
-
-
32 Jose Flores
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
История личных встреч
Спортинг Кристал
Стронгест
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Кристал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Washington Corozo
|1
|0.33
|Ignacio2
|1
|0.33
|Лора Карлос
|1
|0.33
|Joao Grimaldo
|1
|0.33
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enrique Triverio
|2 (1)
|0.67
|Gonzalo Castillo
|1
|0.33
Карточки
Спортинг Кристал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастильо Хесус
|2
|0
|Йотун Йошимар
|0
|1
|Мадрид Хоан
|1
|0
|Rafael Lutiger
|1
|0
|Претель Хесус
|1
|0
|Brenner1
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enrique Triverio
|2
|0
|Урсино Лусиано
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Спортинг Кристал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
3
Спортинг Кристал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Кристал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1
Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0 Спортинг Кристал - Насьональ Асунсьон 5:1 Насьональ Асунсьон - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Альянса Лима 3:0 Спортинг Кристал - Депортес Толима 2:1 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0
Стронгест
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2
Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2 Университарио Винто - Стронгест 2:1 Стронгест - Боливар 4:4 Олвейс Реди - Стронгест 1:3 Аурора - Стронгест 0:0 Стронгест - Университарио Депортес Лима 1:0
Результаты матчей
Спортинг Кристал
Стронгест
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спортинг Кристал
Стронгест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|3
|Олимпия Асунсьон
|Кардосо Фернандо
|2
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 2
|Депортиво Перейра
|Maicol Medina
|1 2
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1