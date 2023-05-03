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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Спортинг Кристал
1:0
Конец матча
Стронгест
0'
39' Желтая карточка
Brenner1
50' Желтая карточка
Претель Хесус
1:0
80' Гол
Лора Карлос
90'+7
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
4
Gianfranco
Chavez
14
Ignacio2
5
Rafael
Lutiger
6
Претель
Хесус
25
Тавара
Жеральд
19
Йотун
Йошимар
20
Joao
Grimaldo
9
Brenner1
10
Хохберг
Алехандро
13
Вискарра
Гильермо
7
Торрес
Сауль
22
Gonzalo
Castillo
5
Джузино
Эдриан
19
Carlos
Roca2
8
Урсино
Лусиано
24
Carlos
Robles1
30
Арраскайта
Хайме
10
Ортега
Микаэль
20
Jhon
Garcia
11
Enrique
Triverio
Спортинг Кристал
4-3-3
Стронгест
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Кристал
Стронгест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
5:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Кристал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Washington Corozo 1 0.33
Ignacio2 1 0.33
Лора Карлос 1 0.33
Joao Grimaldo 1 0.33
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 2 (1) 0.67
Gonzalo Castillo 1 0.33

Карточки

Спортинг Кристал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастильо Хесус 2 0
Йотун Йошимар 0 1
Мадрид Хоан 1 0
Rafael Lutiger 1 0
Претель Хесус 1 0
Brenner1 1 0
Ignacio2 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enrique Triverio 2 0
Урсино Лусиано 1 0

Результаты матчей

Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Спортинг Кристал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Спортинг Кристал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Кристал
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1
Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 4:4 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Депортива Тарма 0:0 Спортинг Кристал - Насьональ Асунсьон 5:1 Насьональ Асунсьон - Спортинг Кристал 2:0 Спортинг Кристал - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Альянса Лима 3:0 Спортинг Кристал - Депортес Толима 2:1 Спортинг Кристал - Мелгар 0:2 Мелгар - Спортинг Кристал 2:0
Стронгест
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2
Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2 Университарио Винто - Стронгест 2:1 Стронгест - Боливар 4:4 Олвейс Реди - Стронгест 1:3 Аурора - Стронгест 0:0 Стронгест - Университарио Депортес Лима 1:0

Результаты матчей

Спортинг Кристал
Стронгест

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Кристал
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Стронгест
 3 1 0 2 3 - 3 3
3.
Спортинг Кристал
 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Ривер Плейт
 3 1 0 2 6 - 10 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Стронгест
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спортинг Кристал
 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 2 - 4 0
3.
Стронгест
 2 0 0 2 0 - 2 0
4.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Боливар Сагредо Хесус 1 2
Депортиво Перейра Maicol Medina 1 2
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Brenner получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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