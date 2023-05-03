Тур: 17. Стадион: Акер. Главный судья: Сагги Рохит
0'
33' Желтая карточкаАндерсен Александр
37' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
49' Желтая карточкаБьорнбак Мартин
1:0
58' ГолЛиннес Мартин
2:0
69' ГолГрёдем Магнус
90' Желтая карточкаКольскоген Оле
3:0
90' ПенальтиМаннсверк Сиверт
90'+4
Ход матча
37'
49'
58'
69'
2:0
80'
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Мольде
Олесунн
29 матчей
96.6%
3.4%
5.7731597280508E-15%
28 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
79.3%
24.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
38 матчей
73.7%
15.8%
10.5%
28 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60.5%
26.3%
13.2%
23 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.3%
31.6%
13.1%
21 победа 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
2.58
1.89
Среднее время на гол
34
47
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.05
0.84
Среднее время на гол
85
106
Всего голов
69
52
Голов в среднем за матч
1.82
1.37
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|2
|0.4
|Грёдем Магнус
|2
|0.4
|Линнес Мартин
|1
|0.2
|Хансен Беньямин
|1
|0.2
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.2
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|4
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
0
0
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Олесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4
Олесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1
Результаты матчей
Мольде
Олесунн
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мольде
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3