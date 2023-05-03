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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Мольде
3:0
Конец матча
Олесунн
0'
33' Желтая карточка
Андерсен Александр
37' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
49' Желтая карточка
Бьорнбак Мартин
1:0
58' Гол
Линнес Мартин
2:0
69' Гол
Грёдем Магнус
90' Желтая карточка
Кольскоген Оле
3:0
90' Пенальти
Маннсверк Сиверт
90'+4

Ход матча

33'
 
Андерсен Александр
37'
Брейвик Эмиль
 
45'
 
Кольскоген Оле
Фельман Давид
49'
Бьорнбак Мартин
 
58'
Линнес Мартин
(Брюнхильдсен Ола)
1:0
69'
Грёдем Магнус
2:0
77'
 
Атанга Исаак
Лундинг Каспер
77'
 
Эбийе Мозес
Bjoern Martin Kristiansen
80'
Niklas Odegard
Брюнхильдсен Ола
 
80'
 
Бармен Кристоффер
Андерсен Александр
80'
 
Мое Еппе
Кителано Йон
86'
Кнутсон Эрлинг
Грёдем Магнус
 
90'
 
Кольскоген Оле
90'
Маннсверк Сиверт
3:0
90'
Коса Маркус Андреас
Брейвик Эмиль
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
20
Эриксен
Кристиан
I
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Грютебуст
Стен
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Trace
Murray
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
21
Диоп
Амиду
7
Лундинг
Каспер
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
22
Карлсбакк
Маркус
Мольде
3-5-2
Олесунн
3-4-3

История личных встреч

Мольде
Олесунн

29 матчей

96.6%
3.4%
5.7731597280508E-15%
28 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

79.3%
24.1%
23 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

38 матчей

73.7%
15.8%
10.5%
28 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60.5%
26.3%
13.2%
23 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.3%
31.6%
13.1%
21 победа 12 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:3
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:1
Т
1:4
ТМК
5:2
К
4:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
Т
0:3
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
0:2
Т
1:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
5:1
ТМС
2:2
ТМК
2:2
Т
5:0
Т
0:1
ТМС
3:1
Т
1:3
Т
4:1
Т
0:1
Т
2:1
ТМС
3:2
Т
1:3
Т
5:2
ТМС
2:2
Т
0:0
Т
2:1
КН
2:2
Т
3:1
Т
0:2
ТМС
1:0
Т
0:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

2.58
1.89

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.05
0.84

Среднее время на гол

85
106

Всего голов

69
52

Голов в среднем за матч

1.82
1.37

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.4
Грёдем Магнус 2 0.4
Линнес Мартин 1 0.2
Хансен Беньямин 1 0.2
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.2
Эйкрем Магнус 0 0
Брюнхильдсен Ола 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Кольскоген Оле 2 0
Андерсен Александр 1 0
Диоп Амиду 1 0
Стёлос Александер 1 0
Фельман Давид 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0

Результаты матчей

Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
0
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Олесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4
Олесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1

Результаты матчей

Мольде
Олесунн

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мольде
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Викинг
 4 2 1 1 10 - 5 7
6.
Стабек
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 9 - 10 6
8.
Одд
 5 1 3 1 2 - 2 6
9.
Русенборг
 5 1 3 1 3 - 4 6
10.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
11.
Сарпсборг-08
 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Мольде
 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Стрёмсгодсет
 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Волеренга
 4 1 0 3 5 - 9 3
16.
Олесунн
 5 0 0 5 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Викинг
 2 2 0 0 9 - 3 6
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
6.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Одд
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
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