Тур: 5. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 817
0'
1:0
7' ГолErik Nordengen
1:1
19' ГолAksel Baran Potur
1:2
75' ГолАлександерссон Ноа
2:2
84' ГолЭффьом Максвелл
90' Желтая карточкаМельхиор Маркус
90'+5
Ход матча
7'
1:0
19'
75'
84'
2:2
90'
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Ivar Eftedal
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Leonard Getz
-
12 Elias Bachke
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Скейд
Мосс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
3.33
Среднее время на гол
64
27
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.63
2.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
36
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|0.8
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.2
|David Hickson
|1
|0.2
|Будусон Джонни
|1
|0.2
|Эффьом Максвелл
|1
|0.2
|Ulrich Ness
|1
|0.2
|Erik Nordengen
|1
|0.2
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marius Andresen2
|1
|0.2
|Александерссон Ноа
|1
|0.2
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.2
|Sebastian Pedersen II
|1
|0.2
|Aksel Baran Potur
|1
|0.2
|Claudio Braga
|1
|0.2
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Anas Farah Ali
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Странде Кристиан
|1
|0
|Marius Andresen2
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Alexander Haapnes
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
2
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1
Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0
Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0
Результаты матчей
Скейд
Мосс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Скейд
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|3 (1)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3