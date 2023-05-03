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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 817
Скейд
2:2
Конец матча
Мосс
0'
1:0
7' Гол
Erik Nordengen
1:1
19' Гол
Aksel Baran Potur
1:2
75' Гол
Александерссон Ноа
2:2
84' Гол
Эффьом Максвелл
90' Желтая карточка
Мельхиор Маркус
90'+5
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
17
Hayder
Altai
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
8
Мельхиор
Маркус
6
Erik
Nordengen
27
Kristoffer
Hoven
16
Эффьом
Максвелл
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
Скейд
4-3-3
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Скейд
Мосс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
ВД
2:5
2ЙД
1:3
2ЙД
2:3
ТМС
1:4
А
2:1
А
2:2
А
2:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
3.33

Среднее время на гол

64
27

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.63
2.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
36

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.8
Стейринг Пер-Магнус 1 0.2
David Hickson 1 0.2
Будусон Джонни 1 0.2
Эффьом Максвелл 1 0.2
Ulrich Ness 1 0.2
Erik Nordengen 1 0.2
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marius Andresen2 1 0.2
Александерссон Ноа 1 0.2
Гйесдал Хенрик 1 0.2
Sebastian Pedersen II 1 0.2
Aksel Baran Potur 1 0.2
Claudio Braga 1 0.2
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Anas Farah Ali 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Странде Кристиан 1 0
Marius Andresen2 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Alexander Haapnes 1 0

Результаты матчей

Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
2
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1
Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0
Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0

Результаты матчей

Скейд
Мосс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Скейд
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 5 3 1 1 5 - 6 10
2.
Кристиансунд
 5 3 0 2 7 - 7 9
3.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Рёуфосс
 5 2 2 1 7 - 2 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Осане
 5 0 4 1 3 - 4 4
16.
КФУМ
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Осане
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Marius Andresen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Aksel Baran Potur бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 7'
      Фло Фредрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Erik Nordengen бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скейд 2:2 Мосс онлайн

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