Тур: 5. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3036
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаMartin Andre Sjoelstad
1:0
34' ГолMikkel Rakneberg
58' Желтая карточкаЕртсен Торгиль
1:1
75' ГолKristoffer Nessoe
2:1
80' ГолКартум Сандер Эрик
90'+5
Ход матча
34'
58'
75'
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Isaac Annan
-
24 David Agbo
-
20 Elias Myrlid
-
13 Marius Olsen
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Кристиансунд
Согндаль
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.6
|Стокке Беньямин
|2 (1)
|0.4
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.2
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.2
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0.4
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0.2
|Тум Исаак
|1
|0.2
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.2
|Erik Flataker
|1
|0.2
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.2
|Ховен Андреас
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|2
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Кристиансунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
3
Кристиансунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Согндаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1
Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0
Результаты матчей
Кристиансунд
Согндаль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Кристиансунд
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|3 (1)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3