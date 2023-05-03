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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 3036
Кристиансунд
2:1
Конец матча
Согндаль
0'
23' Желтая карточка
Martin Andre Sjoelstad
1:0
34' Гол
Mikkel Rakneberg
58' Желтая карточка
Ертсен Торгиль
1:1
75' Гол
Kristoffer Nessoe
2:1
80' Гол
Картум Сандер Эрик
90'+5
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
14
Исаксен
Йеспер
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
9
Стокке
Беньямин
15
Mikkel
Rakneberg
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
3
Mansour
Gueye
II
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
Кристиансунд
3-5-2
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Согндаль

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
Т
2:0
Т
1:1
ТМК
2:0
ПД
4:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Картум Сандер Эрик 3 0.6
Стокке Беньямин 2 (1) 0.4
Ульвестад Дан Петер 1 0.2
Mikkel Rakneberg 1 0.2
Ертсен Торгиль 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0.4
Йоунссон Йоунатан 1 0.2
Тум Исаак 1 0.2
Kristoffer Nessoe 1 0.2
Erik Flataker 1 0.2
Sondre Oerjasaeter 1 0.2
Ховен Андреас 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 2 0
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0

Результаты матчей

Кристиансунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
3
Кристиансунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Согндаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Согндаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1
Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0

Результаты матчей

Кристиансунд
Согндаль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Кристиансунд
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 5 3 1 1 5 - 6 10
2.
Кристиансунд
 5 3 0 2 7 - 7 9
3.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Рёуфосс
 5 2 2 1 7 - 2 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Осане
 5 0 4 1 3 - 4 4
16.
КФУМ
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Осане
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Ертсен Торгиль сделал результативную передачу.
  • 34'
    Картум Сандер Эрик сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Mikkel Rakneberg бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Martin Andre Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кристиансунд 2:1 Согндаль онлайн

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