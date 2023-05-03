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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1337
Хёдд
0:0
Конец матча
Ранхейм
0'
50' Желтая карточка
Френдеруп Никлас
90'+4
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
4
Peder
Neersveen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
8
Sverre
Oekland
7
Robin
Hjelmeseth
9
Скривен
Альфред
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
23
Henrik
Kristiansen
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Региниуссен
Мадс
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
Хёдд
3-4-1-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Хёдд
Ранхейм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
1:1
А
2:5
А
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.43

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Gabriel Skotheim 2 0.4
Sander Sundnes 1 0.2
Syver Skundberg Skeide 1 0.2
Halvard Urnes 1 0.2
Torbjoern Kallevaag 0 0
Peder Neersveen 0 0
Скривен Альфред 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солли Сиверт 3 0.6
Arne Gunnes 1 0.2
Ruben Kristensen Alte 1 0.2
Бюэ Бендик 0 0
Региниуссен Мадс 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Svanberg Alm 2 0
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Sander Sundnes 1 0
Thomas Lillo 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 1 0
Erik Toenne 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Квигстад Лассе 1 0

Результаты матчей

Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
2
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
80%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0
Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7
Ранхейм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2
Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Хёдд
Ранхейм

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 5 3 1 1 5 - 6 10
2.
Кристиансунд
 5 3 0 2 7 - 7 9
3.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Рёуфосс
 5 2 2 1 7 - 2 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Осане
 5 0 4 1 3 - 4 4
16.
КФУМ
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Осане
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Желтая карточка
    50'
    Френдеруп Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёдд 0:0 Ранхейм онлайн

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