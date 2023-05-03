Тур: 5. Стадион: Hoeddvoll Stadion. Зрители: 1337
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
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-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Хёдд
Ранхейм
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.43
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.85
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.4
|Sander Sundnes
|1
|0.2
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.2
|Halvard Urnes
|1
|0.2
|Torbjoern Kallevaag
|0
|0
|Peder Neersveen
|0
|0
|Скривен Альфред
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солли Сиверт
|3
|0.6
|Arne Gunnes
|1
|0.2
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.2
|Бюэ Бендик
|0
|0
|Региниуссен Мадс
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Sverre Oekland
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Квигстад Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
2
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
80%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0
Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7
Ранхейм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2
Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Хёдд
Ранхейм
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|3 (1)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3