Тур: 34. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолМансини Даниэль
41' Желтая карточкаМансини Даниэль
1:1
60' ГолБрэндон Льямас
69' Желтая карточкаЖивкович Андрия
77' Желтая карточкаХуан Карлос
84' Красная карточкаШенквельд Барт
90'+6
Ход матча
9'
1:0
41'
60'
1:1
69'
77'
84'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
3
Хуанкар
18
Чокай
Энис
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Панатинаикос
ПАОК
33 матча
84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.6%
39.4%
3%
19 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 22 победы
61 матч
45.9%
16.4%
37.7%
28 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
31.1%
47.5%
21.4%
19 побед 29 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.8%
31.1%
36.1%
20 побед 19 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.48
1.03
Среднее время на гол
60
87
Всего голов
92
60
Голов в среднем за матч
1.51
0.98
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 74%
Меньше 26%
16
29
Больше 48%
Меньше 52%
32
12
Больше 20%
Меньше 80%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
Среднее время на гол
59
91
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|0.32
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.24
|Иоаннидис Фотис
|7 (2)
|0.21
|Паласиос Себастьян
|6
|0.18
|Мансини Даниэль
|3
|0.09
|Бернард Дуарте
|2
|0.06
|Вербич Беньямин
|2
|0.06
|Курбелис Димитрис
|1
|0.03
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.03
|Санчес Факундо
|1
|0.03
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.03
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|Перес Рубен
|0
|0
|Шарлия Звонимир
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|7
|0.21
|Оливейра Нелсон
|7 (1)
|0.21
|Живкович Андрия
|6
|0.18
|Брэндон Льямас
|6
|0.18
|Дуглас Гомес
|4 (1)
|0.12
|Данташ Тьягу
|4
|0.12
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.09
|Ингасон Сверрир
|3
|0.09
|Константелиас Янис
|2
|0.06
|Кулиеракис Костас
|2
|0.06
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Соареш Филипе
|1
|0.03
|Састре Хуан
|1 (1)
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Несберг Иван
|1
|0.03
|Stefanos Tzimas
|1
|0.03
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Каргас Яннис
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курбелис Димитрис
|9
|1
|Шенквельд Барт
|6
|2
|Перес Рубен
|8
|0
|Хуанкар
|5
|0
|Шарлия Звонимир
|5
|0
|Бернард Дуарте
|4
|0
|Бриньоли Альберто
|4
|0
|Магнуссон Хёрдур
|4
|0
|Гнезда-Черин Адам
|4
|0
|Шпорар Андраж
|3
|0
|Мансини Даниэль
|3
|0
|Санчес Факундо
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|2
|0
|Чокай Энис
|0
|1
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Састре Хуан
|7
|0
|Шваб Штефан
|6
|0
|Живкович Андрия
|6
|0
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|Оливейра Нелсон
|4
|0
|Котарски Доминик
|4
|0
|Кулиеракис Костас
|4
|0
|Каргас Яннис
|2
|1
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Луиш Рафаэл
|3
|0
|Данташ Тьягу
|3
|0
|Константелиас Янис
|3
|0
|Живкович Живко
|1
|1
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Несберг Иван
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
ПАОК
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
7
Панатинаикос
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
ПАОК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
23
29
Панатинаикос
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
56% (19)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
ПАОК
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
27
36
Голы по времени матча
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
8
36%
2
10%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
4
57%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
8
42%
76-90
Забито
23
31
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
1
4%
7
23%
1-15
2
9%
8
26%
16-30
6
26%
4
13%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
6
26%
4
13%
61-75
5
22%
6
19%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
4
50%
4
27%
76-90
Забито
45
52
18 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
4
9%
10
19%
1-15
3
7%
13
25%
16-30
11
24%
6
12%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
9
20%
7
13%
61-75
13
29%
8
15%
76-90
Пропущено
15
34
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 20
1
7%
5
15%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
4
27%
4
12%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
5
33%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0
ПАОК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1
ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0
Результаты матчей
Панатинаикос
ПАОК
Точный счет
2:0
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 38%
1
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
710
98
116
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
710
116
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
277
1519
1618
232
826
133
232
133
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|9
|10
|12
|33 - 39
|37
|2.
|31
|8
|10
|13
|31 - 35
|34
|3.
|31
|7
|9
|15
|32 - 49
|30
|4.
|31
|6
|12
|13
|29 - 47
|30
|5.
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|6.
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|31
|6
|7
|18
|20 - 47
|25
|8.
|31
|4
|12
|15
|21 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10