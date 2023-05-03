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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Панатинаикос
1:1
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
9' Гол
Мансини Даниэль
41' Желтая карточка
Мансини Даниэль
1:1
60' Гол
Брэндон Льямас
69' Желтая карточка
Живкович Андрия
77' Желтая карточка
Хуан Карлос
84' Красная карточка
Шенквельд Барт
90'+6
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
17
Мансини
Даниэль
18
Чокай
Энис
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
9
Шпорар
Андраж
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
50
Соареш
Филипе
14
Живкович
Андрия
7
Эль-Каддури
Омар
65
Константелиас
Янис
9
Оливейра
Нелсон
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАОК

33 матча

84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.6%
39.4%
3%
19 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.6%
27.3%
12.1%
20 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 22 победы

61 матч

45.9%
16.4%
37.7%
28 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

31.1%
47.5%
21.4%
19 побед 29 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.8%
31.1%
36.1%
20 побед 19 ничьих 22 победы

История матчей

С
1:2
К
1:1
С
0:3
К
2:0
С
1:2
К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.48
1.03

Среднее время на гол

60
87

Всего голов

92
60

Голов в среднем за матч

1.51
0.98

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 74%
Меньше 26%
16
29
Больше 48%
Меньше 52%
32
12
Больше 20%
Меньше 80%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
59

Среднее время на гол

59
91

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 11 (4) 0.32
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.24
Иоаннидис Фотис 7 (2) 0.21
Паласиос Себастьян 6 0.18
Мансини Даниэль 3 0.09
Бернард Дуарте 2 0.06
Вербич Беньямин 2 0.06
Курбелис Димитрис 1 0.03
Гнезда-Черин Адам 1 0.03
Санчес Факундо 1 0.03
Кляйнхайслер Ласло 1 0.03
Магнуссон Хёрдур 1 0.03
Перес Рубен 0 0
Шарлия Звонимир 0 0
Бриньоли Альберто 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 7 0.21
Оливейра Нелсон 7 (1) 0.21
Живкович Андрия 6 0.18
Брэндон Льямас 6 0.18
Дуглас Гомес 4 (1) 0.12
Данташ Тьягу 4 0.12
Куртич Ясмин 3 (2) 0.09
Ингасон Сверрир 3 0.09
Константелиас Янис 2 0.06
Кулиеракис Костас 2 0.06
Шваб Штефан 2 (2) 0.06
Тайсон Фреда 1 0.03
Соареш Филипе 1 0.03
Састре Хуан 1 (1) 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Несберг Иван 1 0.03
Stefanos Tzimas 1 0.03
Луиш Рафаэл 0 0
Каргас Яннис 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Виейринья 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 9 1
Шенквельд Барт 6 2
Перес Рубен 8 0
Хуанкар 5 0
Шарлия Звонимир 5 0
Бернард Дуарте 4 0
Бриньоли Альберто 4 0
Магнуссон Хёрдур 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Шпорар Андраж 3 0
Мансини Даниэль 3 0
Санчес Факундо 2 0
Вербич Беньямин 2 0
Паласиос Себастьян 2 0
Чокай Энис 0 1
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Састре Хуан 7 0
Шваб Штефан 6 0
Живкович Андрия 6 0
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 3 1
Оливейра Нелсон 4 0
Котарски Доминик 4 0
Кулиеракис Костас 4 0
Каргас Яннис 2 1
Брэндон Льямас 3 0
Ингасон Сверрир 3 0
Луиш Рафаэл 3 0
Данташ Тьягу 3 0
Константелиас Янис 3 0
Живкович Живко 1 1
Тайсон Фреда 2 0
Нарей Халед 2 0
Соареш Филипе 2 0
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Несберг Иван 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
ПАОК
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
7
Панатинаикос
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
ПАОК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

23
29
Панатинаикос
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
56% (19)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
ПАОК
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

27
36

Голы по времени матча

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
8
36%
2
10%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
4
57%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
8
42%
76-90

Забито

23
31
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
1
4%
7
23%
1-15
2
9%
8
26%
16-30
6
26%
4
13%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
6
26%
4
13%
61-75
5
22%
6
19%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
4
50%
4
27%
76-90

Забито

45
52
18 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
4
9%
10
19%
1-15
3
7%
13
25%
16-30
11
24%
6
12%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
9
20%
7
13%
61-75
13
29%
8
15%
76-90

Пропущено

15
34
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 20
1
7%
5
15%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
4
27%
4
12%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
5
33%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0
ПАОК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1
ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0

Результаты матчей

Панатинаикос
ПАОК

Точный счет

2:0
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 38%
1
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
9
8
1
16
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
27
7
15
19
1.5
16
18
2
32
2.5
8
26
1
33
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 31 9 10 12 33 - 39 37
2.
Атромитос
 31 8 10 13 31 - 35 34
3.
Панетоликос
 31 7 9 15 32 - 49 30
4.
ПАС Янина
 31 6 12 13 29 - 47 30
5.
Астерас
 31 5 15 11 22 - 34 30
6.
Ламия
 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 31 6 7 18 20 - 47 25
8.
Левадиакос
 31 4 12 15 21 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 16 6 6 4 18 - 14 24
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 16 1 5 10 9 - 27 8
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Мансини Даниэль получил желтую карточку от судьи
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