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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Русенборг
0:2
Конец матча
Бранн
0'
4' Желтая карточка
Перейра Адриан
7' Желтая карточка
Samuel Rogers
22' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
0:1
23' Гол
Нильсен Сиверт
33' Желтая карточка
Ингасон Кристаль-Мани
53' Желтая карточка
Корник Лео
77' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
0:2
78' Гол
Финне Бор
90'+7

Ход матча

4'
Перейра Адриан
 
7'
Samuel Rogers
 
22'
Рейтан Эрленд Даль
 
23'
0:1
Нильсен Сиверт
(Расмуссен Матиас)
33'
Ингасон Кристаль-Мани
 
46'
Sverre Halseth Nypan
Садику Агон
 
46'
Oscar Aga
Нельсон Джейден
 
53'
Корник Лео
 
67'
Шелбред Пер-Сильян
Вяянянен Сантери
 
68'
Тагсет Эдвард
Ингасон Кристаль-Мани
 
74'
 
Frederik Boersting
Йенсен Вассберг Никлас
75'
Торвальдссон Исак
Перейра Адриан
 
77'
 
Нильсен Сиверт
78'
0:2
Финне Бор
(Сери Яфет)
85'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
90'
 
Кнудсен Фредрик
Расмуссен Матиас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 288 Количество передач 629
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
8
Бёркеейет
Тобиас
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
19
Перейра
Адриан
7
Хенриксен
Маркус
6
Вяянянен
Сантери
80
Ингасон
Кристаль-Мани
11
Нельсон
Джейден
22
Садику
Агон
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
Русенборг
3-4-1-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Бранн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

27 матчей

51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:2
Т
3:2
Т
2:3
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:1
ТМК
1:0
Т
1:2
Т
1:2
Т
0:3
Т
2:1
С
0:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
5:2
Т
1:4
Т
4:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:6
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

2.38
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.21
1.46

Среднее время на гол

74
61

Всего голов

48
43

Голов в среднем за матч

1.78
1.59

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 0.2
Перейра Адриан 1 0.2
Нельсон Джейден 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 4 0.8
Нильсен Сиверт 3 (2) 0.6
Frederik Boersting 1 0.2
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.2
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.2
Хорн Майер 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Samuel Rogers 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Торвальдссон Исак 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бранн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
9

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0
Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0
Бранн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0
Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3

Результаты матчей

Русенборг
Бранн

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Викинг
 4 2 1 1 10 - 5 7
6.
Стабек
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 9 - 10 6
8.
Одд
 5 1 3 1 2 - 2 6
9.
Русенборг
 5 1 3 1 3 - 4 6
10.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
11.
Сарпсборг-08
 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Мольде
 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Стрёмсгодсет
 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
Волеренга
 4 1 0 3 5 - 9 3
16.
Олесунн
 5 0 0 5 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Викинг
 2 2 0 0 9 - 3 6
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
6.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Одд
 3 0 2 1 0 - 2 2
10.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
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