Тур: 18. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Эскас Эспен
0'
4' Желтая карточкаПерейра Адриан
7' Желтая карточкаSamuel Rogers
22' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
0:1
23' ГолНильсен Сиверт
33' Желтая карточкаИнгасон Кристаль-Мани
53' Желтая карточкаКорник Лео
77' Желтая карточкаНильсен Сиверт
0:2
78' ГолФинне Бор
90'+7
Ход матча
23'
53'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 8
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
288 Количество передач 629
-
33 Владение мячом, % 67
32
Корник
Лео
22
Садику
Агон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Oscar Aga
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Русенборг
Бранн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
23.5%
16 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
27 матчей
51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
2.38
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.21
1.46
Среднее время на гол
74
61
Всего голов
48
43
Голов в среднем за матч
1.78
1.59
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|1
|0.2
|Перейра Адриан
|1
|0.2
|Нельсон Джейден
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|4
|0.8
|Нильсен Сиверт
|3 (2)
|0.6
|Frederik Boersting
|1
|0.2
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.2
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.2
|Хорн Майер
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Samuel Rogers
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Торвальдссон Исак
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бранн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
9
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0
Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0
Бранн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0
Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3
Результаты матчей
Русенборг
Бранн
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3