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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1777
Дьерв
2:3
Конец матча
Мьёндален
0'
14' Желтая карточка
Sondre Granaas
24' Желтая карточка
Эукленн Сондре
25' Желтая карточка
Угланн Микаэль
0:1
45' Гол
Kristian Lien
1:1
59' Гол в свои ворота
Янсен Квинт
65' Желтая карточка
Бренден Эрик
2:1
74' Гол
Iman Mafi
2:2
77' Гол
Sander Bratvold
86' Желтая карточка
Thomas Ness2
2:2
88' Не забитый пенальти
Kristian Lien
2:3
88' Гол
Kristian Lien
90'+3
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
18
Andre
Rosmer
Richstad
19
Iman
Mafi
8
Угланн
Микаэль
21
Эукленн
Сондре
1
Thomas
Kinn
5
Эверби
Сиверт
23
Янсен
Квинт
4
Хансен
Адриан
Александер
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
38
Sondre
Granaas
11
Ольсен
Мейнхард
10
Скистад
Эрик
Ставас
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
Дьерв
3-5-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Дьерв
Мьёндален

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
Т(
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
126

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 4 0.8
Вильсон Петер 1 0.2
Угланн Микаэль 1 0.2
Iman Mafi 1 0.2
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 3 0.6
Sander Bratvold 1 0.2
Токстад Кристоффер 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угланн Микаэль 2 0
Бренден Эрик 1 0
Erik Sandberg 1 0
Torje Wichne 1 0
Thomas Ness2 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Lucas Larade 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
0
Дьерв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мьёндален
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

1
0
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
57%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2
Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0
Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0

Результаты матчей

Дьерв
Мьёндален

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 5 3 1 1 5 - 6 10
2.
Кристиансунд
 5 3 0 2 7 - 7 9
3.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Рёуфосс
 5 2 2 1 7 - 2 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 5 1 3 1 7 - 7 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Осане
 5 0 4 1 3 - 4 4
16.
КФУМ
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Осане
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Torje Wichne уходит с поля. Henrik Bredeli выходит вместо него
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Kristian Lien бьет в цель!
  • Описание гола
    88'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Kristian Lien пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    86'
    Thomas Ness получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Овенстад Мартин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Sander Bratvold бьет в цель!
  • Первый тайм
  • 48'
    Sondre Milian Granaas сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Kristian Lien бьет в цель!
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      25'
      Угланн Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Эукленн Сондре получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Sondre Milian Granaas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дьерв 2:3 Мьёндален онлайн

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