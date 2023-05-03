Тур: 5. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Зрители: 1777
0'
14' Желтая карточкаSondre Granaas
24' Желтая карточкаЭукленн Сондре
25' Желтая карточкаУгланн Микаэль
0:1
45' ГолKristian Lien
1:1
59' Гол в свои воротаЯнсен Квинт
65' Желтая карточкаБренден Эрик
2:1
74' ГолIman Mafi
2:2
77' ГолSander Bratvold
86' Желтая карточкаThomas Ness2
2:2
88' Не забитый пенальтиKristian Lien
2:3
88' ГолKristian Lien
90'+3
Ход матча
14'
24'
25'
45'
0:1
59'
1:1
65'
74'
2:1
77'
86'
88'
2:2
88'
2:3
15
Бренден
Эрик
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
19 Daniel Skare
-
-
14 Keerat Singh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Дьерв
Мьёндален
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
126
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|4
|0.8
|Вильсон Петер
|1
|0.2
|Угланн Микаэль
|1
|0.2
|Iman Mafi
|1
|0.2
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|3
|0.6
|Sander Bratvold
|1
|0.2
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Бренден Эрик
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Lucas Larade
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
0
Дьерв
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мьёндален
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
0
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
57%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2
Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0
Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0
Результаты матчей
Дьерв
Мьёндален
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|3 (1)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3